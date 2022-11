Kovaa epäonnea: Patrik Laine jälleen viikoiksi sivuun

Tällä kertaa hyökkääjätähti kärsii nilkkavammasta.

Jääkiekon NHL:ssä pelaava suomalaishyökkääjä Patrik Laine kärsii jälleen loukkaantumisesta. Hänen edustamansa Columbus Blue Jackets kertoi Twitterissä, että suomalainen on sivussa kolmesta neljään viikkoa nilkkavamman takia.

Columbuksen ja Laineen alkukausi on ollut ankea. Suomalaistähti loukkasi kyynärpäänsä kauden ensimmäisessä ottelussa ja huilasi vamman takia lähes kaksi viikkoa. Hän ehti pelata seitsemän ottelua, kunnes venäytti nilkkansa viikonloppuna New York Islandersia vastaan.

Laine on saalistanut kauden kahdeksassa ottelussa kesyt pisteet 2+2=4 ja on plus-miinustilastossa pakkasella neljä maalia. Columbus kyntää itälohkon viimeisenä ja on voittanut vain neljä ottelua neljästätoista.