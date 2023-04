Jarmo Kekäläinen avoimena Columbuksen vaikeasta kaudesta – ”Se oli asia, joka piti ehdottomasti tehdä

Jarmo Kekäläinen antoi Brad Larsenille potkut ja etsii uutta päävalmentajaa. Columbuksen kaudesta tuli heti alussa pannukakku, jonka myötä seura tyytyi jäämään pohjalle.

Columbus Blue Jacketsin kausi päättyi viime perjantaina.

Kolmatta kertaa putkeen runkosarjaan jääneen seuran GM Jarmo Kekäläinen antoi heti lauantaiaamuna potkut joukkueen päävalmentajalle Brad Larsenille.

Larsen ehti valmentaa Columbusta kahden kauden ajan.

Kekäläinen piti potkuja välttämättömyytenä.

”Se oli asia, joka piti ehdottomasti tehdä. Haluamme pelata erilaista ja parempaa jääkiekkoa”, Kekäläinen linjaa.

Larsenin kykyjä tai heikkouksia Kekäläinen ei halua arvioida julkisuudessa.

Uutta päävalmentajaa kartoitetaan parhaillaan. Lisää vaihtoehtoja saattaa vapautua, jos pudotuspeleistä putoavat joukkueet irtisanovat valmentajiaan – toisaalta samalla markkinoille voi myös ilmaantua uusia kilpailevia työnantajia.

”Puolustuspeliä pitää pystyä pelaamaan huomattavasti paremmin. Tähän vaikuttaa toki myös se, millaisia puolustavia pelaajia meillä on puolustuksessa ja hyökkäyksessä.”

Kekäläinen sanoo, että nuorta taitoa joukkueessa on varmasti riittämiin.

”Viisikkona meidän täytyy pystyä pelaamaan paremmin ja kääntämään peliä nopeasti. Samalla pitää puolustaa tiiviisti ja olla hyvä erikoistilanteissa”, Kekäläinen toteaa.

Seuraava päävalmentajavalinta on Kekäläiselle kolmas Columbuksessa.

Todd Richards oli talossa, kun Kekäläinen palkattiin. Suomalaisen valinnat ovat osuneet John Tortorellaan ja Larseniin.

Kekäläinen tietää saaneensa valmentajavalinnoistaan kritiikkiä.

”Harva muistaa, että palkkasin esimerkiksi Jared Bednarin AHL:n mestarijoukkueemme valmentajaksi. Hän olisi voinut olla meidän seuraava valmentajamme, jos Tortorella ei olisi silloin tehnyt niin hyvää työtä”, Kekäläinen sanoo.

Bednar lähti Coloradoon 2016, jolloin Tortorella aloitti toista kauttaan Blue Jacketsin peräsimessä. Columbus oli silloin runkosarjassa koko liigan neljänneksi paras joukkue mutta putosi pudotuspeleissä mestarille Pittsburghille heti avauskierroksella.

Maajoukkueen päävalmentajaksi kaudella 2018–19 palannut Jukka Jalonen on saavuttanut Leijonissa ennennäkemätöntä menestystä.

Jalosen nimi on noussut etunenässä Suomessa viime vuosina myös NHL-spekulaatioihin.

”Katsomme kaikki mahdolliset kandidaatit ja arvioimme meille parhaan vaihtoehdon. Kuten olen aina sanonut, Jalonen on tosi menestynyt kansainvälisillä areenoilla. Hänen nimensä ansaitsee varmasti aina tulla esille, kun kartoitetaan huippuvalmentajia”, Kekäläinen toteaa.

NHL:ssä on viime vuosina puhuttu maalimäärien hurjasta kasvusta. 32 joukkueeseen laajentuneessa liigassa ovat kasvaneet myös tasoerot.

Runkosarjan ylivoimaisen ykkösen Bostonin maaliero oli ällistyttävä +128. Sarjajumbo Anaheimin maaliero oli -129 ja Columbuksen -116.

Blue Jacketsille tehtiin 82 ottelussa 330 maalia.

”Meidän täytyy pitää vastustajien maalimäärät huomattavasti pienempänä”, Kekäläinen sanoo.

”Se on yksi tärkeimmistä asioista. Meillä on puolustuksessa aika paljon taitoa, mutta puolustus on myös aika kevyt ja pieni. Osittain se on tarkoituksellistakin, kun olemme kahden viime kauden ajan testanneet muutamien nuorten puolustajien kehitystä.”

Puolustukseen pitäisi kasvaa vastuunkantaja, jota ei ole vielä nähty NHL:ssä kuin neljän ottelun ajan. Columbuksen viime kesän ykkösvaraus (6. pelaaja) David Jiricek loisti nuorten MM-turnauksessa ja AHL:ssä. Kekäläinen muistuttaa, että tšekki on kuitenkin yhä ensi kaudellakin vasta 20-vuotias, ja sen ikäisiä puolustajia on NHL:ssä varsin vähän.

Talvella Kekäläisen huhuttiin olleen Jakob Chychrunin perässä, ja kun Vladislav Gavrikovkin poistui rivistä, puolustukseen on kesällä odotettavissa vahvistuksia.

Columbuksen kausi alkoi surkeasti. Sitten tuli loukkaantumissuma, jollaista Kekäläinen ei uraltaan muista.

”Siitä ei hirveästi nousta. Kun ei ollut mahkuja pudotuspeleihin, siinä ei ollut mitään järkeä yrittää nousta viimeiseltä tai viimeistä edelliseltä sijalta kymmenenneksi viimeiselle. Siinä täytyy kärsiä kausi loppuun, vaikka ottaa pannuun.”

”Se on ainoa tapa tässä liigassa hankkia huippupelaajia, joilla saa joukkueen, jolla voi taistella Stanley Cupista. Sama prosessi on käyty pitkälti kaikissa liigan kärkijoukkueissa läpi”, Kekäläinen muistuttaa.

Pohjoisamerikkalaisen ammattiurheilun varausjärjestelmät palkitsevat huonoiten pärjääviä. NHL:n nykysysteemillä jumbojoukkue saa 25,5 prosentin todennäköisyyden kesän ykkösvaraukseen. Viimeistä edellinen eli nyt Columbus saa 13,5 prosentin todennäköisyyden – sekä varman varauksen kärkinelikossa.

Tilanne seurojen toimistolla on erikoinen, sillä häviöt ovat pohjalla oleville joukkueille voittoja varauslottoa silmällä pitäen.

”Onhan se ihan saatanan ristiriitaista ja taistelee kaikkea sitä vastaan, miksi urheilua harjoitetaan. Pelaajat eivät koskaan mene jäälle hävitäkseen peliä. Varsinkin kauden lopussa oli pelejä”, joiden tiesi saattavan ratkaista arvonnan todennäköisyyksiä.

”Ikinä ei ole tapana ollut mennä mihinkään peliin häviämään, oli se sitten jääkiekkoa, tennistä tai pickleballia. Sama se on kaikille, jotka harrastavat urheilua tosissaan, että aina mennään voittamaan.”

Kesän varmana ykkösvarauksena pidetään Connor Bedardia.

”Meidän pitäisi kärkinelikosta saada varmuudella huippupelaaja. Kärkinumeron voittajalle on tarjolla kaveri, joka saattaa muuttaa koko organisaation suunnan saman tien seuraaviksi 15–20 vuodeksi”, Kekäläinen sanoo.

Kekäläisellä tuli talvella pestissään kuluneeksi kymmenen vuotta.

Ennen hänen aikaansa seura oli historiassaan ollut pudotuspeleissä vain kerran, voittamatta silloin yhtään ottelua.

Kekäläisen aikana Columbus on päässyt pudotuspeleihin viidesti. Voitettuja sarjoja on vain yksi. Pudotuspeleissä seura oli neljästi putkeen 2017–20 – pudoten kolmesti tulevalle mestarille ja kertaalleen Bostonille, joka hävisi finaalit seiskapelissä.

Nyt Columbus ui syvällä.

Kekäläinen ei kuitenkaan sano, että kausi olisi ollut hänen uransa vaikein.

”Vaikeita kausia on urallani ollut ennenkin. Ensimmäinen kausi IFK:ssa oli varmaan yhtä vaikea. Siinäkin oli samoja piirteitä: loukkaantumisia, Jere Karalahden käry ja kaikenlaista selkkausta. Putosimme pudotuspeleistä, mikä oli ihan katastrofi.”

”Ei ole kivaa, mutta näistä oppii yleensä eniten.”

Omaa asemaansa hän ei ole pelännyt – eikä julkista painetta ole Pohjois-Amerikassa juuri tullutkaan.

”Jos tulee työnvaihto, sitten tulee. Olen ollut 28 vuotta managementissa ja aina saanut jatkosopimuksen. Ikinä en ole saanut kenkää. Jos saan, niin sitten saan”, Kekäläinen toteaa kylmänviileästi.