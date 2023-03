Joonas Korpisalolla on nyt elämänsä tilaisuus – Ilveksestä ponnistanut NHL-maalivahti nousi kiinni miljoonadiiliin palkan­alennuksen jälkeen

NHL-jääkiekkoilija Joonas Korpisalo pääsee jahtaamaan Stanley Cupia Los Angeles Kingsissä.

Aamulehti

NHL-maalivahti Joonas Korpisalon elämä mullistui helmikuun lopussa. Columbus Blue Jacketsia pitkään edustanut jääkiekkoilija vaihtoi maisemaa, kun hänet kaupattiin länsirannikolle Los Angeles Kingsiin.

Samalla muuttui koko 28-vuotiaan Korpisalon uran tilanne. Alkukausi meni NHL:n pohjamudissa rämpineessä Columbuksessa, jossa joutui joka ilta hurjaan kiekkosateeseen. Nyt hän torjuu Kingsissä, joka on Tyynenmeren divisioonassa toisena ja matkalla vahvasti pudotuspeleihin.

Korpisalo ehti debytoida uudessa pelipaidassaan viime sunnuntaina aamuyöstä Suomen aikaa. Avauspelistä tuli 4–2-voitto St. Lous Bluesista. Meno oli hieman erilaista kuin Columbuksen puolustuksen takana, Korpisalo paljasti.

”Näin jokaisen kiekon. Mielestäni yksikään veto ei tullut vaarallisimmalta maalintekoalueelta. Jätkät pitivät vastustajan poissa sieltä”, Korpisalo kertoi The Athleticille.

Korpisalon päätyminen yhden Läntisen konferenssin kärkijoukkueen maalille on tarina siitä, kuinka Jokereiden junioreista Ilvekseen siirtynyt ja Tampereelta aikoinaan NHL-polulle ponnistanut Korpisalo on tarttunut viimeiseen oljenkorteensa.

Edelliskaudet Columbuksessa GM Jarmo Kekäläisen alaisuudessa eivät olleet Korpisalolle menestystarinaa. Blue Jackets solmi isomman sopimuksen latvialaisen maalivahdin Elvis Merzļikinsin kanssa ja asemoi näin hänet organisaation tulevaisuuden ratkaisuksi.

Viime kauden jälkeen Korpisalo solmi ”vain” yhden vuoden ja 1,3 miljoonan dollarin jatkosopimuksen Columbukseen. Palkanalennusta tuli aiempaan reiluun kolmeen miljoonaan verraten, ja hän oli tilanteessa, jossa piti todistaa kuuluminen NHL:ään.

Nousu alkoi Tampereelta

Korpisalo kärsi alkukauden loukkaantumisesta ja avasi kautensa maalinsuulla vasta Tampereella pelatuissa NHL-otteluissa Coloradoa vastaan marraskuussa.

”Nyt tämä lähtee tästä. Tämä peli oli alku. Tuntui hyvältä. Minulla oli peruspalaset kondiksessa. Nyt vain ylimääräiset maalit veke tuosta”, Korpisalo kertoi tuolloin Aamulehdelle 1–5-tappion jälkeen.

Joonas Korpisalo palasi NHL-kiekon pariin loukkaantumisensa jälkeen Tampereella marraskuussa.

Siitä se tosiaan lähti. Korpisalo pelasi loistavaa kautta Blue Jacketsin maalilla. Kaikki tilastot näyttivät, että hän nousi selvästi joukkueensa ykkösmaalivahdiksi.

Kun hänellä oli käynnissä viimeinen sopimusvuosi ja Columbus menettänyt mahdollisuutensa pudotuspeleihin, tuli Korpisalosta kuuma peruna siirtomarkkinoilla.

Lopulta rävähti: uusi osoite löytyi Los Angelesista. Samassa kaupassa liikkui Kingsin maalivahtilegenda Jonathan Quick, joten luottoa selvästi suomalaiseen löytyi Kaliforniassa.

Korpisalo pelasi Columbuksen organisaatiossa peräti yhdeksällä kaudella.

”Mahtava paikka, joka tulee aina olemaan minulle erityinen. Paljon tuli tehtyä tuttavuuksia. Haikea mielihän siinä on lähteä, kun on pitänyt paikkaa kotonaan kahdeksan vuotta. Mutta semmoista se on välillä, bisnestä. Tämä oli tiedossa”, Korpisalo kommentoi Ilta-Sanomille siirtonsa jälkeen.

”Olen kyllä tosi iloinen, että minut otettiin tänne. Loistava tilanne päästä mukaan taistelemaan isoista pisteistä kohti pleijareita”.

Gabriel Vilardi (oikealla) onnittelee Joonas Korpisaloa Kings-uran avausvoitosta.

Ura nousukiidossa

Kingsissä Korpisalolla on latu auki vaikka heti ykkösmaalivahdin roolin. Alkukauden vastuuta maalinsuulla on kantanut Quickin kanssa 31-vuotias yhdysvaltalainen Phoenix Copley, joka on urallaan tullut enemmän tutuksi AHL-vahtina.

Kings halusi selvästi turvata maalivahtiosastoaan siirtotakarajalla. Runkosarjaa on jäljellä vajaan 20 ottelua.

”Mahdollinen tonttikin on, kunhan pelaan kuten tähän asti olen pelannutkin. Se riittää varmasti siihen, että pelejä tulee jatkossakin ja saamme voittoja”, Korpisalo uskoi mahdollisuuksiinsa Ilta-Sanomien haastattelussa.

Columbuksesta samassa siirrossa Kingsiin siirtynyt Vladislav Gavrikov tiivisti huippukautta pelaavan maalivahdin merkityksen.

”Hän on tyyppi, joka pystyy tekemään torjuntoja tärkeimmillä hetkillä. Se tuo itseluottamusta joukkueelle ja voi muuttaa pelin suunnan. Hän on pelannut viimeiset kolme–neljä kuukautta mahtavasti”, Gavrikov kertoi Korpisalosta The Athleticille.

Vahva loppukausi ja mahdollisimman pitkä pudotuspelikevät Kingsin paidassa avaavat tuleviin siirtoneuvotteluihin aivan uudenlaiset näkymät. Korpisalolla on elämänsä mahdollisuus huippusopimukseen: häntä voi odottaa tuntuvaa palkankorotusta ja turvattu jatko NHL:ssä, jos kausi jatkaa samoilla raiteilla.