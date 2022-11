Nashvillen ruotsalaistähti pudotti kovan arvion suomalaistulokkaasta: ”Näyttää siltä, että hän on tehnyt tätä kymmenen vuotta”

Juuso Pärssinen pääsi jälleen pisteille jääkiekon NHL:ssä.

Nashville/Helsinki

Jääkiekon NHL-kaukaloihin ryminällä tullut 21-vuotias Juuso Pärssinen kartutti pistetiliään maalisyötöllä, mutta suomalaishyökkääjän edustama Nashville Predators hävisi sunnuntain vastaisena yönä Tampa Bay Lightningille jatkoajalla 2–3.

Pärssinen pelasi neljännen NHL-ottelunsa ja nappasi viidennen (3+2) pisteensä, kun hän oli ottelun alussa ylivoimalla mukana Filip Forsbergin 1–0-maalissa.

Pärssinen on viihtynyt itseään lähes kymmenen vuotta vanhempien Forsbergin ja Mikael Granlundin ketjussa ja osoittanut, että komennus farmiliiga AHL:stä NHL:ään oli seuralta oikea ratkaisu

”Hän näyttää NHL-pelaajalta. Näyttää siltä, että hän on tehnyt tätä kymmenen vuotta”, Forsberg kehui Nashvillen verkkosivuilla.

Pärssinen ei 190-senttisenä pelaajana kaihda ahtaita paikkoja vaan on tehnyt töitä eri puolilla kaukaloa ja maaleja lähietäisyydeltä. Tampaa vastaan hän syötti kiekon laidasta keskustaan Mattias Ekholmille, joka tarjoili vetopaikan Forsbergille.

”Hän on yksi näistä klassisista suomalaisista, vastuunsa tuntevista kahden suunnan senttereistä. Heitä vastaan pelaamista vihaa, kun on ruotsalainen, mutta on aina mahtavaa, kun tuollainen on omassa joukkueessa. Hän on ollut loistava”, Forsberg virnisti.

Tasapaino puuttuu

Kolmesti peräkkäin Stanley Cupin finaaleissa pelanneen Tampan Nikita Kutsherov tasoitti toisessa erässä, mutta Nino Niederreiter vei kolmannessa erässä Nashvillen uudestaan karkumatkalle. Tampan Alex Killorn onnistui venyttämään pelin jatkoajalle kolmannen erän maalillaan.

Steven Stamkos yllätti jatkoajan kolmannella minuutilla suomalaismaalivahti Juuse Saroksen (36 torjuntaa) ja viimeisteli voittomaalin. Tehomies Kutsherov (1+2) nappasi pisteen myös ratkaisumaaliin.

Nashville on kahminut neljästä peräkkäisestä kotiottelusta seitsemän pistettä, kun Tampa-tappio jätti tahran tilastoon. Otteluiden sisällä taso on heitellyt paljon, vaikka kotijakson kolme ensimmäistä peliä päättyivät voittoihin.

”Kolmessa edellisessä ottelussa olemme roikkuneet mukana ottelun jälkimmäisellä puoliskolla. Nytkin olimme todella hyviä ottelun ensimmäisellä puoliskolla ja sitten roikuimme mukana. Juuse piti meidät mukana edellisessä ottelussa New York Islandersia vastaan”, Forsberg viittasi 5–4-voittoon.