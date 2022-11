Tampereella NHL-pelit pelaavat Colorado Avalanche ja Columbus Blue Jackets ovat hyvin erilaiset organisaatiot tällä hetkellä.

Aamulehti

Tampereella kohtaa perjantaina ja lauantaina kaksi lähes ääripään NHL-organisaatiota.

Nyrkkeilytermein toisessa kulmauksessa on hallitseva mestari Colorado Avalanche ja toisessa kulmauksessa selvä altavastaaja Columbus Blue Jackets.

Millaiset organisaatiot Tampereella nähdään ja miten seurat ovat tilanteisiinsa päätyneet?

Coloradon joukkue on niin sanotusti ”primessa” eli parhaassa iässään. Joukkue kuului viime vuodet NHL:n suuriin mestarikandidaatteihin ja viimein viime kaudella voitti pääpotin sekä seurahistoriansa kolmannen mestaruuden.

Coloradoa pidetään uutena Tampa Bay Lightningina, seuraavana NHL:n minidynastiana. Niin vahva ja monipuolinen joukkue on Denveriin rakennettu. Ja ennen kaikkea kestävälle pohjalle ja nykyaikaisella pelityylillä.

Tähtipelaajat ovat parhaassa iässä. Puolustuksen Cale Makar on 24-vuotias, Dewon Toews 28 ja Bowen Byram 21. Hyökkäyksessä Mikko Rantanen 26, Nathan MacKinnon 27, Gabriel Landeskog 29. Colorado ei ole ytimeltään liian nuori tai raihnainen, vaan monen avainpelaajan parhaat pelivuodet ovat juuri nyt.

Coloradon puolustaja Cale Makar voitti viime kauden mestaruuden lisäksi pudotuspelien arvokkaimman pelaajan Conn Smythe Trophyn.

Colorado nousi NHL-kermaan lopulta melko nopeasti ja tutulla kaavalla: taitavalla varaamisella ja muutamalla onnistuneella liikkeellä siirtomarkkinoilla.

Vielä Mikko Rantasen ensimmäisellä täydellä NHL-kaudella 2016–17 joukkue jäi koko sarjan viimeiseksi surkuhupaisalla 48 pisteen saldolla. Viidessä kaudessa sarjataulukko kääntyi päälaelleen.

Seuran entinen kapteeni Joe Sakic teki pitkään loistavaa työtä seuran general managerina. Viime kauden mestaruuden jälkeen Sakic astui tehtävästä syrjään kiekkotoimintojen johtajaksi ja GM-pestin otti Chris MacFarland. Nyky-Colorado on kuitenkin Sakicin taidonnäyte.

Joe Sakic on voittanut Stanley Cupinpelaajana kaksi Coloradossa vuosina 1996 ja 2001 ja GM:n roolissa 2022.

Onnistuneita omia NHL-varauksia on useita. MacKinnon, Landeskog, Makar, Byram ja Rantanen on kaikki varattu numeroilla 1–10. Kärkipään varausten onnistumisprosentti on elintärkeää, kun joukkuetta rakennetaan pohjalta kohti kärkeä.

Alkaneeseen kauteen Colorado pääsi pienillä viilauksilla. Palkkakattoaikana kaikkien tähtijoukkueiden elintila käy ajallaan ahtaaksi, kun uudet nousevat nimet tarvitsevat isompia sopimuksia. Myös Coloradolla se on tulevina kausina edessä, mutta pohja on luotu niin vahvaksi, että organisaatio voi paistatella kirkkaimmissa valoissa vielä ainakin muutaman kauden.

Edes hieman nihkeän alkukauden ei kannata antaa hämätä. Vaikka Colorado on kerännyt vain pisteen peliä kohden, ryhmä raivaa tiensä varmuudella pudotuspeleihin ja on edelleen suurimmista ellei suurin suosikki mestariksi.

Hapuileva Columbus

Columbus liittyi NHL:ään laajennusjoukkueena vuonna 2000. Reilussa 20 vuodessa siitä ei ole tullut NHL:ssä suurseuraa, vaan silloin tällöin väläyttelevä altavastaaja.

Pudotuspeleihin seura on edennyt kuudesti, edellisen kerran kaudella 2019–2020. Vuodesta 2013 lähtien naruja on pitänyt käsissään suomalainen GM Jarmo Kekäläinen, joka on tuttu niin Ilveksen kuin Tapparan paidoista peliuraltaan.

Tällä hetkellä Columbuksen suunta organisaationa on aavistuksen ylöspäin, mutta viime kaudet rima on ollut alhaalla. Joukkue on ollut edelliskaudet NHL:n pohjasakkaa.

Patrik Laine saapui Columbukseen Winnipegistä osana pelaajakauppaa, jossa toiseen suuntaan siirtyi Pierre-Luc Dubois.

Hieno kausi 2018–2019 toi pudotuspelien avauskierroksella 4–0-voiton Tampasta. Paikka toisella pudotuspelikierroksella on seurahistorian paras saavutus. Sen jälkeen uskottiin, että Kekäläinen johtaisi Columbuksen yhä selvemmin taistoon Cupista seuraavina kausina.

Toisin kävi ja surkea toissa kausi johti päävalmentaja John Tortorellan potkuihin. Nyt rekeä vetää toista kautta Brad Larsen, jonka näytöt ovat jääneet hyvin ohuiksi. Columbus saapui Tampereelle itäisen konferenssin viimeisenä ja Larsenin asemaa on kyseenalaistettu alkukaudesta.

Columbus on ollut ikään kuin tuuliviiri: Vauhtia riittää kun tuulee, oli se sitten myötä- tai vastatuulta. Organisaatio menee ajoittain nopeasti ylös ja palaa yhtä vauhdilla sarjan häntäpäähän.

Columbuksessa on nähty aiemmin NHL:n supertähtiä, kuten Artemi Panarin, Sergei Bobrovksi ja Seth Jones, mutta he ovat jatkaneet matkaansa ennen kuin Columbus on noussut todelliseksi mestarikandidaatiksi.

Kesällä seura ohitti tienviitan, joka lupaa parempia aikoja. Columbus naarasi vapaiden agenttien markkinoilta hyökkääjä Johnny Gaudreaun. Viime kaudella 115 pistettä runkosarjassa takonut supertähti oli huikea kaappaus ja hauiksen näyttö Kekäläiseltä ja Columbukselta.

Johnny Gaudreaun siirtyminen Columbukseen oli NHL:n kesäkauden yksi isoimpia uutisia.

Gaudreaun ja Patrik Laineen tapaisten yksilöiden taustalla Columbus on viime vuosien surkean menestyksen myötä varaamaan paljon draft-tilaisuudessa. Ohion osavaltiossa voidaankin katsoa optimistisina tulevia kausia. Se tosin vaatii, että viime vuosina ontunut varaustarkkuus olisi parantunut tuoreimpien ja tulevien varauksien osalta, jotka vasta ponnistavat kohti NHL-karttaa.

Jos tuloskäyrä ei ala pian kohenemaan, joudutaan ensin miettimään päävalmentaja Larsenin kohtaloa ja sen jälkeen katse kääntyy Kekäläisen asemaan.

Jääkiekon NHL:n runkosarjaa perjantaina Colorado Avalanche–Columbus Blue Jackets ja lauantaina Columbus Blue Jackets–Colorado Avalanche kello 20. Yle ja V Sport näyttävät ottelut.