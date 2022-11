Aho taiteili hattutempullaan Carolinalle kotivoiton Buffalosta, Kotkaniemi ja Teräväinen myös pisteille

Suomalaispelaajilla oli näppinsä pelissä jokaisessa Carolinan maalissa. Antti Raanta torjui isäntien maalilla 22 kertaa.

STT

Jääkiekon NHL:ssä Carolina Hurricanesin suomalaiset ovat olleet hurjassa vireessä kotikaukalossa. Buffalo Sabresia vastaan pelatussa ottelussa pistekuninkaaksi nousi Sebastian Aho, joka varmisti hattutempullaan Carolinalle 5–3-kotivoiton.

Suomalaispelaajilla oli näppinsä pelissä joka ikisessä isäntien maalissa. Verkkoa heilutti Ahon lisäksi Jesperi Kotkaniemi, ja Martin Necasin viimeistelemästä osumasta irtosi Aholle syöttöpiste.

Teuvo Teräväinen ylsi niin ikään tehopisteille, sillä hän kirjautti syöttöpisteet kahdesta Ahon tekemästä maalista.

Suomalaisveskari Antti Raanta torjui Carolinan maalilla 22 kertaa.

Vieraat aloittivat vahvasti

Vieraat aloittivat ottelun vahvasti, sillä Jacob Bryson avasi maalitilin, kun ottelua oli pelattu alle puoli minuuttia. Aho sai tasattua tilit vajaat kahdeksan minuuttia myöhemmin, mutta Victor Olofsson vei vieraat jälleen johtoon vain pari minuuttia tämän jälkeen.

Aho korjasi kurssin ylivoimamaalilla hetkeä myöhemmin. Toiseen erään mentiin 2–2-tasatilanteessa.

Toisen erän ainoan maalin teki Necas, joka vei kotijoukot johtoon, josta vieraat eivät enää toipuneet. Päätöserässä Kotkaniemi vei ensin isännät 4–2-johtoon, ja erän lopulla Aho ehti vielä viimeistellä hattutemppunsa tyhjään maaliin.

Loppulukemat taululle teki Buffalon Rasmus Dahlin ylivoimamaalilla, kun peliaikaa oli jäljellä enää sekunti.

Neljäs voitto peräjälkeen

Yhteensä neljä pistettä napanneen Ahon jälkeen toisiksi kovimman pistesaldon teki Necas, joka kirjautti ottelusta tehot 1+2. Hän oli rakentamassa Ahon järjestyksessään toista maalia sekä Kotkaniemen päätöserän osumaa.

Voitto oli Carolinalle neljäs perättäinen. Kolme edellistä voittoa syntyivät varsinaisen peliajan ulkopuolella. Edellisessä ottelussa Aho ja Teräväinen ratkaisivat voiton Carolinalle voittolaukauskisan osumillaan.

Hurricanes on pelannut tällä kaudella 11 ottelua, joista se on voittanut kahdeksan. Pohjois-Carolinan Raleigh'ssa majaansa pitävä joukkue on itälohkossa toisena ja johtaa Metropolitan-divisioonaa.

Buffalo on voittanut 11 ottelustaan seitsemän. Tuore tappio katkaisi kolmeen voittoon yltäneen putken.