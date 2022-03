Washingtonille neljäs voitto peräjälkeen – kaatoi Carolinan voittolaukauskisaan venähtäneessä vierasottelussa

Ovetshkin teki kauden 39. maalinsa ja on enää yhden päässä kahdennestatoista 40 maalin liigakaudestaan.

STT, Raleigh

Jääkiekon NHL:ssä Washington Capitals otti jo neljännen perättäisen voittonsa. Raleigh'ssa vieraisilla ollut Washington kukisti isäntäjoukkue Carolina Hurricanesin maalein 4–3.

Washingtonin venäläishyökkääjä Aleksandr Ovetshkin teki ottelussa jo kauden 39. maalinsa ja on enää maalin päässä kahdennestatoista 40 maalin liigakaudestaan. Samaiseen saavutukseen on yltänyt aiemmin vain Wayne Gretzky.

Venäläisen päätöserän onnistuminen pyöräytti ottelun jatkoajalle, jonka jälkeen voitosta väännettiin vielä voittolaukauskisassa. Ratkaisevan laukauksen teki lopulta Ovetshkin.

Ovetshkin on NHL-urallaan laukonut kaikkiaan 769 maalia. Kaikkien aikojen listalla hänen edellään ovat enää Gretzky (894) ja Gordie Howe (801).

Carolinan maalilla hääräsi suomalaisveskari Antti Raanta, joka torjui 40 laukauksesta 37.

Rantanen kasvatti pistetiliään

Colorado Avalanche otti kolmannen peräkkäisen voittonsa kaatamalla San Jose Sharksin 5–3. Avalanchen hyökkääjä Mikko Rantanen sai tililleen kaksi syöttöpistettä, kun hän alusti joukkueensa ensimmäisen ja viimeisen osuman.

Avausmaalissa Rantanen laukoi ylivoimalla tehokkaasti, ja joukkueensa paras pistemies Nazem Kadri ohjasi suomalaisen laukauksen sisään. Kadrilla on 59 ottelusta koossa 23 maalia ja 51 maalisyöttöä. Rantanen on joukkuekaveristaan pisteen päässä (29+44) ja on suomalaisten ykkösenä NHL:n pistepörssin yhdeksäntenä.

Lukemat sinetöineen 5–3-osuman viimeisteli venäläispelaaja Valeri Nitshushin Rantasen alustuksesta tyhjään maaliin, kun Sharks yritti tasoitusta ilman maalivahtia.

Aleksander Barkovin kipparoima Florida Panthers palasi Las Vegas -tappion jälkeen voittajaksi, kun se pehmitti Anaheim Ducksin 3–0. Floridalaisten maalilla Spencer Knight pelasi NHL-uransa ensimmäisen nollapelin ja tarvitsi siihen vain 17 torjuntaa. Barkov avitti joukkueensa 2–0-maalissa Jonathan Huberdeaun maalitilastoihin juuri ennen toisen erän päätöstä. Huberdeau oli ottelun tehomies kahdella osumallaan.

Bostonin Haula keräsi rangaistusminuutteja

Winnipeg Jets hävisi kotikaukalossaan etelänaapurista tulleille vastustajilleen. Boston Bruins voitti kanadalaisisännistä voiton maalein 4–2. Bostonin Erik Haulan ja Winnipegin Kristian Vesalaisen pistetilit ammottivat ottelun jäljiltä tyhjyyttään.

Noin 12 ja puoli minuuttia kaukalossa ollut Haula sai sen sijaan ottelun tiimellyksessä kaksi rangaistusta. Vastustajan maalivahdin estämisestä kirposi ensin kaksiminuuttinen ottelun toisessa erässä. Päätöserässä Haula puolestaan sai kaksiminuuttisen Andrew Coppin kampittamisesta.

Calgary Flames ja Buffalo Sabres välttelivät maalin tekemistä aina jatkoajalle saakka. Kolmen maalittoman erän jälkeen ratkaisu saatiin vihdoin jatkoajalla, kun Buffalo Sabresin Tage Thompson paukautti 1–0-voittomaalin ilman apukäsiä noin kolmen minuutin jälkeen.

Vaikka Thompson iski ottelun ainoan maalin, olivat todelliset tähdet kuitenkin verkkoja varjelleet veskarit. Kanadassa vierailleen Buffalon maalivahti Dustin Tokarski torjui ottelun aikana 24 ja Calgaryn Jacob Markström 34 kertaa.

Kanadalaisisännät veivät 3-1-voiton

Myös Kanadan pääkaupungissa oli yhdysvaltalaisvieraita, kun Ottawa Senators isännöi Philadelphia Flyersia.

Ottelun maalitilin avasi kotijoukkueen Tim Stützle avauserän puolivälin jälkeen. Toisessa erässä Philadelphian Cam Atkinson tasoitti tilanteen ja kolmanteen erään lähdettiin 1–1-tilanteesta.

Kolmannessa erässä Josh Norris ja Alex Formenton kuitenkin sinetöivät isäntien voiton ja Senators otti kotiyleisön edessä voiton maalein 3–1.

Päivitys 19.3.2022 kello 8.08: Päivitetty Colorado Avalanchen ja San Jose Sharksin välisen ottelun tuloksella.