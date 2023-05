Tuleeko Suomen kirkkain NHL-tähti sittenkin MM-kisoihin Tampereelle? Rahasta ei jää kiinni

Saapuuko Mikko Rantanen MM-Tampereelle? Colorado putosi NHL:n pudotuspeleissä avauskierroksella.

NHL:n hallitseva mestarin Colorado Avalanchen kausi päättyi yllättäen jo vappupäivän aamuna Suomen aikaa.

Se sai suomalaisen kiekkoväen kohisemaan MM-kisojen kynnyksellä. Coloradon ykkösketjussa näet pelasivat kaksi eturivin suomalaispelaajaa, Mikko Rantanen ja Artturi Lehkonen.

MM-karkelot alkavat Tampereella ensi viikon perjantaina. Vielä tuoreeltaan ei ole tiedossa, saapuvatko Coloradon suomalaiset leijonapaitaan.

Ainakaan sopimusasiat eivät ole kummankaan esteenä, sillä molempien nykyinen NHL-kontrahti jatkuu myös ensi kauteen.

Erityisesti Rantasen kaltaisen megatähden saaminen maajoukkuepaitaan olisi harvinaista herkkua, ja harva sellaisesta osasi tänäkään keväänä uneksia.

Rantanen pelasi päättyneellä NHL-kaudella vuosituhannen kovimman suomalaiskauden ja rikkoi 50 maalin sekä 100 pisteen haamurajat. Hän komeilee toistaiseksi myös pudotuspelien maalipörssin kärjessä.

Tämän kaliiperin pelaajien kohdalla myös Jääkiekkoliitto joutuisi kaivamaan kuvetta saadakseen pelaajan maajoukkueen käyttöön.

Esimerkiksi Ruotsin tehokkain NHL-pelaaja Elias Pettersson oli jo ehtinyt lupautua Tre Kronorin käyttöön Tampereelle, mutta hänen kisamatkansa tyssäsi liian kalliiseen vakuutukseen.

Jääkiekkoliiton talousjohtaja Jaakko Luumi vakuutti viime viikolla, että Leijonien osalta yhdenkään pelaajan kisamatka ei tyssää vakuutusmaksuihin.

”Ainakin tähän mennessä linjaus on ollut, että jos on mahdollisuus saada parhaita pelaajia käyttöön, niin se onnistuu. Tulevaisuuteen on tietysti vaikea nähdä. Dramaattisia muutoksia vakuutusten hinnoissa ei ole viime aikoina tapahtunut”, Luumi sanoi.

Kansainvälinen jääkiekkoliitto avustaa kansallisia liittoja 20 000 Sveitsin frangilla eli noin 20 300 eurolla per yhden NHL-pelaajan MM-vakuutus.

Pelaajien vakuutussummat vaihtelevat kuitenkin roimasti riippuen esimerkiksi NHL-sopimuksen arvosta ja kestosta sekä pelaajan loukkaantumishistoriasta ja iästä.

Luumi kuitenkin julisti viime viikolla, että rahasta Leijonien NHL-vahvistusten saaminen ei jää kiinni.

”Vakuutuksista se ei jää kiinni. GM Jere Lehtinen ja päävalmentaja Jukka Jalonen hallinnoivat joukkuetta. Jos on hyviä pelaajia tulossa ja saatavilla, emme tule lyömään kiilaa”, Luumi sanoi.

Mikko Rantanen Leijona-paidassa vuoden 2017 MM-kisoissa.

26-vuotias Rantanen ei luultavasti olisi Jääkiekkoliitolle halpa mies, sillä hän tienaa palkkatöissään 9,25 miljoonaa dollaria kautta kohden. Joskin hänen jättisopimuksensa kattaa enää vain kaksi seuraavaa kautta.

Rantanen on perinteisesti ollut Leijonien käytettävissä aina, kun se on ollut mahdollista. Hän pelasi MM-kisoissa kolmen ensimmäisen Pohjois-Amerikan-kautensa päätteeksi vuosina 2016, 2017 ja 2018.

Sen jälkeen Colorado eteni aina vähintään toiselle pudotuspelikierrokselle ennen kuin pullahti tänä keväänä kesälomalle poikkeuksellisen aikaisin.

Rantasen MM-spekulaatiossa on tällä kertaa kuitenkin huomionarvoista myös se, että hän on pelannut edellisen kalenterivuoden aikana jääkiekkoa enemmän kuin yksikään toinen suomalaispelaaja. Viime kausi loppui vasta heinäkuun kynnyksellä, ja nyt Rantasella on alla uran ensimmäinen täysi 82 ottelun runkosarja.

Tämän kauden runkosarjassa Rantasta enemmän jäällä oli kaikista NHL-hyökkääjistä vain Edmonton Oilersin Connor McDavid.

Lehkonen, 27, ei puolestaan ole pelannut koskaan miesten MM-kisoissa, eikä hän ole muutenkaan vetänyt maajoukkuepaitaa ylleen kertaakaan seitsemän NHL-vuotensa aikana.

Monikäyttöinen työmyyrä istuisi varmasti Jalosen pelisapluunaan ja joukkueeseen. Lehkosen kohdalla epävarmuustekijä on kuitenkin hänen kuntonsa.

Hyökkääjä joutui leikkauspöydälle murtuneen sormen takia runkosarjan lopussa. Lehkonen kiirehti takaisin kaukaloon juuri ennen pudotuspelejä runkosarjan viimeisillä kierroksilla, joten varmuutta ei ole, pelasiko Lehkonen pudotuspeleissä sataprosenttisessa kunnossa.

Maajoukkueen GM:llä Jere Lehtisellä oli hauskaa Artturi Lehkosen kanssa viime kesänä Turussa.

Leijonien MM-joukkueessa on jo ennestään NHL-vahvistuksina Patrik Laine, Joel Armia, Kasperi Kapanen ja Olli Määttä. Laine tosin jää pois Tšekin EHT-turnauksesta, koska ei ole täydessä pelikunnossa.

Pudotuspelien ensimmäiseltä kierrokselta putoaa tiistain vastaisena yönä vielä joko New Jerseyn Erik Haula tai New York Rangersin Kaapo Kakko ja Niko Mikkola.

Heistä Haulan ja Mikkolan sopimukset ovat kuitenkin tänä kesänä katkolla.

Teoriassa Leijonat voisi odotella supervahvistuksia vielä NHL:n toiseltakin pudotuspelikierrokselta. Sieltä putoavien joukkueiden kausi päättyy jo ennen MM-kisojen alkua tai viimeistään kisojen alkupäivinä.

Toisella kierroksella ovat mukana muun muassa kolme Suomen ylivoimaisesti kirkkainta sentteritähteä, Aleksander Barkov (Florida), Sebastian Aho (Carolina) ja Roope Hintz (Dallas) sekä maan ylivertainen ykköspakki Miro Heiskanen (Dallas).