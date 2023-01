Isyys mullisti Aleksander Barkovin elämän – kaukalossa Florida on katastrofin partaalla: ”Pystyn olemaan parempi”

Florida Panthersin kapteeni Aleksander Barkov joukkoineen on tiukassa paikassa. Tähtisentteri pelaa nyt ”pikku-Barkoviksi” kutsutun Anton Lundellin kanssa samassa ketjussa – ja elämässä on myös toinen pikku-Barkov.

Las Vegas

NHL:n hallitseva runkosarjavoittaja Florida Panthers on ajautunut tukalaan tilanteeseen.

Uuden päävalmentajan Paul Mauricen komentoon siirtynyt Panthers on tällä hetkellä kuuden pisteen päässä idän viimeisestä pudotuspelipaikasta ja Pittsburgh Penguinsista.

Välissä on kolme joukkuetta, ja Florida on vieläpä pelannut kolme ottelua enemmän kuin Penguins sekä välissä olevista joukkueista Detroit ja Buffalo.

"Emme missään nimessä haluaisi olla tällaisessa tilanteessa”, joukkueen kapteeni Aleksander Barkov sanoo.

Barkovin mielestä nyt ei auta pohtia, mikä on mennyt mieleen.

” Pitää miettiä, miten pääsemme tästä ulos. Olemme tehneet hommia ja mielestäni parantaneet tosi paljon peli-ilmettämme.”

Alexander Barkoville ja Floridalle jokaisessa pelissä on nyt iso panos.

Panokset ovat illasta toiseen tapissa.

Panthersin pitää venyä jo lähes ihmeisiin noustakseen pudotuspeleihin.

"Jokainen tilanne ja kiekko on nyt tärkeämpi. Taistelemme joka tilanteessa. On tullut ihan hyvin tulosta, kun olemme tehneet niin.”

"Kaikissa peleissä on iso panos, koska kaikki taistelevat samasta mistä mekin. Mikään ei tule ilmaiseksi, mutta ei sen pidä ilmaista ollakaan.”

Sairastelu ja loukkaantumiset ovat pitäneet Barkovin poissa kymmenestä ottelusta. 33 ottelun jälkeen hänen saldonsa on 10+23 eli piste per peli.

Komea saldo, mutta vaikka Barkovin ei voi sanoa pelanneen huonosti, joukkueen johtohahmolta vaaditaan vielä enemmän.

”Olen samaa mieltä. Pystyn olemaan parempi. Pitää vain tehdä hommia. Ei auta olla pää painuksissa”, Barkov korostaa.

"Moni asia on kauden aikana muuttunut, niin hetki menee totutteluun. En missään nimessä ole ollut tyytyväinen omaan peliini, mutta en minä rupea siitä mihinkään kirjoittelemaan, että olen ollut huono.”

Niin: valmennuksen myötä uusiksi meni tietysti myös pelitapa – ja joukkueesta lähtivät kesällä muun muassa pitkäaikaiset avainpelaajat MacKenzie Weegar ja Jonathan Huberdeau.

Aleksander Barkov (16) juhli maaliaan Brandon Montourin (62), Marc Staalin (18) ja Sam Reinhartin (13) kanssa ottelussa Coloradoa vastaan.

Muutoksia on ollut myös Barkovin siviilielämässä – tosin jo viime kaudella. Barkovista tuli isä reilu vuosi sitten.

"Eihän sitä tajua ennen kuin oikeasti on isä. Nuorempana ja aiemmin mietin, että olen itse vielä aika nuori, ja voisi olla vaikeaa, jos olisi joku josta pitää huolta”, Barkov sanoo.

"Nyt kun tajuaa, että elämällä on muukin tarkoitus kuin pelata jääkiekkoa, se on totta kai iso ja hieno juttu. Paljon on muuttunut.”

Yksityiselämänsä Barkov on aina pitänyt visusti erossa julkisuudesta eikä hän halua ruotia otsikoihin noussutta huoltajuuskäsittelyä.

Pojan lisäksi Floridassa on toinenkin ”pikku-Barkov”, sillä tällaista lempinimeä on viime kaudesta asti aseteltu toisen tunnollisen huippusentterin Anton Lundellin harteille.

Suomalaiskaksikko on pelannut nyt kaksi ottelua Panthersin ykkösketjussa Sam Reinhartin kanssa, kun Lundell on tullut Barkovin laituriksi.

Barkov ja Lundell muodostivat jo viime kaudella toimivan alivoimaparin.

"Nyt olemme ensi kertaa päässeet pelaamaan samassa ketjussa. Olen vähän miettinytkin, että jos tulisi joskus sauma pelata yhdessä”, Barkov kertoo.

”Antonilla on kovat näyttöhalut. Tosi lupaava nuori pelaaja, jonka vieressä on tosi kiva pelata. Hän tekee kovaa töitä, minkä lisäksi taitotaso ja peliäly ovat tosi korkealla.”

Kemiat kaukalossa toimivat.

"Hän tietää, missä minä olen ja mihin olen menossa. On kiva pelata.”

Yhteispelistä saatiin maukas maistiainen Coloradossa, kun Lundell tarjoili Barkoville, joka iski kiekon häkkiin.

"Hän karvasi kiekon yksin. Heitti päätyyn, kävi itse hakemassa ja tarjoili. Kyllä siinä kelpaa olla”, Barkov hymyilee.