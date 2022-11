NHL:ssä viimeisenä oleva Columbus Blue Jackets hävisi Tampereella molemmat pelinsä Colorado Avalanchelle. Patrik Laine ei säästellyt sanojaan tappioiden jälkeen. Hyökkääjä väläytteli myös alustavasti vihreää valoa kevään MM-kisoille.

Aamulehti

Columbus Blue Jacketsille ei jäänyt jossiteltavaa Tampereen-vierailustaan. NHL:n hallitseva mestari Colorado Avalanche teki sarjan jumbojoukkueesta selvää jälkeä peräkkäisten päivien kohtaamisissa. Maaliero repesi viikonlopun aikana lukemiin 11–4. Lauantaina Avalanche juhli 5–1-voittoa.

Blue Jacketsin hyökkääjää Patrik Lainetta ei olisi huvittanut saapua median eteen jälkimmäisen tappion jälkeen. Häviöt ja surkeasti alkanut kausi ottivat rajusti päähän.

Tampereelta joukkue ei saanut haluamaansa käännekohtaa kauteen.

”En tiedä, olisiko tänne edes tarvinnut tulla minun puolestani. Ei tästä hirveästi jäänyt käteen. Tulimme tänne töihin, emmekä saaneet niitä hoidettua. On ihan sama sitten, oliko meillä hauskaa jään ulkopuolella, sillä ei ole loppupeleissä mitään väliä. Tämä on kuitenkin tulosurheilua ja tuli kaksi tappiota. Turha reissu siltä osin”, Laine antoi palaa lauantaina.

Lauantaisessa ottelussa Avalanche pääsi useita kertoja ylivoimahyökkäyksiin, ja niin syntyi pelin ensimmäinen osumakin – vain 33 sekunnin pelin jälkeen.

Laine poistui lauantaina hallilta pettyneenä joukkueensa esityksiin.

Laine ei osannut sanoa, minkä vuoksi Blue Jackets antoi jatkuvasti paikkoja ylivoimahyökkäyksiin. Hän korosti tilanteissa niin puolustajien kuin hyökkääjienkin vastuuta.

”Se oli vähän kuin rikkinäinen puhelin molemmin puolin. Kaikki olivat vähän niin kuin väärissä paikoissa vääriin aikoihin. Varsinkin meidän ketjumme. Kun tuollaiselle ketjulle antaa paikkoja, omissa kolisee.”

Blue Jackets on NHL:ssä viimeisenä. 12 ottelustaan se on voittanut vain kolme. Tappioita on tullut putkeen jo viisi.

Laine myönsi, ettei itseluottamus juuri nyt päätä huimaa. Koko joukkueella on tuskainen olo.

”Kun tappioita rupeaa kertymään, sitä vaikeammaksi se menee ja tuska kasvaa. Pitää vain uskoa tuohon tekemiseen. Ja niin me uskommekin. Emme luovuta ainakaan.”

Tesoman kasvatti painotti, että vaikka itseluottamus on kadoksissa, täytyy koko joukkueen edes yrittää ja taistella pelistä toiseen täysillä.

”Työhanskat käteen, turha tässä on ruveta itkemään ja odottelemaan, että joku tulee pelastamaan meidät. Ne ovat nuo jätkät tuolla kopissa, jotka tämän pystyvät selvittämään.”

Tauolta uutta ideaa

Laine ja muu Blue Jackets lähtee Suomesta sunnuntaina. Yhdysvaltoihin päästyään joukkueella on hetki aikaa treenaamiselle ja aikaerosta toipumiselle, sillä Blue Jacketsin seuraava peli on vasta torstaina. Silloin kotiottelussa vastaan asettuu Philadelphia Flyers, joka on tähän mennessä pelannut 10 ottelua ja voittanut niistä puolet.

Harjoitustauosta Laine oli mielissään. Hän toivoi, että pelin ongelmiin keksitään ratkaisut. Laitahyökkääjällä itsellään ei ollut antaa esimerkkiä siitä, mikä tilanteeseen auttaisi.

”En ole itsekään mikään meedio, enkä varsinkaan tällaisen pelin jälkeen jaksa oikein tuollaista miettiä.”

Hyvä puoli tilanteessa on, että Laine kertoi olevansa täysin toipunut loukkaantumisestaan. Hyökkääjä loukkasi kyynärpäätään kauden avausottelussa.

”Eivät nuo olisi päästäneet minua pelaamaan, jos en olisi satapinnasessa kunnossa. Ei ole mitään, minkä taakse piiloutua. Ei vain meillä taso riitä. Se on niin yksinkertaista.”

Viime kaudella Laine loukkaantui NHL:n runkosarjan loppumetreillä, eikä siten ollut käytettävissä Tampereella pelattuihin MM-kisoihin. Nyt hän kertoi, että ensi kevään MM-kisat Nokia-areenassa kiinnostavat, mutta toppuutteli samaan hengenvetoon NHL-kauden olevan vielä nuori.