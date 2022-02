Patrik Laine venytti pisteputkensa jo 11 otteluun – Columbus voitti Floridan selkeällä maalierolla

Tamperelaislähtöisen hyökkääjän pisteputki on NHL-ennätys.

Jääkiekon NHL:ssä Florida Panthers hävisi kotonaan Columbus Blue Jacketsille. Ottelu päättyi numeroin 3–6. Joukkueiden edelliset kohtaamiset tällä kaudella on vienyt Florida.

Columbukselle voitto oli jo neljäs peräkkäinen, ja kaikkiaan joukkue on napannut voiton kaikista paitsi yhdestä pelaamastaan edellisestä kahdeksasta ottelusta.

Vielä pidemmästä putkesta nauttii joukkueen suomalaisvahvistus Patrik Laine. Tamperelais­lähtöinen hyökkääjä on onnistunut nappaamaan pisteitä jo yhdestätoista ottelusta perätysten, mikä on NHL-ennätys. Tämänkertaisessa ottelussa Laine teki maalin, nostaen pisteputkensa lukumäärän kaikkiaan 21 pisteeseen.

Lue lisää: Patrik Laineen hirmuvire jatkuu: päävalmentaja vertasi tamperelaista Peter Forsbergiin ja Joe Sakiciin

Edellisessä, Toronto Maple Leafsia vastaan pelatussa ottelussa Laine laukoi kiekon verkkoon kahdesti. Tällä kaudella Laineelle on kertynyt 19 maalia, joista 13 on syntynyt kuluneen yhdentoista ottelun aikana. Kausi on ollut Laineelle haastava, sillä hän oli loukkaantumisen vuoksi pitkään sivussa.

Koko vuonna 2016 alkaneen NHL-uransa aikana Laine on illan ottelun mukaan lukien tehnyt 169 maalia ja kerännyt kaikkiaan 307 pistettä.

Panthers on nyt hävinnyt kaksi ottelua putkeen. Floridan suomalainen pistetykki Aleksander Barkov ei tällä kertaa tehnyt maaleja, mutta nappasi ottelusta kaksi syöttöpistettä. Ottelun muut suomalaiset, Floridan Anton Lundell, Olli Juolevi ja Eetu Luostarinen olivat kokoonpanossa, mutta eivät saaneet kasvatettua pistetilejään.

Pekka Rinteen pelipaita kattoon

Nashville ja Dallasin välinen ottelu alkoi suomalaisittain juhlavasti, kun pitkäaikaisen Nashville-vahdin Pekka Rinteen pelipaita nostettiin kotihallin kattoon.

”Nashville on aina kotini, ja tulen aina olemaan Nashville Predator”, Rinne sanoi kiitospuheessaan, joka julkaistiin joukkueen Twitter-tilillä.

Urheilukanava ESPN:n mukaan Nashville Stanley Cupin finaaliin vuonna 2017 johdattanut Rinne on ensimmäinen pelaaja, jonka pelipaidan joukkue nostaa kotihallin kattoon ja jäädyttää. Rinne ehti pelata NHL:ssä 15 kautta ennen kuin hän eläköityi viime kesänä.

Jatkoajalle ehtinyt ottelu oli tasaväkinen, sillä molemmat joukkueet olivat jatko-ajan alkaessa tehneet vasta yhden maalin kumpainenkin. Jatko-ajalla kumpikaan joukkue ei onnistunut maalinteossa, mutta Nashville vei lopulta ottelun herruuden voittolaukauskisassa. Voittolaukauskisan maalista vastasi Mikael Granlund. Peli päättyi 2–1.

Nashvillen maalia vahti suomalainen veskari. Juuse Saroksen lisäksi joukkueen kokoonpanossa pelasi Eeli Tolvanen.

Dallasin suomalaisvahvistuksista kokoonpanossa olivat kentällä kaikki: hyökkääjä Roope Hintz sekä puolustajat Joel Kiviranta, Miro Heiskanen, Esa Lindell ja Jani Hakanpää.