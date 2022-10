NHL:ssä pelaa yhdeksän Pirkanmaa-taustaista pelaajaa – Patrik Laine kihautti heti, Ilveksestä tuttu duo on saamassa ison näyttöpaikan

Yhdeksän Pirkanmaa-taustaista pelaajaa aloitti kautensa NHL:ssä. Kerromme kunkin heistä tilanteesta runkosarjan pyörähdettyä vauhtiin.

Aamulehti, STT

Maailman paras jääkiekkosarja NHL on saatu tällä viikolla vauhtiin Pohjois-Amerikassa. Yhdeksän pirkanmaalaispelaajaa selvitti tiensä NHL-joukkueiden kauden ensimmäisiin kokoonpanoihin. Lisäksi farmisarja AHL:ssä on 11 pirkanmaalaista kamppailemassa näytönpaikasta aurinkoon.

Pirkanmaalaiseksi lasketaan pelaaja, joka on Pirkanmaalta lähtöisin, asunut täällä tai on pelannut paikallisissa seuroissa.

Kerromme millaisista asetelmista Pirkanmaan NHL-yhdeksikkö aloitti kautensa.

Juuso Välimäki vaihtoi Kanadan puolelta Yhdysvaltoihin.

Juuso Välimäki, Arizona Coyotes

Tausta: 5. kausi NHL:ssä. 84 NHL-ottelua pistein 3+14=17.

Tilanne: Arizona Coyotes poimi nokialaispuolustajan aavikolle NHL-kauden alla, kun Calgary Flames oli asettanut Välimäen, 24, siirtolistalle. Ilveksestä maailmalle ponkaisseen Välimäen kausia liekkipaidoissa varjosti vakava polvivamma, jonka jälkeen puolustaja ei onnistunut voittamaan kokeneen mestarivalmentajan Darryl Sutterin täyttä luottamusta. Kojooteissa ei ole menestyspaineita, mutta mahdollisuus näytönpaikkaan on enemmän kuin hyvä. Raameja ja hyökkäyspään taitoa Välimäellä riittää. Jos omaan päähän löytyy jämäkkyyttä ja tasaisuutta, Välimäestä voi kasvaa Coyotesille profiilipuolustaja.

Matias Maccelli taituroi kaksi kautta Ilveksessä ennen siirtoaan Arizonaan.

Matias Maccelli, Arizona Coyotes

Tausta: 2. kausi NHL:ssä. 23. 1+5=6.

Tilanne: Maccellin sulava luistelu ja taiturimaiset kädet ovat sulattaneet sydämiä Ilves-vuosien jälkeen myös NHL:ssä. Coyotes kuuluu sarjan huonoimpiin joukkueisiin, joten näytönpaikan saa muita organisaatioita helpommalla. Maccelli, 21, on käyttämässä tilaisuuttaan. Aloittamassa NHL-kauden kolmosketjussa kolossaalisen sentterin Nick Bjugstadin vierellä, minkä päälle on tulossa ylivoimavastuuta. Viime kaudella yli piste per peli -tahtia AHL:ssä. Maccellin vahvuudet ovat kiekollisessa pelissä, joten on ollut tärkeää, että Maccelli on päässyt kelpo rooliin varhain NHL-urallaan.

Henri Jokiharju voitti maailmanmestaruuden Suomen paidassa vuonna 2019.

Henri Jokiharju, Buffalo Sabres

Tausta: 5. kausi NHL:ssä. 213. 10+44=54.

Tilanne: Joko vihdoin, Buffalo Sabres? 1990-luvun lopun menestyjä ei ole pelannut pudotuspeleissä 11 vuoteen, minkä päälle viime vuodet ovat olleet sekasorron täyteisiä. Koovee-kasvatti Jokiharjulle, 23, talon nurkat ovat tulleet tutuiksi viimeisen kolmen kauden aikana. Sabresin puolustus ei ole kuulunut NHL:n suoritusvarmimpiin, minkä parantamisessa Jokiharjulla on oma roolinsa. Jokiharju aloittanee kakkosparissa viime vuoden varaustilaisuuden ykkösnimen Owen Powerin vierellä. Onnistuminen superlupauksen vierellä tietäisi lisätöitä.

Patrik Laine, Columbus Blue Jackets

Tausta: 7. kausi NHL:ssä. 432. 185+159=344.

Tilanne: Laine paukautti tavaramerkkilaukauksellaan kauden ensimmäisen maalinsa sinitakkien runkosarja-avauksessa, mutta satutti samaisessa Carolina Hurricanes -ottelussa kättään laitakahinassa. Toivottavasti Laine selvisi vähällä – miehellä olisi mahdollisuus esiintyä kotikaupungissaan Tampereella vajaan kuukauden päästä Nokia-areenan NHL-otteluissa. Laineella, 24, on vankka roolinsa Columbuksen ykkösmaalitykkinä. Vierellä ykkösketjussa ovat väkivahva Boone Jenner ja taiturimainen Johnny Gaudreau, joka siirtyi suurella huomiolla täksi kaudeksi Columbukseen. Viime kaudella Calgary Flamesille peräti 115 pistettä paukuttanut Gaudreau olisi oiva pelintekijä Laineelle, jolla on kaikki potentiaali nousta yli 30 maalin mieheksi ensimmäistä kertaa neljään ja puoleen vuoteen.

Joona Luoto palasi rapakon taakse vahvan Tappara-kevään jälkeen.

Joona Luoto, Columbus Blue Jackets

Tausta: 2. kausi NHL:ssä. 16. 0+0=0.

Tilanne: Luoto, 25, palasi yhteen hyvän ystävänsä Laineen kanssa. Mainio kausi Tapparassa poiki Suomen mestaruuden, pudotuspelien parhaan pelaajan Jari Kurri -palkinnon ja sopimuksen Columbuksesta. Näin ollen Luoto palaa NHL:ään. Viime visiitti kului Winnipeg Jetsin organisaatiossa. Luodon harmiksi hän aloittaa kautensa loukkaantuneiden pelaajien listalta alavartalovamman vuoksi. Toipumisen jälkeen Luoto pudotetaan mitä todennäköisimmin AHL:ään ja Cleveland Monstersiin. Lempäälän kasvatin vahvuudet ovat suoraviivaisessa, fyysisessä pelaamisessa niin maalin edessä kuin kaukalon kulmissakin. Luoto on myös käyttökelpoinen pelaaja alivoimalle. Hän voi haastaa Blue Jacketsin alaketjujen pelaajia peliajasta tervehdyttyään.

Joonas Korpisalo on lähtöisin Porista.

Joonas Korpisalo, Columbus Blue Jackets

Tausta: 8. kausi NHL:ssä. 191 ottelua, viisi nollapeliä.

Tilanne: Pitkänhuiskea entinen Ilves-maalivahti aloittaa kautensa Luodon tavoin Columbus Blue Jacketsin loukkaantuneiden pelaajien listalta. Korpisalon, 28, kohdalla syynä on lonkkaleikkaus, josta hän yhä toipuu. Korpisalo kävi leikkauksessa maaliskuussa ja on jo palannut harjoituksiin, joten kokoonpanoon pääsy ei välttämättä vie enää kauaa. Korpisalo on pelannut seitsemän NHL-kauden ajan Columbuksessa. Kaudella 2019–20 Korpisalo nautti suurinta vastuutaan, mutta viime kaudella ykkösmaalivahdin rooli siirtyi latvialaiselle Elvis Merzlikinsille. Toipilaana kauden aloittaminen tuskin auttaa Korpisaloa, mutta seura uskoo suomalaisvahtiinsa. Blue Jackets antoi Korpisalolle vuoden jatkosopimuksen viime keväänä.

Roope Hintzin vahvuuksiin kuuluu vahva ja sulava luistelu.

Roope Hintz, Dallas Stars

Tausta: 5. kausi NHL:ssä. 283. 89+106=195.

Tilanne: NHL:n ”suomalaisseuran” tähtipelaajia. Viime kaudella upeasti 37 runkosarjamaalia ja 72 pistettä, mikä tarkoitti neljättä peräkkäistä NHL-kautta, kun nokialaislähtöinen Hintz, 25, kasvattaa pistemääräänsä edelliskauteen nähden. Viime kauden pisteistä ei ole enää helppoa parantaa, muttei Hintzin välttämättä tarvitsekaan. Tuulennopeasti luisteleva sentteri muodosti yhden NHL:n parhaimmista ketjuista nuoren Jason Robertsonin ja kokeneen Joe Pavelskin kanssa. Hintzin ja koko Stars-yhteisön riemuksi Robertson allekirjoitti pitkän jatkosopimuksen Teksasiin runkosarjan alla. Tämä tarjoaa Hintzille tutkaparin tuleviksi vuosiksi.

Aleksander Barkov ja Florida Panthers janoavat pudotuspelimenestystä.

Aleksander Barkov, Florida Panthers

Tausta: 10. kausi NHL:ssä. 622. 226+348=574.

Tilanne: Floridan pantterikuningas jatkaa seuransa kapteenina, supertähtenä ja ykkösketjun keskushyökkääjänä. Barkov, 27, viimeisteli viime kaudella muikeat 88 pistettä ja oli ehdolla toissa kaudella voittamansa parhaan puolustavan hyökkääjän Selke-palkinnon voittajaksi. Panthers on yksi NHL:n viime kausien runkosarjamenestyjistä, mutta pudotuspeleissä se ei ole päässyt toista kierrosta pidemmälle. Viime kaudella pidemmän korren vei paikallisvastustaja Tampa Bay Lightning. Panthers reagoi palkkaamalla päävalmentajaksi kokeneen Paul Mauricen ja tuomalla voimahyökkääjien eliittiin kuuluvan Matthew Tkachukin palmujen katveeseen. Tkachuk aloittanee kakkosketjussa, Barkov saa ykköseen rinnalleen Carter Verhaeghen ja Sam Reinhartin.

Niko Mikkolan (vas.) päätehtävä on pysäyttää vastustajien hyökkääjät.

Niko Mikkola, St. Louis Blues

Tausta: 4. kausi NHL:ssä. 105. 4+15=19.

Tilanne: Järkälemäinen entinen kirvesrinta on raivannut tiensä NHL-puolustajaksi seuransa näköisellä otteella. Puolustaja antaa varman syötön joukkuekavereilleen, ei kikkaile ja omassa päässä vastustajat pidetään kurissa sekä nuhteessa raudanlujin ottein. Viime kaudella Mikkola, 26, pelasi St. Louis Bluesissa jo 54 runkosarja- ja 12 pudotuspeliottelua. Kevään 2019 NHL-mestarin vakikalustoon ei helpolla päästä, mutta Mikkola on ansainnut päävalmentaja Craig Beruben luottamuksen varmalla pelaamisellaan ja kovalla työnteollaan. Muodostaa Bluesin jykevän kolmosparin Robert Bertuzzon kanssa.

Kokoonpano- ja tilastotiedot 13.10.2022.

