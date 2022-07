Patrik Laine jatkaa Columbus Blue Jacketsissa neljä seuraavaa vuotta. Jarmo Kekäläisen kaksi suurta sopimusta tuovat taas uskoa Columbukseen.

Viimein saatiin tieto jääkiekkokesän yhteen odotetuimpaan uutiseen – missä pelaa suomalaispyssy Patrik Laine.

24-vuotias tamperelainen teki lopulta odotetun jatkosopimuksen Columbus Blue Jacketsin kanssa, jonne siirtyi hänet varanneesta Winnipeg Jetsistä 2020.

Laineen jatkodiili oli kompromissi. Pituus neljä vuotta, kokonaissumma 34,8 miljoonaa Yhdysvaltain dollari. Per kausi siis keskiarvolta 8,5 miljoonaa. Sopimus ei ollut pitkäaikainen jättikiinnitys, mutta ei myöskään vuoden siltasopimus.

Lue lisää: Patrik Laineen NHL-ura jatkuu Columbuksessa – sopimuksen arvo 34 miljoonaa dollaria

Laine sitoutui Columbukseen, se on selvää. Hän on suurimpia palasia, kun suomalaisen Jarmo Kekäläisen manageroima ohiolaisseura on rakentamassa uutta paluuta pudotuspelijoukkueeksi viime kausien pohjanoteerauksien jälkeen.

Laine teki viisaan diilin. Neljä vuotta ei sido häntä loppu-uraksi, mutta vaikka ensi kausi olisi vaikea, se tuo turvan tuleville vuosille. Lisäksi Laineen oma ja Columbuksen pelillinen näkymä on viime vuosien alkuihin verrattuna selvästi kirkkain.

Laineen näkymä tulevalle kaudelle on monella tapaa ainutlaatuinen hänen urallaan.

Suurin syy siihen on Kekäläisen solmimassa jymypaukussa: yksi vapaiden markkinoiden suurin tähti, yhdysvaltalaislaituri Johnny Gaudreau valitsi seurakseen Columbuksen. Sopimus oli nyky-NHL:n mittapuulla melkoinen mammutti: 7 vuotta ja 68,25 miljoonaa dollaria.

Miksi tämä muuttaa myös Laineen tilannetta? Ensinnäkin lempinimellä Johnny Hockey tunnetun mailataiturin tasoisen pelaajan saaminen omaan joukkueeseen varmasti lisäsi jäämishaluja. Gaudreau tiedetään yksi sarjan taitavimmista pelaajista ja hän teki viime kaudella Calgaryssä 115 pistettä.

Johnnu Gaudreau on pelannut koko NHL-uransa tähän asti Calgary Flamesissa. Hän teki viime kaudella 115 pistettä ja oli koko NHL:n runkosarjan pistepörssin kakkonen. Kuva MM-kisoista 2019, Gaudreau USA:n paidassa.

Toiseksi Laine saa nyt koko NHL-urallaan parhaan parivaljakon, jonka kanssa pelata.

Etenkin toissa kausi Blue Jacketsissa oli vaikeat, kun sentteritarjonta oli mikä oli. Laineen peli kärsi, hän ei pystynyt parhaimpaansa ja sen myötä muu joukkue kärsi. Winnipegissäkään ei ollut Gaudreaun tasoista pelinrakentajaa Laineen vierellä.

Nyt duo Laine–Gaudreau ja keskelle esimerkiksi viime kaudella läpimurron tehnyt viime vuoden 12. varaus Cole Sillinger voi olla koko sarjan tehokkaimpia hyökkäysketjuja.

Viime kausi oli Laineelta rohkaiseva. Vaikka vammoja oli, pistetehtailu heikossa Columbuksessa palasi tasolle, jota häneltä odotetaan. Laine teki 56 peliin saman verran pisteitä.

Kun tähän yhtään lisätään se tosiasia, että tamperelaisen peruspelaaminen on kehittynyt isosti sitten NHL-uran alun, vaikkei se tähtilaatua vielä olekaan, on mahdollista nähdä aivan uusi Laine ensi kaudella.

Pisteitä hurjasti huipputarjoilusta takova maalitykki, jolta löytyy voimahyökkääjän kokonaisvaltaisuus, silkinpehmeät syöttökädet ja ylivoimalla huipputason laukaisu-uhka. Menneeseen surffailijaan ja yksipuoliseen ylivoimapyssyyn ei voi enää palata.

Patrik Laine jatkaa uraansa Columbuksessa. Kuva heinäkuulta, kun Laine vieraili Nokian golfkentällä.

Columbus on koko seurahistoriansa ajan ollut enemmän tai vähemmän mauton ja väritön. Suurmenestys on uupunut ja hyvältä näyttäneet nousut ovat nopeasti romahtaneet jälleenrakennusvaiheeseen.

Iso leima on ollut, että seuraan saadut tähtipelaajat ovat melko nopeasti vaihtaneet maisema: Sergei Bobrobski, Seth Jones ja Artemi Panarin. Columbus on ollut paikka, josta halutaan pian pois.

Samalta näytti Laineellakin vielä toissa vuonna: 21 pistettä ja puheet, milloin tulee treidi ja missä alkaa uusi nousu. Uusi nousu on alkanut Columbuksessa.

Jotta Columbus voi nousta uskottavaksi pudotuspeliorganisaatioksi, Gaudreaun ja Laineen on astuttava isosti esiin ja seurajohdon rakennettava viisaasti taustaketjuja seuraavina vuosina. Viime vuosien runsaat aikaiset varaukset ovat hyvä pohja. Columbuksessa on taas uskottavuutta.

Mitä muuten kuuluu Laineeseen treidatulle Pierre Luc-Dubois'lle? Winnipegin kakkosvaraus Laine ja saman vuoden Columbuksen kolmosvaraus vaihdettiin päikseen vuonna 2020.

Sen jälkeen Dubois on tehnyt 122 peliin 80 tehopistettä, Laine 101 ja 77. Dubois solmi juuri tuoreen jatkosopimuksen Jetsin kanssa: yksi vuosi ja kuusi miljoonaa dollaria.

Isoja muutoksia on myös Florida Panthersin tamperelaiskapteeni Aleksander Barkovilla. Viime kauden tähtinippu putosi jo pudotuspelien kakkoskierroksella.

Valmentaja vaihtui ja orkesteria johtaa nyt Paul Maurice. Iso uutinen Barkovin kannalta tuli juuri: monivuotinen tutkapari Jonathan Huberdau vaihtoi seuraa. Huberdau oli muuten viime kaudella runkosarjan pistepörssin toinen samoin pistein kuin Gaudreau.

Lue lisää: NHL:ssä jättikauppa, Floridan ja Calgaryn tähdet vaihtavat joukkuetta

Florida lähetti hänet Ottawaan vaihdossa toiseen supertähteen Matthew Tkachukiin. Kauppa on yksi viime vuosien isoimpia.

Pelaavatko Barkov ja Tkachuk ensi kaudella yhdessä vai eri kentissä jää nähtäväksi. Kuten Laineella, myös Barkovilla on edessä yhteyden muodostus uuden tähtiparin kanssa.