Vahvistus tuli: Columbus kauppasi Korpisalon Los Angelesiin

Maalivahti Joonas Korpisalon entinen seura Columbus saa kaupassa varausvuoron ja maalivahti Jonathan Quickin.

NHL-jääkiekkoliigan Columbus Blue Jacketsin suomalaismaalivahti Joonas Korpisalo siirtyy Los Angeles Kingsiin, kertoi Columbus keskiviikkona. Korpisalon ohella Kingsiin siirtyy puolustaja Vladislav Gavrikov, ja Columbus saa Kingsin pitkäaikaisen maalivahtisuuruuden Jonathan Quickin sekä drafti-varausvuoroja.

Columbus varasi Korpisalon vuoden 2012 NHL-draftin kolmannella kierroksella. Ensimmäiset pelinsä Jacketsissa hän pelasi kaudella 2015–16. Kaikkiaan Korpisalo, 28, on pelannut 210 NHL-ottelua, niistä 28 tällä kaudella.

Quick, 37, aloitti Los Angelesissa kaudella 2007–08 ja voitti seurassa kaksi Stanley Cupia (2012, 2014). Vuonna 2012 hänet nimettiin pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi, ja palkintokaapissa on myös kaksi vähiten maaleja päästäneelle vahdille annettavaa Jennings-palkintoa. Quick on urallaan torjunut 743 NHL-ottelussa torjuntaprosentilla 91,1, mutta tällä kaudella prosentti on 31 ottelussa ollut 87,6 ja päästettyjen maalien keskiarvo 3,50.