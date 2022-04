Näin NHL:ssä pelattiin: Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen maalipuuhissa Carolinan kaataessa Buffalon

Jääkiekon NHL:ssä suomalaishyökkääjät Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen tekivät yhteensä kolme maalia, kun Carolina Hurricanes kohtasi kotiareenallaan Buffalo Sabresin.

Carolina ei saanut vielä ensimmäisessä erässä aikaan yhtään maalia, kun vierasjoukkue Buffalo naputteli suomalaisvahti Antti Raannan selän taakse kaksi. Toisen erän alussa ottelun tahti kuitenkin muuttui, kun Carolina pääsi mukaan peliin Ahon viiden minuutin kieppeillä tekemällä avausmaalilla. Toisen erän loppupuolella maalihanansa avasi Teräväinen. Aho onnistui toisen kerran vielä kolmannessa erässä.

Ottelu päättyi Carolinan eduksi lukemiin 5–3. Edellisen kerran joukkueet kohtasivat vasta kaksi päivää sitten likellä Kanadan rajaa ja Niagaran putouksia sijaitsevassa Buffalossa, jolloin voiton vei kotijoukkue lukemin 4–2.

Carolina varmisti pudotuspelipaikan

Ahon lisäksi myös Carolinen Jordan Staal onnistui maalin tekemisessä kaksi kertaa. Toinen Staalin maaleista syntyi tyhjään maaliin, kun pelikellossa oli aikaa jäljellä enää 55 sekuntia.

Raanta torjui ottelussa kaikkiaan 18 kertaa. Buffalo-vahti Craig Anderson puolestaan piti poissa maalistaan kaikkiaan 27 yritystä.

Carolina vahvisti voitolla paikkansa Stanley Cupin pudotuspeleissä. Carolina on päässyt jatkamaan pelikautta pudotuspeleihin jokaisena neljänä kautena, kun valmentajana on ollut Rob Brind'Amour.

Teuvo Teräväinen on onnistunut viimeisissä kuudessa ottelussaan kasvattamaan pistepottiaan kaikkiaan seitsemällä pisteellä, joista maaleja on kolme. Sebastian Aho puolestaan on saanut vastaavassa määrissä otteluita aikaan kaikkiaan viisi maalia ja kaksi syöttöpistettä.

Buffalon suomalaispuolustaja Henri Jokiharju ei onnistunut pisteiden hankkimisessa. Edellisen kerran hän on saanut syöttöpisteen maaliskuun lopulla pelatussa ottelussa Winnipeg Jetsiä vastaan.