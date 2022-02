Patrik Laineen hirmuvire jatkuu: päävalmentaja vertasi tamperelaista Peter Forsbergiin ja Joe Sakiciin

”Pelaaja, jolla on tuollainen laukaus, saa maalivahdit pelokkaiksi.”

Patrik Laine sai pelikavereiltaan onnentoivotukset tiistai-illan ottelussa Columbuksessa. Tamperelaiskiekkoilijan vire on ollut huima viime viikkoina.

Columbus Blue Jacketsin maaliahne suomalaishyökkääjä, tamperelainen Patrik Laine jatkoi komeaa pisteputkeaan NHL-jääkiekkoliigassa ja ratkaisi joukkueelleen jatkoajalla 4–3-kotivoiton Toronto Maple Leafsista. Pisteputkensa jo kymmeneen otteluun venyttänyt Laine tasoitti toisessa erässä ottelun tilanteen 1–1:een, ja jatkoajalla suomalainen ohitti vastustamattomalla laukauksellaan toistamiseen Toronto-maalivahti Jack Campbellin.

Esityön Laineen voittomaaliin teki Jakub Voracek.

”Tiesin, että hän (Voracek) ei laukoisi rystyllä siniviivalta. Hän pelasi hienosti ja teki minulle tilaa. Meillä oli tänään mahdollisuus tehdä enemmänkin maaleja, mutta neljä oli tarpeeksi”, Laine sanoi Blue Jacketsin verkkosivuilla.

Kuudetta NHL-kauttaan pelaava Laine, 23, on tullut urallaan tunnetuksi ailahtelevaisuudesta – ja sitäkin kuumemmista maali- ja pisteputkistaan. Laine on tehnyt kymmenessä edellisessä ottelussaan tehopisteet 12+8=20. Tamperelaistähti on viime vuoden lopun loukkaantumisestaan huolimatta matkalla uransa tehokkaimpaan NHL-kauteen.

Columbus-päävalmentaja Brad Larsen haki Laineelle vertailukohtia 2000-luvun huippujoukkueesta.

”Pelasin parin Hall of Fame -pelaajan kanssa Coloradossa. (Peter) Forsberg ja (Joe) Sakic olivat pelaajia, jotka pystyivät tekemään helposti 10 maalia 11 ottelussa. Hän (Laine) on yksi tällaisista pelaajista nykypäivänä. He saavat maalinteon näyttämään helpolta”, Larsen sanoi lehdistötilaisuudessa.

”Pelaaja, jolla on tuollainen laukaus, saa maalivahdit pelokkaiksi.”

Laineen NHL-uran pisin pisteputki on kaudelta 2017–2018, kun hän teki pisteitä 15 peräkkäisessä ottelussa.

Lue lisää: Patrik Laine siivitti jatkoaikamaalillaan Columbuksen kotivoittoon

Lue lisää: Patrik Laine on yhtäkkiä taas NHL:n kuumin maalitykki ja silti siirto­huhujen keskellä: ”Se on heidän menetyksensä, jos niin miettivät”

Chara nousee ottelutilastossa

Slovakialainen puolustajakonkari Zdeno Chara nousi Chris Cheliosin rinnalle kaikkien aikojen eniten NHL-otteluita pelanneena puolustajana. New York Islandersiin täksi kaudeksi palannut Chara, 44, pelasi uransa 1 651 NHL-ottelun, kun Islanders kaatoi Seattle Krakenin 5–2.

Kaikkien aikojen NHL-listalla Chara on nyt jaetulla kahdeksannella sijalla. NHL-otteluiden ykkössijaa pitää vielä viime kaudella pelannut Patrick Marleau (1 779).

Aktiivipelaajista Floridan Joe Thornton (1 704) on ottelutilastossa Charan edellä.

Lue lisää: Patrik Laineen tehovire huomattiin: NHL-viikon kakkostähti

Lue lisää: Hurjaan iskuun päässyt Patrik Laine iski kauden ensimmäisen hattutemppunsa: ”En vieläkään tiedä, miten se päätyi maaliin”