Florida Panthers sorvasi jatkosopimuksen Eetu Luostariselle – "Epäitsekäs, luotettava ja älykäs pelaaja"

Jääkiekon NHL:n Florida Panthers teki kahden vuoden jatkosopimuksen keskushyökkääjä Eetu Luostarisen kanssa. Viimeistään viime kaudella pelipaikan Floridan alaketjuissa vakiinnuttanut suomalainen tienaa sopimuksen myötä yksittäisestä kaudesta 1,5 miljoonaa dollaria.

”Eetu on epäitsekäs, luotettava ja älykäs pelaaja, joka pelaa tasaisesti jokaisena iltana. On hienoa, että hän on jälleen mukana kokoonpanossamme tulevalla kaudella”, Floridan general manager Bill Zito sanoi tiedotteessa.

Siilinjärvellä syntynyt Luostarinen, 23, pelasi viime kaudella Floridassa 78 runkosarjaottelua pistetilastoin 9+17=26 ja teki keväällä ensimmäiset pudotuspelipisteensä taalaliigassa. Luostarisen pelaajaoikeudet siirtyivät Carolina Hurricanesilta Floridalle helmikuussa 2020.

KalPassa Luostarinen saavutti SM-pronssia kaudella 2016–17 sekä kansainvälisen Spengler Cupin voiton joulukuussa 2018. Maajoukkueessa Luostarinen voitti MM-kultaa keväällä 2019.