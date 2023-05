Pörssikärkeen taas jyrännyt Roope Hintz sai kovaa hehkutusta – päätöserän raju tilanne säikäytti

Roope Hintz johti Dallasin 5–2-voittoon. Stars on voiton päässä paikasta konferenssin finaaleihin.

Dallas Stars otti kotonaan tärkeän 5–2-voiton Seattle Krakenista. Dallas johtaa sarjaa nyt voitoin 3–2 ja voi panna pelin poikki lauantaina Seattlessa.

Joukkueen sankari oli ykkössentteri Roope Hintz tehoillaan 2+1. Jason Robertson (0+3) ja Joe Pavelski (1+1) täydensivät ykkösnyrkin vahvan panoksen.

Hintz nousi samalla takaisin pudotuspelien pistepörssin kärkipaikalle - tosin jakaen sen Leon Draisaitlin kanssa. Molemmilla on kasassa 18 pistettä, joskin Draisaitl on tehnyt enemmän maaleja ja pelannut ottelun vähemmän. Hintzin tehot 11 pudotuspelitaistosta ovat 8+10.

Stars johti peliä jo 3–0, mutta Pavelskin toisen erän alun maalia seurasi Krakenin momentum. Seattle pääsi Adam Larssonin ja Jared McCannin osumilla maalin päähän. Hintz niittasi päätöserässä tärkeän 4–2-maalin aivan maalivahti Philipp Grubauerin nokan edestä.

Jani Hakanpää ja Esa Lindell saivat tililleen teholukeman +3 kuten Hintzkin. Miro Heiskanen luuti akvaariomallinen kypärä päässään nyt 25 minuuttia ja 59 sekuntia, Joel Kiviranta pelasi vajaat 14 minuuttia.

Hintz ei ottelun jälkeen tullut Dallasissa median eteen oltuaan ”hoidettavana”, mikä sai Starsin fanit huolestumaan. Dallasin päävalmentaja Pete DeBoer vakuutteli kuitenkin Hintzin olevan ”ok”.

Suomalaistähti tömähti rajusti jään pintaan Vince Dunnin taklattua hänet laitaan päätöserässä eikä pelannut enää sen jälkeen vaihtoakaan – kuten ei toki koko ykkösketju.

”Hän on ollut hirviömäisen hyvä. Tämä oli kriittinen peli. Hän näytti ensimmäisellä kymmenminuuttisella kaikille tässä hallissa olleille, että hän on täällä tänään. Hän veti joukkojamme kuten on tehnyt koko pudotuspelien ajan”, DeBoer sanoi lehdistötilaisuudessa.

Ottelu alkoi hiljaisella hetkellä. Dallasissa muisteltiin viime viikonlopun joukkoammuskelun uhreja.