Kaapo Kakolle kauden kuudes täysosuma, auttoi Rangersin jatkoajalle

Dallasin Miro Heiskanen kellotti hurjat peliminuutit.

Pittsburgh / Helsinki

Jääkiekon NHL:ssä New York Rangers oli saanut kotihalliinsa Madison Square Gardeniin vieraita Hudson-joen länsipuolelta New Jerseystä. New Jersey Devils johti ottelua toisessa erässä jo 3–1, mutta Rangers nousi samassa erässä tasoihin ja pakotti New Jerseyn jatkoajalle.

Rangersin 3–3-tasoitusmaalin teki Kaapo Kakko, jolle osuma oli kauden kuudes. Kakon pistesaldo on nyt tällä kaudella 6+4.

Rangers voitti ottelun 4–3 jatkoajalla Filip Chytilin maalilla.

New Jerseyn Erik Haula jäi ottelussa pisteittä, ja suomalaishyökkääjä kellotti peliaikaa lähes 19 minuuttia.

Hintzin maali ei riittänyt Dallasille

Pittsburgh Penguins voitti Dallas Starsin 2–1. Vierasjoukkue Dallasin Roope Hintz teki ottelun avausmaalin vain 19 sekunnin pelin jälkeen.

Pittsburgh tasoitti ottelun avauserässä Pierre-Olivier Josephin maalilla, jonka syötti Kasperi Kapanen. Pittsburghin Jevgeni Malkin teki päätöserässä 2–1-voittomaalin, kun ottelua oli jäljellä 35 sekuntia.

Dallasin muista suomalaispelaajista puolustaja Miro Heiskanen urakoi jälleen hurjan peliajan, yli 27 minuuttia.

Montreal Canadiens voitti kanadalaisjoukkueiden kohtaamisessa Calgary Flamesin voittolaukauskilpailun jälkeen 2–1. Montrealin Kirby Dach onnistui ratkaisevassa voittolaukauksessa. Montrealin Joel Armia jäi pisteittä ottelussa. Porilainen viihtyi kaukalossa lähes 17 minuuttia.