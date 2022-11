NHL-komissaari Gary Bettman kiitteli Ilvestä ja Tapparaa, joskin nimet eivät osuneet ihan kohdilleen – Nokia-areenassa kuultiin myös yllättävä vastaus ajankohtaiseen kysymykseen

”Olen kuullut, että tämä saattaa olla Euroopan paras”, NHL:n komisaari Gary Bettman sanoi Nokia-areenasta.

Kun jääkiekon NHL-liigalla on merkittävä tapahtuma Suomessa ja Tampereella, on hyvin luonnollista, että paikalle saapui myös sarjan ylin johtaja, komissaari Gary Bettman.

Kiisteltynä hahmona tunnettu, NHL:ää jo helmikuusta 1993 lähtien johtanut Bettman puhui kansainväliselle medialle ennen lauantaista Columbus Blue Jacketsin ja Colorado Avalanchen välistä toista Nokia-areenassa pelattavaa ottelua.

Bettmanin vierellä kysymyksiin vastaili myös NHL:n varakomissaari Bill Daly. Valtaosan työstä hoiti kuitenkin hyväntuuliselta vaikuttanut Bettman, joka innostui useaan otteeseen vitsailemaan.

”Toin teille Stanley Cup -voittajan, eikö mikään riitä”, Bettman heitti kieli poskessa, kun häneltä kysyttiin, miksei Stanley Cup -pokaali ole Tampereella. Pokaalin aikatauluista Bettman ei osannut lopulta vastata.

”Meidän vierailumme Suomeen on ollut jälleen huikaiseva. Kaikilla Coloradon ja Columbuksen edustajilla on ollut vain hyvää sanottavaa. Kokemamme vieraanvaraisuus on aina upeaa”, Bettman ylisti.

Aiemmin virallisia NHL-otteluita on pelattu Suomessa vain Helsingissä. Bettman kiitteli vuolaasti ensikertalaisena tehtävää hoitanutta Tamperetta ja Nokia-areenaa.

"Kiitos kaupungille, tämä on ollut taianomaista. On ollut hienoa nähdä fanialue noin mailin päässä täältä, ja eilisillan pelissä yleisö oli sensaatiomainen”, Bettman kehui Tamperetta ja perjantain tunnelmaa.

”Mikä uskomaton rakennus. Olen kuullut, että tämä saattaa olla Euroopan paras areena, eikä minulla ole mitään syytä epäillä sitä”, komissaari totesi Nokia-areenasta.

Bettman kiitti myös tavallisesti areenassa pelaavia liigajoukkueita Ilvestä ja Tapparaa, jotka ovat pelanneet viimeiset viikot vain vierasotteluita.

Nimet eivät tosin osuneet aivan kohdalleen: Ilveksestä tuli ”Ives” ja Tapparasta ”Tampara”.

”Kiitos että jaoitte kotinne kanssamme”, Bettman sanoi tamperelais­joukkueille.

Kansainvälisen median edessä Bettman joutui yllättävänkin tiukkojen kysymyksien kohteeksi. Häneltä kysyttiin muun muassa ongelmista Venäjän tilanteesta NHL:n ja maailmancupin kannalta.

”Aleksandr Ovetškin edustaa NHL:ssä Washington Capitalsia, ei Venäjää”, sivuutti Bettman kysymyksen venäläisestä supertähdestä, joka on julkisesti tukenut aiempina vuosina Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia.

Bettman antoi yllättävän suoraselkäisen vastauksen yhteen ajankohtaiseen kysymykseen. Boston Bruins ilmoitti perjantaina tehneensä sopimuksen 20-vuotiaan puolustajan Mitchell Millerin kanssa.

Millerin oli yläkoulu­ikäisenä todettu syyllistyneen kehitysrajoitteisen tummaihoisen koulutoverinsa pahoinpitelyyn ja vakavaan, pitkään jatkuneeseen kiusaamiseen sekä rasistiseen solvaamiseen.

Kun asia tuli syksyllä 2020 julki, Miller erotettiin yliopisto­joukkueestaan ja Arizona Coyotes luopui hänen oikeuksistaan.

”Mitä hän teki 14-vuotiaana oli vastenmielistä eikä sitä voi hyväksyä. Meitä ei konsultoitu asiasta ennen kuin Bruins teki sopimuksen”, Bettman sanoi.

Bettmanin mukaan Miller ei ole pelikelpoinen NHL:ssä ennen kuin liiga antaa asialle hyväksyntänsä. Hän ei ollut varma, tulisiko näin koskaan tapahtumaan.

”Meidän täytyisi siinä tapauksessa nähdä paljon erilaisia asioita ja saada tilanteesta parempi käsitys.”