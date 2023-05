Mikko Rantanen on Leijonien alfauros MM-kotikisoissa.

Supervahvistus. Sanan kaikissa merkityksissä. Mikko Rantasen saapuminen MM-kotikisoihin on Leijonille paras mahdollinen uutinen ja huippujuttu koko kisoille.

Tämän kovempaa vahvistusta Leijonilla ei ole mahdollista saada kiekkotellukselta.

Rantanen on tällä hetkellä kiistatta Suomen paras jääkiekkoilija ja yksi NHL:n kirkkaimmista tähdistä.

Rantanen on paitsi Leijonien myös koko MM-turnauksen nimekkäin vahvistus. Muiden maiden näkökulmasta on masentavaa, että turnauksen suurin mestarisuosikki vahvistui turnauksen parhaalla pelaajalla.

Samalla loppui debatti siitä, kuka on Leijonien alfauros tämän kevään kinkereissä. Yli 50 maalin ja 100 pisteen Stanley Cup -voittaja on kaikkien aikojen leijonavahvistus.

Leijonien johtoryhmä tuskin oli edes uneksinut saavansa Rantasta tämän kevään kisoihin, sillä Colorado lähti yhtenä lännen mestarisuosikeista NHL:n pudotuspeleihin.

Lopulta täysin ykköstähtiensä varassa olleen Coloradon kausi päättyi pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella kurinalaiseen kollektiiviin luottavan Seattle Krakenin käsittelyssä. Neljän sylinterin temponippu Seattle passitti hallitsevan mestarin ansaitusti kesälomille voitoin 4–3.

Rantasen panoksesta Coloradon jatkopaikka ei jäänyt kiinni. Suomalaistähti nakutti seitsemässä pelissä yli 21 minuutin peliaikakeskiarvolla seitsemän maalia ja 10 pistettä. Tällä saldolla hän on edelleen pudotuspelien pistepörssissä sijalla viisi.

Rantasen kausi oli henkilökohtaisella tasolla säkenöivää dominointia. Rantanen pelasi 2000-luvun kovimman suomalaiskauden.

26-vuotias noustelainen rikkoi runkosarjassa ensimmäistä kertaa urallaan 50 maalin ja 100 pisteen rajan. Rantanen sijoittui NHL:n pistepörssin kahdeksanneksi tehoilla 55+50.

Teemu Selänne oli edellinen suomalainen, joka rikkoi maagiset rajapyykit. Selänne paukutti 51 maalia kaudella 1996–97. Kaudella 1998–99 Selänne teki 107 (47+60) pistettä. Kevään 1999 MM-kisoissa Selänne iski 11 pelissä tehot 3+8.

Rantasen pistetehtailun arvoa nostaa se, että hän joutui välillä kantamaan joukkuettaan leveillä hartioillaan lähestulkoon yksin, kun vammakierteen keskellä Coloradon muista supertähdistä Nathan MacKinnon ja Cale Makar olivat telakalla. Koko kauden loukkaantumisen takia menettäneestä Gabriel Landeskogista puhumattakaan.

Rantasen monipuolisuudesta ja luotettavuudesta kertoo paljon se, että hän on tarpeen tullen hoitanut myös viisikon vaativimman pelipaikan eli keskushyökkääjän hommat moitteetta.

Tehokas. Kestävä. Tasainen. Solidaarinen. Tätä kaikkea on Mikko Rantanen. Ja nyt tällainen timantti liittyy Jukka Jalosen luotsaamaan voittokoneeseen. Odotettavissa on tuhoisaa jälkeä.

Rantanen rikkoi 2000-luvun ensimmäisenä suomalaisena 50 maalin ja 100 pisteen haamurajat NHL:ssä.

Rantanen on pelannut aiemmin kolme kertaa MM-kisoissa.

Edellisen kerran Rantanen nähtiin leijonapaidassa keväällä 2018, kun hän nakutti Leijonien varakapteenina kahdeksassa ottelussa tehot 5+6.

TPS:n kasvatti on voittanut aikuisten arvoturnauksissa MM-hopeaa keväällä 2016. Mestarivalmentaja Jaloselle Rantanen on tuttu luottomies, sillä tämä kipparoi Nuoret Leijonat MM-kultaan tammikuussa 2016.

Aina kun on ollut sauma jatkaa kiekkokautta Leijonien paidassa, Rantanen on vastannut huutoon.

Neljänä edellisenä keväänä Rantanen pelasi Coloradon riveissä sen verran pitkiä pudotuspelikeväitä, ettei hän ollut maajoukkueen käytettävissä.

Tällä kertaa esteeksi ei muodostunut edes sopimustilanne, sillä Rantasella on kuuden vuoden ja 55,5 miljoonan dollarin jättisopimusta jäljellä vielä kaksi kautta.

Rantasen kisareissun yllä leijui kuitenkin pieniä kysymysmerkkejä, sillä hän on pelannut kuluneen kalenterivuoden aikana jääkiekkoa enemmän kuin yksikään toinen suomalaispelaaja.

Viime kausi loppui vasta heinäkuun kynnyksellä Stanley Cupin voittoon, ja nyt Rantasella on takana uran ensimmäinen täysi 82 ottelun runkosarja. Tällä kaudella runkosarjassa Rantanen pelasi sarjan kaikista hyökkääjistä toiseksi eniten. Vain Edmonton Oilersin kapteeni Connor McDavid kellotti isoimmat minuutit.

” Leijonien eturiviin saapuu NHL:n pudotuspeleissä sopivasti ärsytetty ja täynnä voittamisen himoa oleva supertähti.

Väitän, ettei yksikään toinen NHL:n eturivin tähti olisi vastaavanlaisen urakoinnin jälkeen vastannut MM-kisakutsuun myöntävästi.

Rantanen on toista maata. Maajoukkue on Nousten härälle aidosti kunnia-asia. Himo voittaa ja kilpailla on kyltymätön. Tämä tekee hänestä erityisen supertähden.

