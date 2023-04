Teemu Selänne ylistää Mikko Rantasta – "Sellaista kemiaa ei kauhean usein synny”

Teemu Selänne seuraa NHL:n pudotuspelejä tarkalla silmällä. Suomalaistähti Mikko Rantanen on tehnyt suuren vaikutuksen kiekkolegendaan.

Teemu Selänteen mielestä Mikko Rantanen on kantanut Coloradon joukkuetta pitkiä aikoja reppuselässään.

Vancouver

NHL:n pudotuspelit ovat alkaneet yllätyksellisesti ja tasaisesti. Vain yksi sarja, jossa Vegas löi Winnipegin, ratkesi viidessä ottelussa. Neljässä ei yksikään.

Jääkiekkolegenda, Stanley Cupin 2007 voittanut Teemu Selänne, 52, on seurannut pudotuspelejä tiiviisti kotisohvaltaan Kaliforniassa.

Selänne sanoo katsoneensa erityisellä tarkkuudella Edmontonin ja Los Angelesin välistä sarjaa, mutta myös muut pelit ovat pyörineet Selänteiden taloudessa tiiviiseen tahtiin. Onpa Selänne ehtinyt katsella yhä Mestistäkin, vaikka hänen poikansa Eetu Selänteen Peliittojen kausi päättyi jo aikaa sitten.

Oilersin ja Kingsin ottelut alkavat ensinnäkin myöhemmin, parhaaseen katseluaikaan, länsirannikolla kuin idän ottelut. Selänne on kuitenkin myös viehtynyt Edmontonin pelitapaan ja sen kärkipelaajiin.

"Edmontonilla on NHL:n kaksi parasta pelaajaa. Oilers on vähän onnistunut sössimäänkin, mutta jos heidän veskarinsa pelaa hyvin, niin sen pitäisi riittää pitkälle. He ovat joukkue, jonka pitäisi joka ottelussa pystyä tekemään vähintään kolme maalia. Sen pitäisi yleensä riittää voittoon pudotuspeleissä”, Selänne sanoo.

Maailman paras pelaaja on tietysti Connor McDavid.

Leon Draisaitl jää usein julkisessa keskustelussa McDavidin varjoon, vaikka hänkin on muun muassa voittanut kerran NHL:n pistepörssin ja takoo kovaa jälkeä vuodesta toiseen.

Teemu Selänne ihastelee Leon Draisaitlin peliä.

Pudotuspeleissä Draisaitl on ollut Oilersin paras pelaaja ja takonut kovaa tulosta. Selänne pitää Draisaitlia yhä täysin aliarvostettuna pelaajana.

"Draisaitlilla ei ole oikein mitään heikkouksia. Hän on iso, vahva ja liikkuu hyvin. Kemia McDavidin ja muidenkin kanssa on mieletön. McDavid on maailman paras, mutta usein unohtuu, kuinka hyvä Draisaitl on.”

Selänne sanoo, että Kingsin paras pelaaja sarjassa on ollut maalivahti Joonas Korpisalo.

Suomalaistähti Mikko Rantanen paukutti runkosarjassa 50 maalin ja sadan tehopisteen rajat rikki ensimmäisenä sitten juuri Selänteen.

Viime kesänä Stanley Cupia finaalien tehokkaimpana pelaajana juhlinut Rantanen, 26, on Suomen kirkkain supertähti.

"Rantanen on koko kauden ajan ollut Coloradon tärkein pelaaja. Varsinkin sen ajan, kun heillä oli hemmetisti loukkaantumisia. Hän kantoi joukkuetta reppuselässä”, Selänne sanoo.

"Hän on varmasti ollut suomalaisista ylivoimaisesti paras pelaaja koko kauden mitalla.”

Selänne sanoo, että myös hänen entinen pelikaverinsa ja hyvä ystävänsä Joe Sakic, Coloradon entinen GM ja nykyinen kiekkotoimintojen johtaja, on ylistänyt Rantasen ”käsittämättömiä” taitoja.

"Rantasen käyräkin on varmasti yhä vielä vain ylöspäin. Hän on kuulemma vielä tosi helppo jätkä. En itse tunne Mikkoa, vaikka hän oli aikoinaan minun kiekkoleirilläkin Vuokatissa. Sekin on aika makea juttu”, Selänne kertoo.

Rantanen on pelannut vuosikaudet yhdessä toisen supertähden Nathan MacKinnonin kanssa. Viime aikoina he ovat toki pelanneet tasakentällisin hieman enemmän eri ketjuissa, kun Colorado on yrittänyt saada ratkaisuvoimaa kahteen kärkikenttään.

"Tiedän tasan tarkkaan, millainen kemia heillä on MacKinnonin kanssa ja miten helppoa se onkaan. Muistan, kun itse pelasin Paul Kariyan, Andy McDonaldin tai Aleksei Zhamnovin kanssa. Siinä on koko ajan askeleen edellä.”

"Sellaista kemiaa ei kauhean usein synny. Kun näkee, että joillakin on se, peli on helpon näköistä.”

Selänne seuraa suomalaispelaajien otteita muutenkin tarkasti.

"Roope Hintz on pelannut loistavan kauden. Hänkin on iso, taitava, liikkuu hyvin ja osaa näköjään tehdä maalejakin. Myös Miro Heiskanen pelaa hienosti”, Selänne sanoo.

Roope Hintz on pelannut huippukauden ja loistanut pudotuspeleissä.

Yksi pudotuspelien puheenaiheista on ollut tuomarilinja.

Linja on heitellyt otteluiden välillä ja niiden sisällä. Välillä kohut ovat paisuneet liiankin isoiksi, mutta ihan tyhjästä ne eivät ole syntyneet.

Tilanteet tulevat tuomareille nopeasti, mutta myös Selänne on ihmetellyt raitapaitojen toimintaa ja ollut heihin pettynyt.

”On ollut niin käsittämättömiä tuomioita, etten ymmärrä, miten joku voi nähdä ne niin väärin. Olen varma, että tiettyjä tuomareita ei kyllä nähdä toisella kierroksella”, Selänne toteaa.

Kuten jalkapallossa Var-videotuomioissa, myös jääkiekon videohaastoissa nähdään paljon tilanteita, joissa videotarkistukset eivät oikeastaan muuta mitään. Ne ovat yhä kyseenalaisia ja tulkinnanvaraisia, mutta tehdään vain videon avustamana. Kohuja se ei laannuta, ehkä jopa päinvastoin.

Ja sitten on paitsiohaastot, joissa maali saatetaan hylätä siksi, että joku on ollut muutaman millin tai sentin paitsiossa 45 sekuntia ennen maalin syntymistä.

Jääkiekkopeli on jatkumo, jossa jokainen edeltävä tilanne vaikuttaa seuraavaan – mutta esimerkiksi sentin paitsioonkin puututaan vain silloin, jos se haastetaan ja jos sitä seuranneen hyökkäysalueajan aikana tulee maali.

Muutenkin pelissä saattaa mennä läpi paitsioita tai pitkiä kiekkoja, joita ei koskaan tarkisteta videolta ja joiden jälkeisiä tapahtumia ei ”peruta” – ja ne vaikuttavat pelin virtaukseen ihan yhtä paljon kuin ne, joiden takia mahdollisesti hylätään maaleja.

Selänne vihaa paitsiohaastoja.

”Se on raivostuttavin sääntö mitä on. Siinä ei ole mitään järkeä”, Selänne tylyttää.

"Ymmärrän vielä sen, jos on suora hyökkäys ja kiekko päätyy heti maaliin, että paitsio tarkastetaan. Se taas on järjetöntä, että pyöritään minuutti hyökkäysalueella ja yhtäkkiä voidaan viedä maali pois.”

Selänne muistuttaa myös kevään 2019 pudotuspeleistä, kun Coloradon maali San Josea vastaan hylättiin jälkikäteen. Gabriel Landeskog oli paitsion puolella mutta ollut jo käytännössä ulkona pelistä usean sekunnin, sillä hän oli astumassa vaihtoon.

"Ei sillä ollut mitään merkitystä maalitilanteen tai pelin kannalta. Tuollaiset ovat tosi harmittavia.”