Entinen Ilves-tähti Arttu Ruotsalainen valittiin AHL:n kuukauden pelaajaksi – vastaavaa palkintoa ei ole jaettu suomalaisille 15 vuoteen

Aamulehti

Rochester Americansin keskushyökkääjä Arttu Ruotsalainen on valittu Pohjois-Amerikan jääkiekkoliiga AHL:n maaliskuun pelaajaksi. Ruotsalainen, 24, viimeisteli Americansille maaliskuun 13 pelissään pisteet 8+10=18.

Palkinto on suomalaisittain varsin harvinainen. Internetin syövereistä löytyvät AHL:n kuukauden kenttäpelaaja -palkinnon voittajat kaudesta 2007–08 alkaen, eikä tänä aikana yksikään muu suomalaispelaaja ole voittanut kyseistä palkintoa. AHL:ssä jaetaan myös kuukauden maalivahti -palkinto, jonka pokkasi viime marraskuussa Colorado Eaglesin Justus Annunen.

Kuukauden maalivahdeiksi on suomalaisista aiemmin valittu Annusen lisäksi Mika Noronen, Kari Lehtonen, Juuse Saros ja Kaapo Kähkönen.

Ruotsalainen on Oulun Kärppien kasvatti. Ruotsalainen löi läpi Suomessa Tampereen Ilveksen riveissä kausina 2017–20. Yhdeksi miesten jääkiekkoliigan parhaista senttereistä kasvanut Ruotsalainen viimeisteli Ilvekselle 182 pelissä muikeat 132 pistettä.

Tämän jälkeen Ruotsalainen siirtyi Buffalo Sabresin organisaatioon, jonka farmiseura Rochester on. Ruotsalainen on pelannut kausina 2020–22 yhteensä 35 NHL-ottelua pistein 7+3=10. Americansissa kuluvalla kaudella Ruotsalainen on pelannut 46 ottelua pistein 17+27=44.

A-maajoukkueessa Ruotsalainen voitti MM-kisoissa 2021 hopeaa.