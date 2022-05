Hallitseva liigamestari Tampa pudotti Aleksander Barkovin kipparoiman Floridan

Nollapelin torjunut Lightning-veskari Andrei Vasilevski pysäytti kaikkiaan 49 laukausta.

STT

Jääkiekon NHL:ssä Tampa Bay Lightning jatkaa pudotuspelien kolmannelle kierrokselle otettuaan 2–0-kotivoiton Florida Panthersista. Ottelusarja päättyi Tampan hyväksi voitoin 4–0.

Avausmaalin teki Tampan Pat Maroon vasta ottelun päätöserässä. Isäntien toisen maalin iski Ondrej Palat tyhjään verkkoon aivan ottelun viimeisellä minuutilla. Tampan venäläismaalivahti Andrei Vasilevski torjui nollapelin. Venäläistä kohti tehtiin kaikkiaan 49 laukausta.

Floridan putoamisen myötä kesälaitumille lähtevät myös joukkueen suomalaiskippari Aleksander Barkov sekä maanmiehet Anton Lundell ja Eetu Luostarinen. Suomalaiskolmikko lähti kauden viimeisestä liigaottelustaan ilman tehopisteitä. Barkov sai sen sijaan ottelun aikana kaksiminuuttisen rangaistuksen korkeasta mailasta.

Florida oli edennyt pudotuspelien avauskierrokselta jatkoon kukistettuaan Washington Capitalsin voitoin 4–2. Capitalsin kaataessaan floridalaiset ottivat ensimmäisen pudotuspelien ottelusarjan voittonsa sitten vuoden 1996.

Toisella kierroksella kahden edelliskevään mestari osoittautui kuitenkin liian kovaksi vastukseksi, eikä Panthersin onnistunut voittaa yhtäkään ottelua.

Tampa sen sijaan kohtaa pudotuspelien kolmannella kierroksella joko New York Rangersin tai Carolina Hurricanesin. Tampa on ensimmäinen joukkue, joka on varmistanut jatkopaikkansa seuraavalle kierrokselle.