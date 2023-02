Erik Karlsson oli täysin ylivertainen Suomessa – NHL-tähden erikoiset rutiinit iskivät silmään

Jokereissa kymmenen vuotta sitten ihastuttanut Erik Karlsson on palannut maailman huipulle. Karlsson muistelee Suomea suurella lämmöllä.

Erik Karlsson on maailman eliittiä.

Fort Lauderdale

”Niinkö kauan siitä on? Ei herranen aika”, Erik Karlsson sanoo.

Puhe on kymmenen vuoden takaisesta Karlssonin, nyt 32, ajasta Jokereissa.

”Mit-tä kuuluu?” Karlsson sanoo, virnistää ja kysyy Ilta-Sanomilta, tehdäänkö haastattelu suomeksi.

Ei tehdä, sillä Karlssonin suomenkielinen sanavarasto on vähän rajallinen, vaikka monet perusfraasit kuulemma ovat tallessa.

Oli NHL:n työsulku, joka viivästytti kauden 2012–13 alkua, ja hallitseva Norris Trophyn eli liigan parhaan puolustajan palkinnon voittaja saapui kaikkien yllätykseksi miesten jääkiekkoliigaan ja Helsingin Jokereihin.

Karlsson oli ylivertainen pelaaja, ehkä jopa paras, joka koskaan on kiekkoliigassa nähty.

”Se oli mahtavaa aikaa. En ollut juuri käynyt Suomessa aiemmin, sillä se ei ollut lomakohteideni kärkipäässä vapaa-ajalla. Nautin niistä kolmesta kuukaudesta suunnattomasti.”

”Minulla on vain hyvää sanottavaa. Kun keskustelen ystävieni tai perheeni kanssa, tulee aina esiin, miten nautinnollinen ajanjakso se oli”, Karlsson sanoo.

Tasan puolet eli 30 ottelua kaudesta pelannut Karlsson jäi puolustajien pistepörssin voittajaksi tehoillaan 9+25.

Viimeisessä ottelussaan 29. joulukuuta 2012 Karlsson painoi tehot 1+4, kun Jokerit löylytti HIFK:n maalein 8–1.

Ruotsalaistähden ajalta Jokereissa on kuultu pelikaverien ja valmentajien suusta tarinoita, jotka kertovat siitä, ettei luonnonlapsen tarvinnut hirveästi tehdä hommia. Ei ainakaan Suomessa pärjätäkseen.

Kun muut pelaajat uurastivat punttisalilla, Karlsson saattoi keskittyä juomaan kahvia ja pelaamaan Candy Crushia.

Peleihinkään hänen ei tarvinnut pahemmin ladata itseään tai seurata joukkueen taktiikkapalavereita.

Karlssonia hymyilyttää.

”Se oli sitä aikaa, jolloin minun ei ehkä tarvinnut tehdä niin kovaa töitä saadakseni vanha kunnon kroppani liikkeelle.”

”Mutta oli meillä myös tosi hyvä joukkue, joka teki pelaamisesta helppoa. Jotkut heistä ovat nyt tähtiä NHL:ssä.”

Karlsson viittaa etunenässä Teuvo Teräväiseen, mutta myös pienemmässä roolissa tuolloin olleet Esa Lindell ja Joonas Korpisalo kuuluivat Jokerien rinkiin. Markus Hännikäinenkin pelasi sittemmin NHL:ssä.

Ennestään tuttuja pelikavereita Karlssonille olivat silloin Riku Hahl, Jarkko Ruutu ja Antti-Jussi Niemi.

Karlsson kertoo yhä olevansa yhteyksissä ainakin Filppulan veljesten, etenkin toisen työsulkuavun Valtterin kanssa sekä Ruudun kanssa.

”Jarmon (Kekäläinen) kanssa juttelemme myös yhä satunnaisesti. Vaikka hän onkin toisen NHL-joukkueen GM, meillä on hyvä suhde.”

”Hän oli yksi iso syy, miksi tulin Jokereihin. Pidän hänestä paljon, enkä ole yllättynyt, että hänestä tuli GM myös NHL:ssä. Toivon hänelle parasta, ja nähdäkseni heillä on Columbuksessa hyvä juttu menossa. Olen iloinen siitä, miten hän on menestynyt.”

Hyvin on menestynyt Karlssonkin, joka on tällä kaudella palannut ryminällä NHL:n huipulle.

Hän paahtaa yli sadan tehopisteen tahdissa San Jose Sharksin takalinjoilla. Karlsson on jo nyt tehnyt 52 otteluun kammotehot 17+52=69 eli parhaan pistesaldonsa sitten sensaatiomaisen pudotuspelikevään 2017, jolloin hän hinasi ”yksijalkaisena” Ottawa Senatorsin idän konferenssifinaaleihin.

Se oli yksi 2000-luvun vaikuttavimmista yhden pelaajan pudotuspelisuorituksista – NHL:n kevään ja kesän peleistä tutulla, kieroutuneella tavalla, sillä hänellä oli jalassaan kaksi murtumaa ja lihasvamma.

Miten hän pystyikään olemaan silti niin hyvä?

”En tiedä... toivottavasti minun ei tarvitse tehdä sitä uudestaan. Kaikki ympärilläni pelasivat hyvin ja nostivat tasoaan kuten minäkin. Nautimme siitä tunnelmasta ja paineesta”, Karlsson muistelee.

”Minun piti vain kärvistellä kipujen kanssa. Jouduin maksamaan siitä parin vuoden ajan, mutta tekisin sen silti koska tahansa uusiksi.”

Kroppa on parantunut, ja Brent Burnsin lähtö Sharksista avasi kesällä Karlssonille paikan joukkueen takalinjojen ylivertaisena tahtipuikon heiluttajana.

Puolustuspäässä Karlsson ei ole niinkään loistanut, mutta hyökkäysansiot ovat käsittämättömiä.

Karlsson on todistanut itselleen ja maailmalle olevansa yhä A-luokan kiekollinen pakki.

”Kiva nähdä, että minusta puhutaan taas oikealla tavalla. En ikinä epäillyt itseäni, ettenkö voisi pelata taas normaalin standardini mukaisesti”, Karlsson ilmoittaa.

Suunnitelmissa on pysyä huipputasolla vielä vuosien ajan.

”Toivottavasti pystyn pelaamaan näin vielä pitkään.”

Karlssonin paluuta huipulle edelsi myös käynti kotikonnuilla ja harjoittelu tutuissa ympyröissä.

Hän pääsi viime kesänä ensi kertaa nyt 3- ja 1-vuotiaiden lastensa kanssa Ruotsiin ja Göteborgiin.

”Olin ensi kertaa neljään, viiteen vuoteen Ruotsissa. Veljelläni ja siskollani on molemmilla myös kaksi lasta, joten oli kiva saada kaikki kasaan ja olla yhdessä porukalla.”

Erik Karlsson oli mukana NHL:n tähdistöottelussa.

Ruotsista puhuttaessa täytyy mainita Antti Suomela. Karlssonin entinen joukkuekaveri San Josesta on nimittäin Patrik Karlkvistin kanssa ollut Oskarshamnissa kauden alusta alkaen kuin paikalliset Connor McDavid ja Leon Draisaitl, jotka dominoivat pistepörssiä ylivoimaisesti ja hinaavat joukkuettaan.

Suomela on tehnyt 40 ottelussa 50 (26+24) pistettä, joka on todella kova saldo SHL:ään, jossa SM-liigan tapaan vain hyvin harvat valiopelaajat pystyvät tekemään yli pisteen per peli.

Karlsson mainitsee seuranneensa Oskarshamnia jo aiemmin ystävänsä Daniel Ljungkvistin pelattua siellä.

”Antti oli hyvä nuori pelaaja meillä San Josessa ensimmäisellä kaudellaan. Sitten hänellä oli vähän vaikeampaa”, eikä hän oikein koskaan saanut kunnon mahdollisuutta näyttää.

”Hienoa nähdä”, miten hänellä menee nyt yhdessä Euroopan parhaista liigoista.

Miksei Suomela lyönyt läpi NHL:ssä?

”En tiedä... Siksi en ole valmentaja! En pysty tekemään noita päätöksiä.”