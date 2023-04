Rantanen ja MacKinnon päättivät Seattlen kotiyleisön juhlat: ”He tienaavat paljon rahaa, mutta he ansaitsevat sen”

Coloradon pistehirmut ottivat joukkueensa reppuselkään Seattle Krakenin seurahistorian ensimmäisessä playoff-kotiottelussa.

STT

Jääkiekon NHL:n tämän kauden suurimpiin yllättäjiin lukeutuva Seattle Kraken on osoittanut olevansa varteenotettava haastaja liigan hallitsevalle mestarille Colorado Avalanchelle. Seurahistoriansa ensimmäisen pudotuspeliottelun kotijäällään pelannut Seattle kiusasi jälleen mestarijoukkuetta sitkeästi ottelusarjan kolmannessa ottelussa, mutta lopulta Coloradon supertähdet Mikko Rantanen (2+1) ja Nathan MacKinnon (2+0) hyydyttivät kotiyleisön hurmoksen.

Runkosarjassa 105 ja 111 tehopisteen ennätyskaudet pelanneet Rantanen ja MacKinnon veivät kolmannen erän alussa vierasjoukkueen 5–3-johtoon, ja päätössummerin soitua denveriläisjoukkue juhli 6–4-voittoa. Colorado nousi avauskierroksen otteluparissa näin 2–1-johtoon.

Rantasen toinen maali syntyi tyhjiin kaksi syöttöpistettä keränneen Artturi Lehkosen tarjoilusta. MacKinnonin osumat olivat näyttävämpiä, sillä kanadalaistähti ohitti Seattle-vahti Philipp Grubauerin ensin läpiajosta ja päätöserässä napakalla laukauksella komeiden kikkojen jälkeen.

”Hän (MacKinnon) oli kentällä erottava tekijä, olemme tottuneet odottamaan sitä häneltä isoissa peleissä. Hänen pelissään oli nopeutta, kamppailua, fyysisyyttä. Vastustajan oli todella vaikea saada häntä pois kiekosta”, Coloradon päävalmentaja Jared Bednar sanoi denveriläismedia Mile High Sportsin mukaan.

Coloradon kokoonpanoon palannut konkarihyökkääjä Andrew Cogliano kiitteli tähtihyökkääjien panosta.

”Olemme todella onnekkaita, että meillä on heidät. He tienaavat paljon rahaa, mutta he ansaitsevat sen”, Cogliano viittasi MacKinnonin ja Rantasen muhkeisiin sopimuksiin.

Lehkonen jatkoi väkevää playoff-virettään, sillä piikkiöläishyökkääjä syötti myös J.T. Compherin tekemän alivoimamaalin avauserässä. Lehkonen uurasti pelissä peräti 21.20 minuuttia, ja Colorado-hyökkääjistä vain MacKinnon kellotti enemmän peliaikaa.

Ottelusarjan avauspeleissä pisteille yltänyt Seattlen Eeli Tolvanen jäi tällä kertaa ilman tehoja.

Vierailijat juhlivat myös muualla

Itälohkossa New Jersey Devils nousi taisteluun paikalliskilpailijaansa New York Rangersia vastaan, kun newarkilaiset hakivat jatkoerän kautta 2–1-vierasvoiton. Devils kavensi sarjan tilanteen 1–2:een. Paholaispaitojen sankari oli puolustaja Dougie Hamilton, joka laukoi kiekon ajassa 71.36 ohi Rangers-vahti Igor Shestjorkinin.

Myös kahdessa aikaisemmassa ottelussa tarvittiin jatkoaikaa. Toronto Maple Leafs otti etulyöntiaseman Tampa Bay Lightningista nappaamalla Floridassa 4–3-voiton. Ratkaisumaalin upotti puolustaja Morgan Rielly ajassa 79.15.

Vierasjoukkue juhli myös Winnipegissä, kun Vegas Golden Knights kukisti toisessa jatkoerässä paikallisen Jetsin 5–4. Ratkaisumaali syntyi ajassa 83.40 Michael Amadion lavasta.

Toronto ja Vegas johtavat ottelusarjojaan 2–1.