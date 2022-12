Hurjavireinen Matias Maccelli oli lähellä harvinaista saavutusta ennen loukkaantumistaan – ketjukaveri vertaa taituria Barkoviin, seurapomo ylistää ainutlaatuiseksi

Matias Maccelli oli komeassa pistetahdissa jääkiekon NHL:ssä ennen kuin loukkaantui aatonaattona. Nyt alkukauden komeetta on sivussa arviolta helmikuun alkuun saakka.

Matias Maccelli pelasi huimaa tulokaskautta NHL:ssä. Ilveksestä Pohjois-Amerikkaan ponnistanut hyökkääjä takoi tulosta tasaisella tahdilla aina jouluaatonaattoon asti, jolloin hän loukkaantui ottelussa Los Angeles Kingsiä vastaan. Nyt Maccelli on sairastuvalla alavartalovamman takia arviolta helmikuun alkuun saakka.

Ennen loukkaantumistaan Maccelli taisteli jopa tulokkaiden pistepörssin kärkisijasta.

Maccelli otti nopeasti paikkansa Arizona Coyotesin kahdesta kärkiketjusta, eikä luopunut siitä. Vastuuta tuli säännöllisesti reilu vartti ottelussa ja myös ylivoima-aikaa.

Ennen loukkaantumistaan laituri oli pelannut 29 kokonaista peliä tehoin 3+19=22. Niillä hän on tulokkaiden pistepörssissä toisena edellään vain Matty Beniers. Syötöistä kymmenen on ykkössyöttöjä.

Tuloksen teon tasaisuudesta kertoo jo se, että Maccelli on jäänyt pisteittä pisimmillään vain kahden ottelun ajaksi. Sekin on tapahtunut kahdesti.

Ilman loukkaantumista Maccelli olisi ollut matkalla yli 60 pisteen kauteen, mikäli tahti olisi pysynyt nähdynlaisena. Parempaan pistepottiin on NHL:n historiassa pystynyt ainoastaan neljä suomalaistulokasta.

Maccellin otteet olisivat voineet nostaa hänet mukaan jopa Vuoden tulokas -keskusteluihin. Teemu Selänne on ainoa Calder-palkinnon saanut suomalainen.

Kuka? Hyökkääjä Matias Maccelli Syntynyt: 14.10.2000 Turussa. Pelipaikka: Laitahyökkääjä. Kätisyys: Vasen käsi alhaalla. Pituus / paino: 180 cm / 80 kg. Seurat: TPS:n juniorit –2017, Dubuque Fighting Saints (USHL) 2017–2019, Ilves 2019–21, Tucson Roadrunners (AHL) 2021–22, Arizona Coyotes (NHL) 2022–. Tehot: Liigassa 94 ottelua 28+41=69, NHL:ssä 53, 4+24=28, AHL:ssä 47, 14+43=57, USHL:ssä 98, 39+54=93. Muuta: Debytoi maajoukkueessa Ruotsin EHT-turnauksessa 2020. Pelannut yhdet alle 20-vuotiaiden MM-kisat.

Poikkeukselliset kyvyt

Maccelli on näppärä syöttelijä ja pelintekijä, mikä näkyy kaukalossa ja tilastoissa. Laituri pystyy antamaan ahtaassakin tilassa pieniä syöttöjä, jotka avaavat ketjukavereille tilaa hyökätä.

Pelintekotaidot ovat päässeet oikeuksiinsa ylivoimalla. Maccelli mahtuu NHL:ssä 30 joukkoon, kun ylivoimapisteet suhteutetaan ylivoima-aikaan. Maccelli ja Arizonan nokialaispuolustaja Juuso Välimäki ovat tuossa tilastossa joukkueen kärkikaksikko.

”Jotkut sanovat, että hän on pehmeä. Hän on juuri sellainen, josta ihmiset sanovat, että hän pärjää tällä tasolla, mutta ei enää seuraavalla”, Dubuque Fighting Saints -joukkueen GM Kalle Larsson sanoi gophnx.com-sivustolle marraskuussa.

Maccelli pelasi Yhdysvaltain USHL-junioriliigaa Dubuquessa kaksi kautta ennen Ilvekseen tuloaan.

”Hän on kuitenkin ainutlaatuinen. Hän tekee ja näkee jäällä asioita, joita muut eivät”, Larsson jatkoi.

Matias Maccellin hyökkäyspelitaidot ovat olleet valttia Arizona Coyotesin paidassa.

Laukaustaan Maccelli sen sijaan pihtailee, mikä näkyy niin maaliodottamassa kuin maalimäärässä. Vetomäärät ovat koko liigan tulokaskatraan pienimpiä. Kolmesta maalista yksi tuli ohjauksella, yksi onnekkaalla kimmokkeella ja yksi läpiajosta. Viimeisin oli osoitus kehittyneestä luistelusta ja terävästä kiihdytyksestä.

”Hän muistuttaa Barkovia. Joskus he syöttelevät liikaakin, koska ovat niin epäitsekkäitä”, ketjukaveri Nick Bjugstad sanoi marraskuussa.

Bjugstad vertaili pelikaveriaan tamperelaistähti Aleksander Barkoviin, jonka kanssa hän pelasi pitkään Florida Panthersissa.

Bjugstad muisteli haastattelussa erään ottelun tapahtumia tältä kaudelta.

”Olin viimeisenä hyökkäämässä ja olin varma, etten saa kiekkoa. En tiedä, miten hän oikein huomasi minut. Hän syötti kiekon kentän poikki ja antoi minulle hyvän paikan”, yhdysvaltalaissentteri sanoi.

Coyotes pelaa tällä hetkellä Mullett-areenalla, johon mahtuu ainoastaan 5 000 katsojaa.

Puolustuskin pitää

Hyökkäyspään tekojen lisäksi Maccelli on kehittynyt puolustuspelissään. Hän pelaa aiempaa fiksummin omalla alueella ja vastuullisemmin kiekon kanssa. Se on asia, jota NHL- ja AHL-valmentajat ovat hänelle takoneet, eikä viestin vastaanottamisessa ole ollut vaikeuksia.

”Kun hänelle kertoo jotain, hän vain tuijottaa takaisin, että selvä, ymmärsin”, Maccellin AHL-valmentaja Steve Potvin sanoi gophnx.comille.

Suurta puolustusloistoa Arizonan joukkueessa on vaikea saada aikaiseksi. Joukkue on yksi NHL:n heikoimmista. Arizonan maaliero on pahasti pakkasella, mikä ei ole yllätys. Joukkueen suhteellinen maaliodottama on yksi liigan heikoimmista niin kuin on pelaajamateriaalikin.

Arizonan jälleenrakennusvaihe on avannut loistavan näyttöpaikan Maccellille, joka on seuran neljännen kierroksen varaus kesältä 2019. Hän saa näyttää osaamistaan varsin pienelle katsojajoukolle. Coyotes pelaa tällä hetkellä Tempessä Mullett-areenalla, joka on NHL:n mittapuulla poikkeuksellisen pieni ja vaatimaton. Halliin mahtuu ainoastaan 5 000 katsojaa.

Väliaikaisissa tiloissa vierähtää pari seuraavaakin kautta uutta hallia odotellessa.