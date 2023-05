Florida Panthersin tamperelaiskapteeni Aleksander Barkov johdatti joukkueensa sensaatiomaisesti NHL:n loppuotteluihin.

Aleksander Barkov pääsi nostamaan itäisen konferenssin mestarijoukkueen Prince of Wales Trophy -palkinnon.

Aamulehti

Tampereella on tänä keväänä jo koettu Tapparan mestaruus ja parhaillaan miesten MM-kisat ovat käynnissä. Mutta kun haetaan kuluneen kevään ja alkaneen kesän isointa Tampereeseen liittyvää kiekkotarinaa, löytyy se kaukaa Atlantin valtameren toiselta puolelta.

Pohjois-Amerikan jääkiekkoliiga NHL:ssä Florida Panthers on kirjoittanut pudotuspelin tuhkimosatua.

Suomessa herättiin torstaina siihen, että Florida oli edennyt Stanley Cupin finaaleihin pelaamaan sarjan mestaruudesta. Itäisen konferenssin finaaleissa Florida voitti Carolina Hurricanesin vakuuttavasti voitoin 4–0.

Riemumarssia johtaa tamperelainen supertähtikapteeni Aleksander Barkov. 27-vuotias Tappara-kasvatti on pelannut Floridassa jo syksystä 2013 lähtien ja pääsee nyt ensi kertaa pelaamaan Stanley Cup -pokaalista. Finaalit ovat Floridan seurahistorian toiset: vuonna 1996 se hävisi Coloradolle.

Barkovin eteneminen finaaleihin on monessa mielessä historiallinen ja harvinainen asia. Hän on ensimmäinen suomalaiskapteeni NHL-finaaleissa. Eikä tamperelaislähtöisiä pelaajia ole liikaa nostellut kiekkomaailman kuuluisinta palkintoa: Ville Nieminen vuonna 2001.

Tamperelainen Stanley Cup -finalistin kapteenina on jo sitten aivan omaa luokkaansa saavutuksena.

Aleksander Barkov ei antanut taikauskolle sijaa, vaan otti käsiinsä itäisen konferenssin voittopokaalin Floridan kapteenina.

Barkovin vanavedessä Floridassa pelaa suomalaisista myös Anton Lundell ja Eetu Luostarinen. Barkoville voi vielä tehdä seuraa toinen pirkanmaalaisen jääkiekon tuikkiva tähti. Roope Hintzin Dallas oli tosin 0–3-tappiolla Vegasille ennen torstain ja perjantain välisen yön neljättä konferenssifinaalia.

Floridan tarinassa riittää käänteitä. Vuoristorata alkaa jo viime kaudesta – silloin joukkue voitti hieman yllättäen koko NHL:n runkosarjan, mutta putosi karvaasti toisella kierroksella Tampa Bay Lightningille.

Sen jälkeen päävalmentaja Andrew Brunette sai kenkää ja tilalle tuli Winnipeg Jetsistä tuttu Paul Maurice. Pelaajapuolella tähtipelaaja Jonathan Huberdeau lähetettiin Calgary Flamesiin ja vaihdossa saatiin vielä kovemman luokan tähti Matthew Tkachuk.

Carolina on nurin: Floridan Matthew Tkachuk teki voittomaalin neljännessä konferenssifinaalissa ja joukkue eteni Stanley Cypin finaaleihin.

Ennen kuluvaa kautta uskottiin, että Florida ponnistaa taas runkosarjan kärkisijoille. Mutta ei – runkosarja oli tahmea ja vasta loistava loppukiri nosti joukkueen 16 parhaan joukkoon. Kun avauskierroksella vastaan tuli NHL-historian parhaan runkosarjan pelannut Boston Bruins, piti kauden olla nopeasti ohi.

Jotta tarina ei olisi tylsä, Florida käänsi avauskierroksen 1–3-tappioasemasta 4–3-voittoon. Seiskapeli ratkesi jatkoerässä. Sen jälkeen joukkue kampesi yhden vahvan mestarisuosikki Toronto Maple Leafsin nurin voitoin 4–1 ja nyt Carolinan 4–0.

Itäistä konferenssia on pidetty tällä kaudella läntistä kovatasoisempana. Etenemällä sen finaaliin, joukkue teki tempun, jota ei tainnut runkosarjan puolivälissä arvata kukaan. Vauhti on vain kiihtynyt ja kiihtynyt, kun kevät ja kesä ovat edenneet.

Florida sai runkosarjan lopun vahvan vireen jatkumaan pudotuspeleissä. Lisäksi joukkueesta on noussut esiin muutamia todellisia superyksilöitä kevään isoissa peleissä.

34-vuotias maalivahti Sergei Bobrovski on noussut keväällä aivan uudelle tasolla. Kymmenen miljoonaa dollaria kaudessa tienaava maalivahti on ollut Florida-vuosinaan pettymys, mutta noussut huippuvireeseen oikeaan aikaan. Kuvaavaa on, että Floridan aloittava maalivahti ensimmäisessä pudotuspelissä Bostonia vastaan oli vielä Alex Lyon. Kun Bobrovski sai torjuntavuoron, hän ei ole katsonut taakse.

Yksi tilasto kertoo Bobrovksin merkityksestä: Moneypuckin mukaan Bobrovksin olisi pitänyt maaliodottaman mukaan päästää 19,5 maalia enemmän. Hieman kärjistäen Bobrovksi on pelastanut 19,5 maalia pudotuspeleissä syntymästä. Asia ei ole niin mustavalkoinen, mutta kontekstia Bobrovksin torjuntavireestä antaa se, että tilaston toiseksi parhaan New York Rangersin Igor Šestjorkinin lukeman on 8,8.

Sergei Bobrovksi on ollut ilmiömäinen Floridan maalinsuulla. Tässä hän pelastaa maalin toisessa Carolina-ottelussa,

Toinen kevään ykkösnimi on hyökkääjä Matthew Tkachuk, joka on tehnyt jo kolme jatkoerän voittomaalia pudotuspeleissä. Hän on pudotuspelien pistepörssissä toisena 21 pisteellä.

Suuri on myös kapteeni Barkovin rooli. Pistetahti on kiihtynyt läpi kevään, ratkaisevassa konferenssifinaalissa kippari nakutti kaksi syöttöpistettä. 14 pistettä 16 peliin on Floridan kolmanneksi paras noteeraus. Ennen kaikkea Barkov pimentää vastustajien tähtipelaajia.

Pelaajat nostivat Barkovin NHL:n aliarvostetuimmaksi pelaajaksi tällä kaudella. Ensi vuonna äänestyksessä lienee uusi kärkinimi – voittamisen nimiin vannovassa pohjoisamerikkalaisessa urheilukulttuurissa Barkovin kevät on ollut huima laadunnäyttö.