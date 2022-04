Avalanche varmisti yhdeksännellä peräkkäisellä voitollaan länsilohkon ykkössijan

Mikko Rantanen teki maalin ja syötti kaksi.

St. Louis

Colorado Avalanche varmisti NHL-jääkiekkoliigan länsilohkon runkosarjan ykkössijan kukistamalla Carolina Hurricanesin 7–4. Voitto oli Avalanchelle yhdeksäs perättäinen.

”En usko, että välitämme (lohkovoitosta). Kyse on pudotuspeleistä ja niissä voittamisesta, ei minulla ole muuta sanottavaa. Tietenkin se on mukavaa, mutta en minä mieti sitä”, Coloradon Mikko Rantanen sanoi Avalanchen nettisivuilla.

Tehopisteillä mitattuna uransa suurinumeroisinta kautta pelaava Rantanen lisäsi Coloradon johdon 6–3:een kolmannessa erässä. Rantaselle kirjattiin lisäksi kaksi maalisyöttöä.

Coloradon Ben Meyers onnistui maalinteossa ensimmäisessä NHL-ottelussaan, kun hän siirsi kotijoukkueen 4–0-johtoon toisen erän alussa. Meyers on pelannut tällä kaudella NCAA-yliopistosarjaa Minnesotan yliopistossa, ja hän teki kaksivuotisen sopimuksen Avalanchen kanssa keskiviikkona yliopistokauden päätyttyä.

”Se oli mahtavaa, että hän teki maalin heti ensimmäisessä pelissään. Hän pelasi hyvin, hän näytti todella vakuuttavalta, kuin hän olisi pelannut jo monta NHL-peliä. Sitä oli kiva katsella”, Rantanen arvioi Meyersin debyyttiä.

”Annoimme periksi”

Sebastian Aho teki paluukiekosta Hurricanesin kolmannen maalin, joka kavensi tilanteeksi 5–3.

”Annoimme liikaa periksi heille. He ovat hyvä joukkue, erittäin taitava ja nopea. Emme ole tyytyväisiä siihen miten pelasimme”, Aho sanoi Hurricanesin nettisivuilla.

Carolinan maalivahti Frederik Andersen päästi 33 laukauksesta seitsemän taakseen ennen kuin luisteli vaihtoon kolmannessa erässä. Andersenin ilmoitettiin loukkaantuneen, mutta vammasta ei kerrottu lisätietoja. Andersenin korvasi Antti Raanta, joka ehti pelata neljä ja puoli minuuttia ja torjua kaikki neljä häntä kohti lauottua yritystä.

Carolinan pelaajista myös Jordan Staal joutui jättämään ottelun kesken jouduttuaan Cale Makarin taklaamaksi.

”Ei ole ikinä kiva nähdä, että johtavia pelaajia loukkaantuu. Kohtaamme nyt vaikeuksia. Mistä meidät on tehty? Asiat eivät ole sujuneet viime aikoina, ja tänä iltana menetimme kaksi erittäin tärkeää pelaajaa. Tällaisina hetkinä meidän joukkueemme täytyy puhaltaa yhteen hiileen. Tulemme takaisin vahvempina, olen siitä sataprosenttisen varma”, Aho sanoi.

Haula ratkaisi Bostonin pudotuspelipaikan

Erik Haula laukoi ratkaisumaalin, kun Boston Bruins varmisti paikkansa pudotuspeleissä 2–1-voitolla Pittburgh Penguisista. Ottelun kaikki maalit syntyivät avauserässä, ja Haulan osuma oli niistä viimeinen.

Pudotuspelipaikka on Bostonille kuudes peräkkäinen.

”Puhuimme pukukopissa siitä, että meillä on tietty taso täällä. Me emme juhli sitä, että pääsemme pudotuspeleihin, mutta on se silti saavutus, josta voi olla ylpeä”, Bostonin valmentaja Bruce Cassidy sanoi.