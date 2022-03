Kanadan ukrainalaisimmassa kaupungissa buuattiin Aleksandr Ovetshkinille

Koskinen torjui 29 laukausta, kun Edmonton kaatoi Washingtonin maalein 4-3.

Jääkiekon NHL:ssä Mikko Koskisen Edmonton Oilers otti kotikaukalossaan voiton Washington Capitalsista maalein 4–3. Koskinen torjui ottelussa 29 laukausta.

Ottelun avauserä vierähti maaleitta, mutta toisessa Washingtonin Nicklas Bäckström avasi maalitilin jo pian toisen erän alettua. 1–0-johto ei kantanut kuitenkaan pitkälle, vaan kymmenen minuuttia myöhemmin isännät tulivat rinnalle ja painoivat vielä erän lopulla ohitse.

Kolmannessa erässä T.J. Oshie tasasi tilit, mutta kotijoukkueen onnistui jälleen mennä johtoon. Oshien illan toinen onnistuminen erän viime sekunneilla vei kuitenkin ottelun jatkoajalle.

Loppulukemat iski Connor McDavid, kun jatkoaikaa oli takana noin kolme ja puoli minuuttia.

Ottelun kovin pistemies oli kolmen pisteen Oshie, jonka tilille kilahti kahden maalin lisäksi syöttöpisteen Bäckströmin avausmaalista. Bäckström oli vuorostaan avittamassa Oshieta ensimmäisen maalinsa kanssa.

Edmonton katkaisi voitollaan oman kolmen tappion putkensa ja samalla laittoi stopin myös Washingtonin kolmen voiton sarjalle.

Kotiyleisö buuasi Ovetshkinille

Washingtonin venäläispelaaja Aleksandr Ovetshkin on ollut viime aikoina otsikoissa sekä hyvässä että pahassa.

Capitalsin supertähti nousi seuransa edellisessä ottelussa jaetulle kolmannelle sijalle NHL-jääkiekkoliigan kaikkien aikojen maalintekijätilastossa. Ovetshkin teki kaksi maalia Washingtonin voittaessa Calgaryn vieraissa 5–4.

Ovetshkinilla, 36, on nyt kaikkiaan 766 NHL-runkosarjamaalia eli yhtä monta kuin tshekkilegenda Jaromir Jagrilla. Edellä tilastossa ovat enää kanadalaiset kiekkoikonit Wayne Gretzky ja Gordie Howe.

Edmontonissa Ovetshkin oli jäällä yhteensä liki 21 ja puolen minuutin ajan, mutta jäi tehopisteittä, eikä kavunnut näin Jagrin ohitse.

Kaukalossa ollessaan Ovetshkin oli jälleen buuausten kohteena. Syynä nuivalle vastaanotolle on Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Ovetshkin on tullut tunnetuksi Venäjän presidentin Vladimir Putinin tukijana ja sai buuausta osakseen myös Calgaryssa.

Kotikatsomon reaktio venäläisen esiintymiseen oli sinällään odotettavissa, sillä Edmontonissa asuu enemmän ukrainalaislähtöisiä ihmisiä kuin missään muualla Kanadassa.

Lehkonen jatkoi tehovirettään

Montreal Canadiensin Artturi Lehkonen pelasi vahvan ottelun Vancouver Canucksin vieraana, mutta turkulaishyökkääjän tehopisteet 2+1 eivät riittäneet voittoon. Hyvässä vireessä oleva Canucks kukisti Canadiensin 5–3 ja pysytteli näin Edmontonin perässä tyynenmeren divisioonan pudotuspelijahdissa.

Nelosketjussa pelaavan Lehkosen pisteputki on jo viiden ottelun mittainen, ja laitahyökkääjä on tehnyt näissä otteluissa yhteensä kuusi maalia. Montreal on itälohkossa viimeisenä vailla pudotuspelimahdollisuuksia, joten työteliäänä pelaajana tunnettu Lehkonen on noussut viime viikkoina esiin mahdollisena kaupattavana pelaajana.

NHL:n siirtoraja päättyy 21. maaliskuuta.