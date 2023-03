Main ContentPlaceholder

NHL | Kolumni

Suomen uusi NHL-tähti löytyi Ilveksestä – sarjan häpeäpilkku yllätti

Arizona Coyotesia on syystäkin haukuttu, mutta sen nimetön nippu on pelannut erinomaisen kauden. Joukkueen avainpelaajaksi noussut Matias Maccelli on ollut yksi 2000-luvun parhaista suomalaistulokkaista.

