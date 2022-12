Teräväinen avasi kauden maalitilinsä NHL:ssä, Carolinan Aho yhä sivussa – Barkov loukkaantui

Vieraileva Florida kaatoi New Jerseyn, mutta Panthersin kapteeni Barkov loukkaantui.

STT

Jääkiekon NHL:ssä Carolina Hurricanesin Teuvo Teräväinen auttoi joukkueensa 5–4-voittoon vierailleesta Dallas Starsista. Teräväinen laukoi Carolinan kolmannen maalin toisen erän viimeisillä minuuteilla. Ylivoimaosuma avasi Teräväisen maalitilin tällä kaudella.

”Nechy antoi hienon syötön, ja minä sain onnekkaan maalin”, Teräväinen luonnehti NHL:n verkkosivuilla Martin Necasin esityöstä tekemäänsä maalia.

Teräväinen onnistui maalinteossa vasta kauden 20. ottelussaan. Carolinan suomalaishyökkääjistä Sebastian Aho on sivussa alavartalovamman takia, mutta joukkueen päävalmentaja Rod Brind'Amour kertoi otteluennakossa Ahon päässeen jo luistelemaan.

Syöttöpisteen Teräväinen hankki ottelun avauserässä Stefan Noesenin maalista seitsemännellä peliminuutilla. Ottelun muista suomalaispelaajista Dallasin Jani Hakanpää teki kolmannen erän puolivälissä tasoitusmaalin 4–4:ään, mikä vei ottelun jatkoajalle. Miro Heiskanen syötti kaksi Dallasin maalia.

Ottelu ratkesi jatkoajalla Carolinan eduksi Martin Necasin tekemään maaliin. Carolinan maalilla Antti Raanta torjui 26 laukausta 30:stä.

Rantanen osoittaa johtajuutta

Suomalaisten pistepörssin ykkösnimi, Colorado Avalanchen Mikko Rantanen viimeisteli kauden 21. osumansa, kun hänen joukkueensa kukisti Nashville Predatorsin 3–1. Rantanen avasi ottelun maalinteon toisen erän puolivälin paikkeilla ylivoimalla.

”Hänen itseluottamuksensa on nyt todella korkealla. Hän on ottanut vastuun johtajuudesta, kun Nathan MacKinnon on loukkaantumisen takia sivussa. Rantanen haluaa johtaa ja rakentaa peliä, on sitten kyse syöttämisestä, laukomisesta, taklaamisesta tai mistä tahansa”, Coloradon hyökkääjä Evan Rodrigues ylisti Rantasta NHL:lle.

Rantanen nousi kalenterivuoden aikana jo sataan pisteeseen, sillä hän on tehnyt 1. tammikuuta alkaen 43 maalia ja antanut 57 maalisyöttöä kahden kauden ajalle jakautuvissa 80 ottelussa. Vuonna 2018 hän teki 113 pistettä kalenterivuoden aikana.

Predators on alamaissa, sillä tappio oli joukkueelle kuudes peräkkäinen. Juuse Saros torjui Nashvillen maalilla 27 kertaa.

Haula onnistui, Barkov sivuun

New Jersey Devilsin Erik Haula teki maalin ja sai tililleen yhden syöttöpisteen, mutta hänen joukkueensa hävisi vierailleelle Florida Panthersille 2–4. Floridan Aleksander Barkov, Aleksi Heponiemi ja Eetu Luostarinen saivat kukin yhden syöttöpisteen.

Vastikään sairastelusta toipunut Barkov jätti kaukalon avauserän lopussa saatuaan iskun vasempaan polveensa. Barkovia löi mailallaan Devilsin hyökkääjä Nico Hirschier aloitustilanteessa.

Panthersin päävalmentaja Paul Maurice arvioi NHL:lle, että Barkovin vammasta tiedetään enemmän sunnuntaina.

New York Rangers pöllytti Philadelphia Flyersista vieraissa 6–3-voiton, ja ottelun loppuluvut sinetöi Kaapo Kakko iskemällä Rangersin kuudennen osuman vastustajan tyhjään maaliin. Osuma oli 21-vuotiaalle Kakolle kauden seitsemäs.

Rangersille voitto oli kuudes peräkkäinen.

Oikaisu 18.12.2022 kello 8.58: Artikkelissa oli virhe Teuvo Teräväisen etunimessä. Nimi oli virheellisesti Timo Teräväinen. Oikea etunimi on Teuvo.