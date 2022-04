MM-kisoja odottaville Leijona-faneille kylmä suihku viimeisellä sekunnilla NHL:ssä – suomalainen jättipotti jää saamatta?

Patrik Laineen kohdalla on kaksi isoa kysymysmerkkiä.

Aamulehti

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen kannattajat hieraisivat silmiään varmasti pettyneinä maanantaiaamuna. Vegas Golden Knightsin piti ottaa rutiininomainen kotivoitto San Jose Sharksista NHL:ssä, mutta joukkue suli viime minuuteilla pahasti.

San Jose iski ottelun lopussa kahdesti ilman maalivahtia. Tasoitusosuma 4–4 syntyi alle sekunti ennen täyttä aikaa, kun Timo Meier laukoi päädystä kimmonneen kiekon sisään. Lopulta San Jose vei täydet pisteet voittomaalikisassa.

San Joselle ottelulla ei ollut merkitystä, sillä sen kausi päättyy runkosarjaan. Vegas sen sijaan olisi kipeästi kaivannut voittoa ja kahta pistettä.

Vegas taistelee viimeisestä pudotuspelipaikasta Dallas Starsin kanssa. Dallasin johto on nyt kolme pistettä. Molemmilla on kolme ottelua jäljellä.

San Jose -voitolla Vegas olisi saanut pudotuspelipaikan kohtalon omiin käsiinsä, sillä Dallas ja Vegas kohtaavat tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. Nyt Vegasin pudotuspelipaikka vaatii Dallasin kukistamisen lisäksi sitä, että Stars menettää pisteitä joko Arizonaa tai Anaheimia vastaan. Ne kuuluvat tämän kauden heikoimpiin joukkueisiin.

”Tämä on kova tapa hävitä piste, mutta meillä ei ole aikaa murehtia. Toivottavasti tämä ei maksanut pudotuspelipaikkaa. Jos niin käy, on vaikea nukkua kesällä”, Vegasin päävalmentaja Peter DeBoer sanoi lehdistötilaisuudessa ottelun jälkeen.

Vegas on kuulunut NHL:ään liittymisensä jälkeen sarjan kärkijoukkueisiin. Tällä kaudella se on ollut yksi suurimmista pettymyksistä New York Islandersin ohella.

Leijonien kannalta Dallasin kohtalo taas kiinnostaa siitä syystä, että siellä pelaa peräti viisi suomalaista, jotka olisivat kovia vahvistuksia MM-kotikisoihin. Suomen NHL-vahvistukset ovat jäämässä vähiin pudotuspelien ja pelaajien sopimustilanteiden takia, joten Roope Hintz, Miro Heiskanen, Esa Lindell, Jani Hakanpää ja Joel Kiviranta olisivat kovia nimiä Leijoniin.

Sopimustilanne ei estä Dallas-viisikon MM-kisareissua.

Dallasin edellä pisteen päässä on Nashville Predators, jonka putoaminen vapauttaisi huippuvahti Juuse Saroksen sekä hyökkääjät Mikael Granlundin ja Eeli Tolvasen. Nashvillen putoaminen on kuitenkin nyt epätodennäköistä.

Tamperelaista kiekkoväkeä kiinnostaa erityisesti Patrik Laineen tilanne. Maalitykin edustaman Columbus Blue Jacketsin kausi päättyy runkosarjaan. Laineen kohdalla on kuitenkin kaksi isoa kysymysmerkkiä. Tamperelainen on ollut reilun viikon sivussa ylävartalovamman takia. Laineella ei lisäksi ole vielä jatkosopimusta, mikä voi nousta MM-kisareissun esteeksi.

Aamulehti perkasi NHL-pelaajien tilannetta MM-kisojen suhteen tarkemmin maaliskuussa.