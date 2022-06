Aleksander Barkovin ja Anton Levtchin Florida sai uuden päävalmentajan – Jukka Jalonen jäi ilman NHL-pestiä

Floridaa valmentaa ensi kaudella Paul Maurice, entinen Winnipeg-valmentaja.

Paul Maurice on Florida Panthersin uusi päävalmentaja NHL:ssä. Kuva marraskuulta 2018, kun Mauricen silloinen joukkue Winnipeg Jets ja Florida pelasivat Helsingissä.

NHL-joukkue Florida Panthers on nimittänyt uudeksi päävalmentajakseen kanadalaisen Paul Mauricen. 55-vuotias Maurice on todellinen konkari: hänellä on päävalmentajana neljänneksi eniten otteluita NHL-historiassa, kaikkiaan 1 684.

Maurice valmensi pitkään Winnipeg Jetsiä. Hän jätti joukkueen päävalmentajan tehtävän joulukuussa 2021.

Hän on valmentanut NHL:ssä myös Hartford Whalersia, Carolina Hurricanesia ja Toronto Maple Leafsia.

Florida voitti kuluneella kaudella NHL:n runkosarjan, mutta putosi pudotuspelien toisella kierroksella Tampa Baylle. Päävalmentaja Joel Quenneville jätti paikkansa kesken kauden ja hänet korvasi väliaikaisvalmentajana Andrew Brunette, joka ei pudotuspelipettymyksen jälkeen saanut jatkaa tehtävässä.

Floridan päävalmentajakilvassa oli medialähteiden mukaan myös Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen. Jalonen jäi lopulta ilman valmennuspestiä. Suomalainen menestysvalmentaja nousi jälleen maailmanmestaruuden jälkeen spekulaatioihin eri päävalmentajapesteistä.

Floridassa on laaja suomalaisedustus. Tuomo Ruutu on joukkueen apuvalmentaja ja kuluneella kaudella joukkueessa pelasivat kapteeni Aleksander Barkov, Anton Lundell, Eetu Luostarinen, Petteri Lindbohm ja Markus Nutivaara. Tappara-hyökkääjä Anton Levtchi teki ensi kaudeksi NHL-sopimuksen Floridan kanssa.

NHL:n valmentajamarkkinoilla on ollut viime aikoina vilkasta. Vegas Golden Knightsin uusi päävalmentaja on Bruce Cassidy, Dallas Starsia luotsaa jatkossa Peter DeBoer ja Philadelphia Flyers siirtyy John Tortorellan komentoon.