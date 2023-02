Jesse Puljujärvi kaupattiin viimein NHL:ssä – kaupassa mukana myös Tappara-kasvatti

Jesse Puljujärvi siirtyy Edmontonista Carolinaan.

NHL:n huippujoukkueisiin lukeutuva Carolina Hurricanes on hankkinut Jesse Puljujärven, 24, Edmonton Oilersista.

Asiasta uutisoi TSN:n sisäpiiritoimittaja Pierre LeBrun. Carolinaa edustavat jo entuudestaan suomalaisista Puljujärven junioriaikojen tutkapari Sebastian Aho, Teuvo Teräväinen, Jesperi Kotkaniemi ja Antti Raanta.

Carolina porskuttaa koko NHL:n sarjataulukossa toisena ja on käytännössä jo varmistanut paikkansa pudotuspeleissä.

Toiseen suuntaan matkaa Patrik Puistola – tai pikemminkin hänen pelaajaoikeutensa, sillä hyökkääjä pelaa tällä hetkellä Mikkelin Jukureissa. Puistola, 22, on Tapparan kasvatti ja entisen huippupuolustajan Pasi Puistolan poika.

Kauppaa vaadittu jo vuosia

Puljujärvi ehti pelata Oilersin riveissä yhteensä 317 runkosarjan ottelua kuuden kauden aikana. Hän oli seuran ykköskierroksen varaus vuodelta 2016.

Puljujärvi pelasi Edmontonissa ensin tulokassopimuksensa kolme kautta 2016–2019. Sen jälkeen sukset menivät ristiin Oilersin kanssa, ja jo kesällä 2019 Puljujärven leiri vaati kauppaa muualle.

Sellaista ei kuitenkaan tapahtunut, ja Puljujärvi palasi Oulun Kärppiin. Hänen uusi NHL-yrityksensä alkoi vuonna 2021 lupaavasti, ja viime kauden alussa Puljujärvi nousi hetkellisesti Oilersin fanien lemmikiksi ja Connor McDavidin ketjukaveriksi.

Vuodenvaihteesta 2021–2022 alkoi kuitenkin jälleen Puljujärven alamäki. Kuluva kausi on ollut hänelle vaikea, ja Puljujärvi on pudonnut Oilersissa jämäroolin. Siirto on vaikuttanut vain ajan kysymykseltä.