Matias Maccelli ilmiliekeissä NHL:ssä – entinen Ilves-tähti nousi tulokaspörssin kakkoseksi

Matias Maccelli teki kaksi maalia ensi kertaa NHL-urallaan.

Arizona Coyotesin suomalaistulokas Matias Maccelli, 22, jatkaa loisto-otteitaan.

Kausina 2019–21 kaksi yli 30 pisteen kautta Ilveksessä pelannut Maccelli teki kaksi maalia eikä hattutemppukaan ollut kaukana, kun Coyotes isännöi Edmonton Oilersia.

”Öljy” vei Tempestä kuitenkin pisteet 5–4-voitolla, vaikka isäntien Maccelli, Juuso Välimäki ja muu kuusikko haki vimmatusti tasoitusta loppuhetkillä ilman maalivahtia.

Maccelli nousi samalla tulokkaiden pistepörssin kakkoseksi.

Kärjessä on Matty Beniers 50 (20+30) tehopisteellään 71 ottelusta, paremmalla pistekeskiarvolla pelannut Maccelli on 57 ottelussaan iskenyt nyt 43 (10+33) pinnaa. Kolmantena on Anaheimin Mason McTavish, joka on tehnyt 73 ottelussa pisteet 16+26=42.