Aleksander Barkovin Florida on pelastumassa kalkkiviivoilla – yksi osa-alue kaipaa yhä roimasti parannusta

Florida Panthers saattaa sittenkin välttää pahimman katastrofin NHL:ssä. Tamperelaistähti Aleksander Barkovin kipparoiman joukkueen meno on tökkinyt pahasti lähes koko kauden, mutta Panthers on nousemassa pudotuspeleihin mukaan viime hetkellä.

Vielä keskitalvella näytti siltä, että Floridalla ei ole mitään asiaa jatkoon. Pudotuspeliviiva karkasi ottelu ottelulta.

Alkukaudella joukkue hallitsi usein kaukalon tapahtumia, mutta ei saanut toivomaansa tulosta taululle. Se selkeästi kipsasi pelaajat henkiseen takalukkoon. Muiden muassa Barkov ei pystynyt pelaamaan vaaditulla tasolla. Jättikaupassa Floridan lämpöön siirtynyt Matthew Tkachuk kannatteli ryhmää pinnalla.

Kun pisteitä ei ropissut, alkoi lopulta myös peli hajota käsiin. Kovin odotuksin tulleella päävalmentajalla Paul Mauricella oli umpisolmu käsissään.

Tähdistöpelitauon jälkeen NHL:ssä on nähty toisenlainen Florida Panthers. Varsinkin maaliskuu on ollut joukkueelta kovaa takomista: kahdeksan peliä, kuusi voittoa ja lisäksi yksi piste jatkoaikatappiosta. Maaliskuun ajan pisteprosentti on sarjan toiseksi paras.

Tulos on seurausta laadukkaasta tekemisestä. Florida on palannut kiekonhallintaa ja maaliodottamia mittaavien tilastojen kärkipaikoille. Ykkösnimet ovat päässeet vauhtiin. Tkachuk rikkoo pian sadan pisteen rajan toisen kerran peräkkäin. Seurahistorian parhaaksi pistemieheksi noussut Barkov on seitsemän ottelun pisteputkessa ja hänellä on yhä varaa kiristää maalitahtiaan.

Tamperelainen kantaa jättimäistä vastuuta joukkueessaan. Hän on ykkössentteri ja pelaa niin ykkösylivoimassa kuin ykkösalivoimassa. Floridan ylivoima on ollut parhaimmillaan tehokasta, mutta se ailahtelee paljon. Helmikuussa ylivoiman onnistumisprosentti oli alle kahdeksan, maaliskuussa yli 30. Alivoima (74,3) sen sijaan ollut sarjan heikointa kastia alusta asti. Huonompi prosentti on vain viidellä sarjan häntäpään joukkueella. Sitä on pakko parantaa.

Jättimäistä palkkaa nauttiva maalivahti Sergei Bobrovsky on saanut peliaikaa kuukauden putkeen, vaikka ei ole esiintynyt pelkkänä muurina. Peluutustaktiikka voi vielä kostautua.

Runkosarjan lopun ohjelma lupaa Floridalle hyvää. Sillä on 12 ottelua jäljellä, ja vastaan tulevat muun muassa Philadelphia, Ottawa, Montreal, Columbus, Washington ja Buffalo. Ottawa vieläpä kahdesti. Näiden kausi päättyy joko varmuudella tai erittäin todennäköisesti runkosarjaan.

Kovemmista joukkueista Florida kohtaa New York Rangersin, Carolinan ja Toronton, joka luistelee vastaan peräti kolmesti.

Hyvään iskuun päässeen Floridan pitäisi pystyä napsimaan lopuista otteluista enemmän pisteitä kuin New York Islanders tai Pittsburgh. Pudotuspeleissä niin Floridalla kuin Barkovilla olisi taas näytön paikka.