Aamulehden tiedot: Tässä saunassa NHL-väkeä saunotetaan Tampereella

Suomeen maanantaina saapuneet NHL-joukkueet ovat päässeet saunomisen makuun jo Helsingissä. Colorado Avalanche ja Columbus Blue Jackets kohtaavat tulevana perjantaina ja lauantaina Nokia-areenassa.

Aamulehti

Aamulehden tietojen mukaan Tappara saunottaa Tampereelle saapuvan NHL-joukkueen johtoporrasta ja valmentajia torstaina Kaupinojan saunalla. Yksityistilaisuuden saunalle on varannut Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola.

Kaupinojan lauteille istahtaa Colorado Avalanchen johto. Joukkue kohtaa perjantaina ja lauantaina Nokia-areenassa Columbus Blue Jacketsin.

Siitä, saapuuko Tampereen oma poika, Blue Jacketsin laitahyökkääjä, Patrik Laine joukkuekavereidensa kanssa saunomaan, ei ole tarkkaa tietoa. Kaupinojan saunaa pyörittävän Tampereen Talviuimareiden puheenjohtaja Esko Jalanto sanoo uskovansa, että Laine vie joukkuekaverinsa lauteille.

”Kyllä siellä on pojat käynyt aiemmin. Kyllä Patrik pojat varmasti tuo saunomaan, mutta he voivat käydä ihan yleisellä vuorolla.” Aamulehden tietojen mukaan pelaajilla ei olisi kuitenkaan aikaa torstaina saunomiselle, sillä loppuviikon aikataulu Tampereella on joukkueilla tiukka.

Rauhaniemen kansankylpylältä kerrotaan, että NHL-joukkueet eivät ole tehneet varauksia saunalle.

Suomeen maanantaina saapuneet NHL-joukkueet ovat päässeet saunomisen makuun jo Helsingissä. Ainakin Coloradon pelaajat viihtyivät tiistaina saunassa. Löylyä videolla heitti Artturi Lehkonen. Tietojen mukaan Columbus olisi saunavuorossa Helsingissä keskiviikkona.