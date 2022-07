San Jose antoi kenkää päävalmentajalleen – Boston pestasi peräsimeensä entisen Dallas-luotsin

Kolmesti perättäin pudotuspelien ulkopuolelle jäänyt San Jose hakee sekä uutta valmentajaa että GM:ää.

Jääkiekon NHL-seura San Jose Sharks vaihtaa valmentajaa. Sharks antoi perjantaina potkut päävalmentajalleen Bob Boughnerille ja tämän kolmelle apuvalmentajalle.

Kanadalainen Boughner, 51, nousi San Josen päävalmentajaksi joulukuussa 2020 apuvalmentajan paikalta, kun silloinen luotsi Peter DeBoer sai kenkää. Hän ei kuitenkaan pystynyt kääntämään joukkueen kurssia, ja San Jose on nyt jäänyt pudotuspelien ulkopuolelle kolmesti perättäin ensi kertaa seurahistoriassaan.

Entinen pudotuspelien vakiokävijä etsii uuden valmentajan lisäksi myös uutta GM:ää.

”Etsiessämme uutta GM:ää Sharksille on tullut selväksi, että organisaatio on muutostilassa. Tosiasia on, että olemme jääneet ulos pudotuspeleistä kolmena viime kautena, mikä ei ole hyväksyttävää omistajallemme, organisaatiollemme tai faneillemme”, Sharksin apulais-GM Joe Will sanoi.

San Josen ohella vain Winnipeg Jets on vielä vailla ensi kauden päävalmentajaa. Yksi palanen NHL:n valmentajamarkkinoilla loksahti paikalleen perjantaina, kun Boston Bruins kertoi palkanneensa päävalmentajakseen Jim Montgomeryn. Hän korvaa Bostonin peräsimessä Bruce Cassidyn, joka sai lähtöpassit valmennettuaan seuraa kuuden kauden ajan.

Montgomery, 53, valmensi Dallas Starsia vuodet 2018–19 ja toimi kaksi viime kautta St. Louis Bluesin apuvalmentajana.