Puolustaja Juuso Välimäki solmi jatkosopimuksen Arizona Coyotesin kanssa

Nokialaislähtöinen Välimäki jatkaa ensi kauden kattavalla sopimuksella Coyotesissa.

Jääkiekon NHL:ssä Arizona Coyotes on solminut jatkosopimuksen suomalaispuolustaja Juuso Välimäen kanssa. Välimäen sopimus kattaa ensi kauden.

24-vuotias puolustaja on pelannut tällä kaudella Arizonan riveissä 43 ottelua, joissa hän on tehnyt tehot 2+10. Välimäki siirtyi Arizonaan kauden alussa, kun hänen edellinen seuransa Calgary Flames laittoi suomalaisen siirtolistalle.

NHL-urallaan Välimäki on pelannut 125 runkosarjan ottelua, joissa hän on tehnyt 28 pistettä, 5 maalia ja 23 syöttöä. Välimäen murtautumista NHL:n terävimmälle huipulle on hidastanut muutama vuosi sitten kesäharjoittelun yhteydessä tullut vakava polvivamma.

Ennen NHL-uraansa Välimäki pelasi kolmen kauden ajan Pohjois-Amerikan juniorisarja WHL:ssä Tri-City Americansin joukkueessa. Ennen lähtöään Pohjois-Amerikkaan Välimäki pelasi juniorivuotensa Ilveksessä.