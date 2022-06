The Hockey News: Leijonien sankari­maalivahti Jussi Olkinuora sai NHL-sopimuksen

Olkinuora teki sopimuksen Detroit Red Wingsin kanssa.

Jääkiekkomaalivahti Jussi Olkinuoran ura on jatkumassa NHL-kaukaloissa, kertoo jääkiekkolehti The Hockey News verkkosivuillaan. Lehden mukaan Olkinuora on tehnyt Detroit Red Wingsin kanssa yhden vuoden kaksisuuntaisen sopimuksen.

Sopimuksesta kertoo myös Capfriendly.com-sivusto, mutta Red Wings ei vielä ole julkaissut sopimusta omilla verkkosivuillaan.

Olkinuora voitti tänä vuonna sekä olympiakullan että MM-kullan Leijonissa. Kevään MM-kisoissa Olkinuora oli pelaava maalivahti ja hänet valittiin turnauksen arvokkaimmaksi pelaajaksi.

Viime kaudella Olkinuora pelasi Metallurg Magnitogorskissa. Hän lähti joukkueesta, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Ensi kaudeksi Olkinuora oli siirtymässä Sveitsin liigan Bieliin, mutta NHL-sopimus muuttaa suunnitelmat.

Olkinuoran palkaksi kerrotaan 750 000 Yhdysvaltojen dollaria. Mikäli Olkinuora pelaa farmissa, hänen palkkansa pienenee.

Detroit oli tällä kaudella kaukana pudotuspelipaikasta. Joukkue keräsi 74 pistettä runkosarjassa, kun pudotuspeleihin pääsi itäisestä konferenssista sadalla pisteellä.