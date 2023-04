Pittsburgh Penguinsin kausi päättyi runkosarjaan viimeksi keväällä 2006. Tampereen MM-kisoihin on tarjolla useita pelaajia Pohjois-Amerikasta.

NHL:n pudotuspelijoukkueet ovat selvillä. New York Islanders lunasti viimeisen paikan voittamalla Montreal Canadiensin kotonaan maalein 4–2.

Samalla päättyi Pittsburgh Penguinsin pyristely ja 16-vuotinen pudotuspeliputki. Penguins jäi viimeksi ulos pudotuspeleistä kapteeninsa Sidney Crosbyn tulokaskaudella 2005–06.

Penguins ajoi itsensä ahtaalle edellisyön kierroksella, kun se hävisi liigan hännille jääneelle Chicago Blackhawksille kotonaan.

Fakta Pudotuspelijoukkueet ja sarjatilanne Itä Atlantin divisioona Boston, 81 ottelua, 133 pistettä Toronto, 81, 109 Tampa Bay, 81, 96 Metropolien divisioona Carolina, 81, 111 New Jersey, 81, 110 NY Rangers, 81, 107 Villi kortti NY Islanders, 82, 93 Florida, 81, 92 Länsi Keskinen divisioona Dallas, 81 ottelua, 106 pistettä Colorado, 80, 105 Minnesota, 81, 102 Tyynenmeren divisioona Vegas, 81, 109 Edmonton, 81, 107 Los Angeles, 81, 102 Villi kortti Seattle, 81, 100 Winnipeg, 81, 95

Pittsburghilla on jäljellä ottelu Columbus Blue Jacketsia vastaan. Joukkue ei voi enää nousta Islandersin edelle, ja Florida Panthersinkin kanssa vain tasapisteisiin. Panthersilla on enemmän varsinaisen peliajan voittoja (36–31), joten peli pudotuspelipaikasta on pingviinien osalta selvä.

Vaikka kaikki pudotuspelijoukkueet ovat selvillä, varmaa on ainoastaan se, että avauskierroksella kohtaavat Toronto Maple Leafs ja Tampa Bay Lightning. Loput peliparit ovat selvillä viimeistään lauantaiaamuna Suomen aikaa.

Usean suomalaisen kausi päättyy runkosarjaan

Pittsburghissa suomalaisista on tällä kaudella pelannut sinne kesken kauden kaupattu hyökkääjä Mikael Granlund. Hänet nähtiin viime keväänä Tampereen MM-kisoissa. Granlundin sopimus jatkuu vielä kaksi vuotta, joten hän lienee tänäkin vuonna Leijonien päävalmentajan Jukka Jalosen käytettävissä.

Muista runkosarjaan jääneistä joukkueista on vapautumassa tukku suomalaisia.

Tamperelaisittain mielenkiintoisimmat nimet ovat puolustajat Juuso Välimäki ja Henri Jokiharju sekä hyökkääjä Patrik Laine. Kolmikosta puolustajilla nykyinen sopimus kattaa ensi kauden, Laineella sopimusta on jäljellä kolme vuotta. Jokiharju valittiin viime vuonna alun perin Leijonien MM-joukkueeseen, mutta häntä ei lopulta kisoissa nähty koronatartunnan takia.

Laine ei päässyt viime vuonna MM-kotikisoihin loukkaantumisen takia. Nytkin hyökkääjä on sivussa viime kuun lopulla harjoituksissa tulleen vamman vuoksi. Laine kärsii ojentajalihaksen venähdyksestä, jonka arvioitiin pitävän hänet sivussa kahdesta neljään viikkoa. Tapahtuneesta on kulunut kolme viikkoa. Kausi Laineella on ollut muutenkin rikkonainen. Tappara-kasvatti on pelannut vain 55 ottelua tehoin 23+31=54.

Tykkikauden Arizona Coyotesissa pelanneen Matias Maccellin kausi päättyy runkosarjaan, mutta Ilveksestäkin tutun hyökkääjän sopimus päättyy tähän kauteen, joten häntä tuskin nähdään MM-kisoissa.

Viime keväänä MM-kultaa voittaneesta Leijonien joukkueesta myös hyökkääjä Joel Armian kausi Montrealissa päättyy runkosarjaan. Armialla on sopimus kevääseen 2025 asti.

MM-kisoihin Suomi saa jälleen kovan maalivahtikolmikon. Pelkästään NHL:ssä pelaavista vahdeista Kevin Lankisen, Juuse Saroksen, Kaapo Kähkösen, Ukko-Pekka Luukkosen ja Ville Husson kaudet ovat päättyneet. Kaikkien sopimus jatkuu vähintään ensi kauteen.

Runkosarjaan jäävissä NHL-joukkueissa ovat suomalaisista pelanneet myös puolustajat Olli Määttä ja Rasmus Ristolainen sekä hyökkääjät Juuso Pärssinen ja Kasperi Kapanen. Kaikkien nykyinen NHL-sopimus jatkuu tämän kevään jälkeen.