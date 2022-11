Mikko Rantanen paljastaa erikoislatauksen Tampereen NHL-otteluissa – Yksi syy saa Coloradon haluamaan voittoja erityisen paljon

Suomalaisille NHL-tähdille kotimaassa pelaaminen on erityinen kokemus. Colorado kaipaa myös sarjapisteitä heikon alkukauden keskellä.

Aamulehti

Ei ole epäselvyyttä, keiden show Tampereen NHL-ottelut ovat. Colorado Avalanchen ja Columbues Blue Jacketsin suomalaiset NHL-pelaajat saavat todennäköisesti kerran elämässä -tilaisuuden pelata suomalaisyleisön edessä NHL-ottelut.

Colorado Avalanchen joukkue tietää, miten suuri asia perjantain ja lauantain ottelut ovat suomalaispelaajille. Pelaajat haluavat sen myötä antaa itsestään enemmän, jotta suomalaispelaajilla olisi näin parempi mahdollisuus loistaa.

”Tämä on heille tärkeää ja iso motivaatio pelata suomalaisyleisön edessä”, Coloradon päävalmentaja Jared Bednar kertoo.

”Meidän suomalaiset ovat olleet hyviä hosteja reissullamme, joten haluamme pelata myös heille. Se tekee tästä myös meille muille erityisen tärkeää.”

Coloradon päävalmentaja Jared Bednar saapui joukkueensa kanssa torstaina Tampereelle junalla.

Lue lisää: Artturi Lehkonen paljastaa, mistä Coloradon erikoinen saunalaulu oli peräisin: ”Meillä oli kova kisa, kuka pysyy pisimpään saunassa”

Columbus ja Colorado eivät valikoituneet Tampereelle ja Suomeen pelaamaan vahingossa. Columbuksesta löytyy tamperelaistähti Patrik Laine ja Joonas Korpisalo, Coloradosta Mikko Rantanen, Artturi Lehkonen, Justus Annunen sekä maalivahtivalmentaja Jussi Parkkila.

”Tuntuu hyvältä olla takaisin Suomessa. Olen odottanut tätä ja haluamme nauttia ajastamme. Samalla täytyy muistaa, että jaossa on myös neljä sarjapistettä”, Coloradon Mikko Rantanen tunnelmoi.

Lue lisää: NHL-tähdet ottivat ensi piirtonsa Nokia-areenan jäähän – Katso kuvat suomalaistähdistä harjoituksissa Tampereella

Rantanen kuitenkin tiedostaa, että perjantaina kiekon pudotessa Nokia-areenan jäähän kyseessä ei ole aivan normaali runkosarjapeli.

”On tässä ekstraa, ei ole perinteinen koti- tai vieraspeli. En kuitenkaan usko, että se on ongelma. Pitää olla henkisestä valmis pelaamaan.”

Luokkaretkellä

Hallitseva mestari Colorado on kerännyt yhdeksään peliin yhdeksän pistettä. Se ei ole joukkueen standardeilla kovin kummoisesti. Myös päävalmentaja Bednar tiedostaa sen.

”Tähtäämme taas pitkälle tällä kaudella, joten meidän täytyy olla hyviä jo tässä kohtaa kautta.”

Isossa kuvassa Tampereen-reissulla on pelien lisäksi iso merkitys joukkueen tiivistymisessä. Matka on ikään kuin luokkaretki, jossa joukkue on paljon yhdessä.

”On tärkeää pitää hauskaa, ihan koko kauden mittakaavassa. Uskon niin, että iloinen pelaaja on myös parempi pelaaja”, Bednar toteaa.

Colorado harjoitteli torstaina Nokia-areenassa.

Parkkilan haaste

Colorado harjoitteli Nokia-areenassa torstaina pari tuntia sen jälkeen, kun saapui Tampereelle.

Jäällä oli myös maalivahtivalmentaja Parkkila. Hän valmistaa Coloradon kolmikon Aleksandr Georgijevin, Pavel Francouzin ja Justus Annusen tuleviin otteluihin. Maalivahtiryhmä on hieman muuttunut, kun viime kauden ykkösvahti Darcy Kuemper siirtyi Washingtoniin. Georgiev saapui hänen paikalleen New York Rangersista.

”Tämä on uusi haaste, josta tykkään. Olemme Georgijevin kanssa lähteneet muuttamaan hieman hänen pelityyliään, mutta emme heti koko peliä. Hän on innokas kehittymään ja oppimaan uutta”, Parkkila kertoo.

Maalivahti Justus Annunen on Coloradon matkassa, jotta joukkueella on loukkaantumisten varalle kolme maalivahtia.

Georgijev on tuttu aiemmilta kausilta TPS:n maalilta. Hänestä on hienoa palata Suomeen.

”Suomessa on minulle paljon tuttuja paikkoja, tuntuu hyvältä olla takaisin täällä. Areena vaikuttaa hienolta.”

Parkkila yritti pitää pokkansa, kun hän luisteli jäälle torstain harjoituksissa Nokia-areenassa suomalaisyleisön edessä.

”Onhan se aivan upea tunne olla täällä. Yritin vain keskittyä treeniin, etten tule liian tunteikkaaksi siinä hetkessä.”

Jussi Parkkila vie Coloradon joukkueenjohtoa torstaina saunaan, uimaan ja syömään siipiä.

Parkkila pysyy mieluummin taustalla ja antaa pelaajien paistatella parrasvaloissa, vaikka Tampereella pelataankin.

”Tämä valokeilassa oleminen ei ole mun juttu, parempi että pelaajat tekevät tämän”, Parkkila tokaisi monikymmenpäisen toimittajaryhmän edessä tiedotustilaisuudessa.

Paljon lippuja

Mikko Rantasen rooli Coloradon reissulla on ollut toimia ikään kuin matkanjohtajana. Kun Colorado 2017 oli Tukholmassa pelaamassa NHL-pelejä, vastaava rooli oli joukkueen ruotsalaistähti Gabriel Landeskogilla.

”Mikko on ollut loistava matkanjohtaja, homma on toiminut kuin junan vessa”, Lehkonen jakoi tunnustusta.

Arttu Lehkonen on isossa roolissa Coloradon joukkueessa. ”Tulosvastuussa tilaisuudet pitää käyttää hyväkseen”, hän toteaa.

Rantasella ja Lehkosella saapuu paljon tuttuja katsomaan otteluita. Rantanen kertoi, että on jakanut paljon lippuja tutuilleen.

Coloradon ykkössentteri Nathan MacKinnon haluaa varmistaa, että suomalaiset löytyvät maalitilastoista kotipeleissään suomalaisyleisön kannustaessa.

”Toivottavasti suomalaiset osuvat, se olisi heille varmasti erityistä.”