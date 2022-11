Columbus Blue Jacketsin maalivahti Joonas Korpisalo torjui kauden ensimmäisen NHL-ottelunsa lauantaina Nokia-areenassa. Peli päättyi Colorado Avalanchen 5–1-voittoon, mutta Korpisalo osasi silti nauttia pelaamisesta.

Aamulehti

Tamperelaisyleisö pääsi todistamaan lauantaina Ilves-taustaisen maalivahdin Joonas Korpisalon kaudenavausta NHL:ssä. Ilta oli Korpisalon edustamalle Columbus Blue Jacketsille synkkä, sillä se hävisi toistamiseen Nokia-areenassa hallitsevalle mestarille Colorado Avalanchelle, tällä kertaa luvuin 5–1.

”Oli hienoa nähdä Korpi pelaamassa taas änärikiekkoa tuollaisen grindauksen jälkeen, minkä hän on käynyt läpi. Mutta meiltä ei tullut yhtään jeesiä. Sääliksi käy”, Patrik Laine ruoti omiensa esitystä.

Kiekkoa kaivettiin Blue Jacketsin maalista jo 33 sekunnin kohdalla, kun Avalanche pääsi ylivoimahyökkäykseen kahdella yhtä vastaan ja Artturi Lehkonen huudatti yleisöä. Korpisalo ei voinut 1–0-maalille mitään.

”Se oli vaikea ensimmäinen laukaus, mutta siihen täytyy olla valmis”, Korpisalo kommentoi pelin jälkeen.

Erän loppu sujui paremmin. Korpisalo otti useita näyttäviä torjuntoja ja piti Blue Jacketsin pelissä mukana. Ensimmäiselle erätauolle siirryttiin tasatilanteessa 1–1. Ottelussa Korpisalo torjui yhteensä 39 kertaa.

”Ei ole koskaan kiva päästää viittä maalia, mutta pystyin nauttimaan ottelusta. **tuttaa paljon, mutta ei voi mitään enää. Oli kiva päästä takaisin askiin”, hän sanoi.

Korpisalon iltaan mahtui myös hyviä torjuntoja.

Vaikka tulos oli ruma, Korpisalo oli iloinen siitä, että spagaateistaan huolimatta hän sai pelata kivuitta. Edellisen kerran Korpisalo oli pelannut NHL:ssä maaliskuussa Pittsburgh Penguinsia vastaan. Sen jälkeen 28-vuotias vahti on käynyt lonkkaleikkauksessa ja kuntoutunut siitä.

Alun perin oli kysymysmerkki, pystyykö Korpisalo edes torjumaan Tampereella, mutta hän pääsi pelikuntoon juuri parahiksi.

Ennen matkustusta Tampereelle Korpisalo ehti pelata yhden ottelun AHL:ssä Cleveland Monstersissa, mikä auttoi hänen mukaansa paljon. Pelissä Syracuse Crunchia vastaan suomalainen torjui 38 kertaa. Selän taakse meni vain kaksi maalia, ja Monsters juhli voittoa.

Kahden pelin jälkeen Korpisalo oli luottavainen sen suhteen, että otteet tästä vain paranevat.

”Nyt tämä lähtee tästä. Tämä peli oli alku. Tuntui hyvältä. Minulla oli peruspalaset kondiksessa. Nyt vain ylimääräiset maalit veke tuosta.”

Lauantainakin Nokia-areena oli loppuunmyyty. Liki 13 000 katsojaa hurrasi valtavaan ääneen suomalaispelaajille jo avauskentällisten esittelyissä.

”Se oli mieletöntä. Pelasimme huonosti, mutta oli mukavaa olla siellä täyden katsomon edessä. Katsojat olivat äänekkäitä, oli hauskaa.”

Tärkeät opit Ilveksestä

Blue Jacketsin alkukausi on ollut vaikea. 12 pelistään joukkue on voittanut vain kolme. Saldolla Blue Jackets on koko sarjan viimeisenä.

Tampereen-visiitti olisi ollut sopiva paikka kääntää kurssi, mutta nyt Blue Jacketsin tilanne vaikeutui entisestään. Kampeaminen pudotuspeleihin alkaa pian olla jo työn takana.

”On tämä vaikeaa. Lennosta kotiin tulee pitkä”, Korpisalo myönsi.

Tappiolliset pelit vetivät Columbus Blue Jacketsin pelaajat vakaviksi Tampereella. Kuvassa keskellä maalivahti Joonas Korpisalo ja hyökkääjä Patrik Laine.

Joukkueen kopissa ei ymmärrettävästi ollut riehakkaimmat tunnelmat Tampereella.

”Jos häviämme, on ihan fakta, etteivät tuolla jätkät hirveästi hymyile. Tiedämme kaikki, että meillä on kaikki palat olemassa menestykseen. Ei se yrityksestä jää kiinni. Uskon, että tämä lähtee kääntymään, kun palaset loksahtavat kohdilleen.”

Korpisalo pelaa kahdeksatta kauttaan NHL:ssä. Pohjois-Amerikkaan hän lähti Ilveksestä, jonne nuori ja lupaava veskari saapui lainalle vuoden 2013 lopulla Jokereista. Korpisalolla oli tuolloinkin allaan pari perättäistä loukkaantumista. Tampereelle hän tuli peliajan perässä ja haastamaan Ville Kolppasta ykköstorjujan paikasta.

Seuraavalla kaudella Korpisalo kantoi jo päävastuun Ilveksen maalilla.

Vuosiaan Tampereella porilaislähtöinen pelaaja muistelee lämmöllä, ja äänensävy muuttuu heti leppoisammaksi, kun puhe kääntyy viikonlopun peliesityksistä Ilvekseen ja liigaan.

Erityiset kiitokset saa Ilveksessä nykyisinkin maalivahtivalmentajana toimiva Markus Korhonen.

”Karhulla oli minulle iso merkitys. Ne puolitoista kautta, jotka pelasin Ilveksessä olivat ikimuistoiset. Kehityin ihan sikana niinä vuosina.”

Katsojat olivat innoissaan Joonas Korpisalon näkemisestä torstaina yleisölle avoimissa harjoituksissa.

Tampereella Korpisalo ei ole käynyt useaan vuoteen. Hänestä oli hienoa nähdä paljon viime kerrasta muuttunut kaupunki.

”Hieno areena ja puitteet täällä on. Oli ihan sikamakeaa, olimme vielä oikeassa kopissakin”, Korpisalo sanoi silmää vinkaten ja viittasi siihen, että Blue Jackets oli NHL-pelien aikana Ilveksen kopissa.

Tappioista huolimatta taphtumasta jäi positiivinen tunne.

”Hieno tapahtuma, kaikki oli järjestetty hienosti. Niin paljon faneja täällä, että on ollut aika makea viikko. Jätkät ja minä olemme diganneet. Tämä oli ikimuistoinen reissu.”