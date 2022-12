Nashville varmisti kotivoiton Edmontonista vasta jatkoajalla: Puljujärvelle maali, Granlundille syöttöpiste

Saros torjui Nashvillen maalilla 30 kertaa ja nappasi kauden kymmenennen voittonsa.

STT

Jääkiekon NHL:ssä Nashville Predators on vienyt kotikaukalossaan voiton Edmonton Oilersista jatkoajalle venähtäneessä kohtaamisessa. Isännät voittivat ottelun maalein 4–3.

Ottelun ainoa suomalaismaali nähtiin, kun Jesse Puljujärvi teki yhdeksännellä peliminuutilla Edmontonin ensimmäisen osuman, 1–1-tasoituksen. Maali oli Puljujärven toinen tällä kaudella.

Toisessa erässä Nashvillelle kertyi maaleja kaksi ja Edmontonille yksi. Nashvillen Matt Duchenen 3–2-ylivoimamaalia oli mukana syöttämässä Mikael Granlund. Tehopiste oli Granlundille kauden 20:s. Jatkoajalle luisteltiin Edmontonin tasattua tilit päätöserän alussa. Loppulukemat sinetöi jatkoaikamaalillaan Nashvillen Alexandre Carrier.

Juuse Saros torjui Nashvillen maalilla 30 kertaa ja nappasi samalla kauden kymmenennen voittonsa.

Hussolta 38 torjuntaa

Washington Capitalsin ja Detroit Red Wingsin kohtaaminen eteni niin ikään jatkoajalle saakka. Nashvillen tavoin Washington otti kotivoiton maalein 4–3. Jatkoajan viidennellä minuutilla ottelun ratkaisi Washingtonin Dmitri Orlov.

Ottelun tähtien joukkoon lukeutui Orlovin lisäksi muun muassa joukkuetoveri Nic Dowd, joka teki kaksi maalia ja nappasi yhden syöttöpisteen.

Detroitin paidassa pelaava suomalaispuolustaja Olli Määttä kirjautti syöttöpisteen Lucas Raymondin päätöserän 3–2-osumasta.

Detroit laukoi ottelun aikana vastustajaansa nähden maltilliset 19 kertaa maalia kohti. Washingtonin pelaajien lavasta kiekko sinkoutui Detroitin maalia kohden kaikkiaan 42 kertaa.

Vierasjoukkueen maalilla valvoi suomalaisveskari Ville Husso, joka torjui yhteensä 38 laukausta.

Kaukalossa kuusi suomalaista

Columbus Blue Jackets isännöi Ohiossa Dallas Starsia. Vieraat ottivat johdon toisen erän alussa ja aivan tekivät ottelun toiseksi viimeisellä minuutilla toisen maalinsa. Kent Johnsonin onnistui vielä viime sekunneilla kaventaa Columbukselle, mutta Dallas vei voiton maalein 2–1.

Vaikka kaukalossa oli suomalaisia kaikkiaan kuusi, oli ottelu suomalaisittain vaisu.

Dallasin suomalaispakeille Jani Hakanpäälle ja Miro Heiskaselle sekä Columbuksen maalitykille Patrik Laineelle karttui peliminuutteja kullekin kolmattakymmentä, mutta miehet jättivät jään ilman tehopisteen tehopistettä.

Dallasin Esa Lindell, Roope Hintz ja Joel Kiviranta olivat kaikki jäällä toistakymmentä minuuttia, mutta jäivät yhtä lailla pisteittä.

Tappio oli Columbukselle neljäs peräjälkeen.

Bruinsin hävisi vieraissa

Florida Panthers luisteli Bostonissa jäälle ilman Aleksander Barkovia, joka loukkaantui edellispelissä aloitustilanteessa, kun New Jersey Devilsin keskushyökkääjä Nico Hischier löi häntä mailalla polveen.

Liekö suomalaiskipparin puute vaikuttanut lopputulokseen, sillä kotijoukot nujersivat Panthersin tylyin luvuin 7–3.

Ottelun kovin pistenikkari oli Bostonin konkarihyökkääjä Patrice Bergeron, jonka tilille ropisi neljä tehopistettä. Hän teki joukkueensa maaleista kaksi, minkä lisäksi hän nappasi syöttöpisteet Brandon Carlon ja David Pastrnakin osumista.

Kokonaispisteiden osalta hyvänä kakkosena tuli Brad Marchand, joka nappasi ottelusta kaikkiaan kolme syöttöpistettä.

Floridan Eetu Luostarinen kirjautti ottelusta kauden kymmenennen syöttöpisteensä.

Boston on ottanut tällä kaudella pisteen jo 19. peräkkäisessä kotiottelussa. Hän on voittanut kotiotteluista 17, minkä lisäksi kaksi on päättynyt tappioon varsinaisen peliajan ulkopuolella.