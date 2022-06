Colorado murskasi Tampa Bayn toisessa finaalissa – Mikko Rantaselle kasa maalisyöttöjä

Lightning tekisi NHL-historiaa, jos se nousisi 0–2-tappioasemasta ottelusarjan voittoon sekä konferenssifinaaleissa että finaaleissa.

Kaksi Stanley Cupia peräkkäin voittaneen Tampa Bay Lightningin piti olla se joukkue, joka saa Colorado Avalanchen lumivyöryn aisoihin.

Toisin on käynyt. Lightningin erinomaisesti organisoitu viisikkopuolustus on ollut paperia, ja maailman paras maalivahti Andrei Vasilevski ohitettiin lauantain ja sunnuntain välisen yön toisessa loppuottelussa seitsemän kertaa, kun Avalanche otti tylyn 7–0-voiton.

Valeri Nitšuškin ja Cale Makar tekivät molemmat kaksi maalia. Mikko Rantanen sai tililleen kolme maalisyöttöä, ja hänellä on pudotuspeleissä 16 ottelussa kasassa tehot 5+17.

”Pelasimme viimeisen päälle identiteettimme mukaisesti”, Makar totesi NHL.comin mukaan.

”Mielestäni se oli poikkeuksellista. Jätkämme pelasivat kovaa ensimmäisestä aloituksesta lähtien. Sitouduimme tiukasti puolustamaan ja olimme vaarallisia hyökkäyksessä. Olimme armottomia irtokiekoissa ja jahtasimme kiekkoa väsymättömästi. Ja tuo tapahtui täyden kokoonpanon leveydeltä”, ylisti Avalanchen päävalmentaja Jared Bednar.

Ottelusarjassa kotietua pitävä Avalanche on nyt voittanut molemmat kotipelinsä. Kun joukkueet suuntaavat kohti Tampaa, johtaa Avalanche finaalisarjaa voitoin 2–0.

Täten se on kahden voiton päässä himoitusta mestaruudesta.

Edellisen kerran Avalanche on voittanut Stanley Cupin keväällä 2001. Tuolloin joukkueessa pelasivat muun muassa nykyinen urheilujohtaja Joe Sakic, Ville Nieminen, Peter Forsberg, Patrick Roy ja uransa voittoon huipentanut Ray Bourque.

Lightning jäi otteluvoitoin 0–2 tappiolle myös konferenssifinaaleissa New York Rangersia vastaan. Yksikään joukkue ei ole voittanut Stanley Cupia niin, että se olisi noussut tuosta tilanteesta kahdella viimeisellä kierroksella.

”Ihmiset luultavasti ajattelevat tämäniltaisen pelin jälkeen sarjan olevan ohi, mutta meidän joukkueemme on hyvin sinnikäs ryhmä”, sanoi Lightning-kapteeni Steven Stamkos.

”Pääsemme nyt takaisin kotiin. Olimme tässä tilanteessa viime kierroksellakin.”

Avauserässä taas maalien suma

Toinen finaali ratkesi jo alkumetreillä. Avalanchen voittomaali syntyi vajaan kolmen minuutin kohdalla, ja noin kymmenen minuutin kohdalla laukaukset olivat kotijoukkueelle 15–1.

Avauserän päätteeksi Avalanchen johto oli 3–0. Lightning-vahti Vasilevski ei ollut uransa ensimmäisissä 98 pudotuspeliottelussa päästänyt koskaan avauserässä kahta maalia enempää, mutta nyt niin on käynyt kahdesti peräkkäin.

Toisessa ja kolmannessa erässä Avalanche kasvatti molemmissa voittomarginaaliaan vielä kaksilla maaleilla.

Viidennen osuman tehneelle Darren Helmille finaalimaali oli ensimmäinen sitten vuoden 2009. Tähtipuolustaja Cale Makar teki päätöserässä maalin ensin alivoimalla, sitten ylivoimalla.

Maalivyörystä huolimatta Vasilevski pysyi visusti Lightningin maalilla koko ottelun ajan. Päävalmentaja Jon Cooper totesi pelin jälkeen, ettei hän edes harkinnut maalivahdin vaihtamista.

”Hän on maailman paras maalivahti, ja me voitamme yhdessä sekä häviämme yhdessä. Vaikka olisin käskenyt hänet vaihtoon, hän tuskin olisi tullut. Sellainen kilpailija hän on, ja siksi hän on paras”, Cooper totesi.

Toisessa päädyssä tamperelaisen Jussi Parkkilan valmennettavista Darcy Kuemper tarvitsi nollapeliinsä vain 16 torjuntaa.

