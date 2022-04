Florida jyräsi Detroitin NHL:ssä – Lundell ja Barkov mahtavalla pelipäällä

Detroit

Vierasjoukkue Florida Panthers murskasi Detroit Red Wingsin jääkiekon NHL:ssä 6–1. Floridan suomalaispelaajat olivat vahvassa pistevireessä, sillä Anton Lundell teki kaksi osumaa, Aleksander Barkov antoi kaksi maalisyöttöä ja Eetu Luostarinen sekä Petteri Lindbohm kirjasivat yhden syöttöpisteen mieheen.

Vahvaa tulokaskautta pelaava Lundell laukoi toisessa erässä irtokiekosta 0–3-maalin. Päätöserässä Barkov riisti kiekon alivoimalla ja taituroi pelivälineen nousunsa jälkeen jalkojensa välistä taaksepäin Lundellille, joka viimeisteli tyylillä.

Barkov valittiin ottelun ykkös- ja Lundell kakkostähdeksi. Lundell on kerännyt 60 ottelussaan tehopisteet 18+25=43. Barkov on tehtaillut tällä kaudella 62 ottelussaan peräti 82 tehopistettä (34+48).

Florida on ollut itäisen konferenssin tämän kauden kärkijoukkue ja on jo varmistanut pudotuspelipaikkansa. Detroitin kausi on sen sijaan ollut vaisu.