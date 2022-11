Patrik Laine on viettänyt Tampereella aikaa perheensä kanssa, pelannut golfia ja saunonut. Kotikaupungissaan Tappara-kasvatti on yleisön ehdoton suosikki.

Harvoin jääkiekkojoukkueen harjoituksissa kuulee yhtä kovaäänistä kohahdusta. Patrik Laine peippaa Columbus Blue Jacketsin joukkuekaverinsa sivuun ja antaa maailmankuulun rannelaukauksensa tehdä tuhoa. Latvialaismaalivahti Elvis Merzlikins ei mahda laukaukselle mitään.

Ohion NHL-ylpeyden torstainen jääharjoitus Nokia-areenassa virtaa toiseen päähän, mutta muutamisen tuhatta harjoituksiin lipun ostanutta antaa aplodit Laineelle, joka on juuri tehnyt maalin. Siis harjoituksissa.

”Olihan se siistiä. Ei harjoitusta ilman maalia. Muistan itsekin, kun Florida Panthers ja Chicago Blackhawks (toim. huom. vuonna 2009) pelasivat vastakkain Suomessa. Silloin ei ollut tällaisia treenejä, mutta olin katsomossa. Florida painoi Tapparaa vastaan Hakametsässä. Nyt pikkujunnut ovat katsomassa minua. On siistiä, mihin olen päässyt 13 vuodessa”, Laine, 24, tunnelmoi harjoitusten jälkeen.

”Yritin heittää muutaman kiekon katsomoon.”

Laine oli kiistatta Nokia-areenan yleisön suosikki – ja ollee sitä myös perjantaina ja lauantaina, kun Colorado Avalanche sekä Columbus Blue Jackets kohtaavat NHL:n runkosarjaotteluissa. Sellaisia ei ole koskaan aiemmin Tampereella pelattu.

Laine ohittaa nopeasti puheet paineista, vaikka monien katseet ovatkin hänessä. Laine toteaa kypsästi, että he vain pelaavat jääkiekkoa. Muilla ihmisillä on elämissään tilanteita, joihin liittyy oikeita paineita, Laine muistuttaa.

On Laine silti mielissään, että hänen kotikaupungissaan on vain yksi sheriffi – numero 29.

”Olisi outoa, jos pelattaisiin Turussa ja minua kannustettaisiin enemmän kuin [Colorado Avalanchen Mikko] Rantasta. Toivon kaikille suomalaisille hyvää, mutta toivottavasti kaksysiä kannustetaan Tampereella vähän enemmän”, Laine myhäili.

”Alan tajuta kuinka iso tähti Patrik täällä on. Areenassa ei tarvinnut kysellä, kuka on suomalaisten suosikkipelaaja. Meitä odottaa kaksi erityistä iltaa. Tällaisia pelejä ei ole usein”, Columbus-päävalmentaja Brad Larsen kertoi.

Patrik Laineen laukaus on maailmankuulu. Se tekee tulosta myös NHL:ssä.

Kiekko katsomoon innokkaille faneille.

Ylävitosten kautta koppiin...

...ja Jaakko Parkkalin jututettavaksi Keskustorin fanitapahtumaan.

Ilveksen kopissa

Columbus Blue Jackets saapui kilpailija-Avalanchen tavoin Suomeen maanantaina. Ensin joukkueet matkasivat Helsinkiin. Laine suuntasi kotiin jo tiistaina, kun muu sinitakkinippu tuli Tampereelle torstaina junalla. Laineelle avautui poikkeuksellinen mahdollisuus tavata rakkaitaan kesken NHL:n runkosarjan.

”Simulaattorissa pelattiin kierros golfia. Saunottu on ainakin muutamaan otteeseen. Ja ihan vaan hengailtu kotona. Olen ottanut rennosti”, Laine kertoi Tampereen-päivistään.

NHL:ää pelattiin Suomessa viimeksi vuonna 2018. Tuolloin Laineen silloinen työnantaja Winnipeg Jets pelasi Helsingissä. Laine kuvaili, ettei ”tuolloin edes vessaan ehtinyt”. Laine oli oppinut läksynsä ja piti nyt Suomen reissunsa väljempänä.

”Olisin halunnut, että olisimme voineet viettää enemmän aikaa Tampereella ja olisin voinut näyttää enemmän paikkoja. Toivottavasti joukkuekaverien mielestä Suomessa olo ei ole ollut ihan p**seestä”, Laine räväytti rempseään tyyliinsä.

Laineen Tampereen-reissu on ollut rento ja lämmin, mutta on matkalle mahtunut yksi kauhu-uutinenkin. Se kuultiin, kun Tappara-kasvatille selvisi, että Blue Jackets majoittuisi Nokia-areenassa Ilveksen pukukoppiin.

”Tämä on rankkaa. Olen astunut muutaman kerran logon päälle. Ehkä sylkäisen logon päälle, varmuuden vuoksi. Toivottavasti kukaan ei saa kuulla tästä”, Laine lausui naama peruslukemilla, mutta takuuvarmasti vitsaillen.

”Seuraan edelleen Tapparan pelejä, kun minulla on aikaa. Tapparassa on vanhoja pelikavereitani. Tappara pärjää yleensä hyvin.”

Anna staga tai ajan sut pystyyn, lausui fanin juliste Laineelle.

Laine käsitteli kiekkoa.

Siinä missä Tappara yleensä menestyy, samaa ei ole viime vuosina voinut sanoa Columbus Blue Jacketsista. Joukkue on Metropolien divisioonassa viimeisenä. Alla on kolme peräkkäistä tappiota – viimeisin nöyryyttävästi 1–7-lukemin New Jersey Devilsille.

”Kun ei ole itseluottamusta oikein kenelläkään, emme uskalla tehdä helppoja suorituksia. Pelkäämme vähän peliä. Perussyöttö poikki kentän ei mene edes sinnepäin. Arkipäiväisiä perusjuttuja. Kun ei ole itseluottamusta ja puristetaan mailaa, niin voi käydä. Yritetään löytää täältä onnistumisia”, Laine tuumi.

Laine itse on toipunut Carolina Hurricanesia vastaan tulleen käsivammansa jäljiltä pelikuntoon. Nokia-areenan jäällä nähtiin liukasliikkeinen laituri. Neljä runkosarjapeliä ovat toistaiseksi tuoneet yhden maalin.

”Ennen loukkaantumista kuulin, että näytän nopeammalta. Minusta tuntui hirveältä. Hyvä, että edes näytin nopealta. Kesä treenattiin kovaa. Se on varjopuoli, kun ei pääse pleijareihin. Kesä on pitkä. ’Sasha’ (Aleksander Barkov) piiskasi minua hyvin”, Laine kehui.

Jääkiekon NHL:n runkosarjaa perjantaina Colorado Avalanche–Columbus Blue Jackets ja lauantaina Columbus Blue Jackets–Colorado Avalanche kello 20. Yle ja V Sport näyttävät ottelut.