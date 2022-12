Arizona Coyotesissa pelaavan Matias Maccellin loukkaantuminen pitää hänet sivussa kaukalosta yli kuukauden.

Matias Maccelli (vas.) on ollut kauden suomalaissensaatio.

NHL-joukkue Arizona Coyotes joutuu tulemaan tammikuun toimeen ilman suomalaishyökkääjä Matias Maccellia.

Maccelli loukkaantui ennen joulua ottelussa Los Angeles Kingsiä vastaan ja jätti pelin kesken. Maccelli on Coyotesia tarkasti seuraavan toimittaja Craig Morganin mukaan sivussa peleistä kuusi viikkoa eli helmikuuhun asti.

Morganin mukaan kyseessä on alavartalovamma.

Maccelli, 22, on NHL-kauden suomalaiskomeetta. Hän teki ennen loukkaantumistaan 30 ottelussa tehot 3+19=22.

Suomalaisten pistepörssissä Maccelli on seitsemäntenä ja NHL:n tulokkaiden pistepörssin kakkossijalla. Maccellille on povattu jopa kauden parhaalle tulokkaalle jaettavaa Calder-palkintoa, jonka suomalaisista on aiemmin voittanut vain Teemu Selänne.

Ennen Pohjois-Amerikkaan siirtymistä Maccelli edusti Ilvestä kotimaisessa kiekkoliigassa Ilvestä kausina 2019–2021. Ensimmäisellä kaudellaan hän voitti vuoden tulokkaalle jaettavan Jarmo Wasama -palkinnon.