Patrik Laine on yhtäkkiä taas NHL:n kuumin maalitykki ja silti siirto­huhujen keskellä: ”Se on heidän menetyksensä, jos niin miettivät”

Columbuksen suomalaistähti teki kaksi maalia jo kolmannessa peräkkäisessä pelissä.

Washington

Patrik Laine on yhtäkkiä taas NHL:n kuumin maalitykki. Hän osui kaksi kertaa jo kolmannessa peräkkäisessä pelissä, kun Columbus Blue Jackets voitti 5–4 Washington Capitalsin vieraana keskiviikkona aamuyöllä Suomen aikaa.

”Tuntuu hyvältä, en aio valehdella siitä”, Laine totesi ottelun jälkeen.

Kolmen peräkkäisen tuplan vaikeutta voi hahmottaa sen kautta, että kukaan NHL:n maalipörssin kärkikymmeniköstä ei ole yltänyt vastaavaan tällä kaudella. Temppu oli myös ensimmäinen Blue Jacketsin seurahistoriassa.

Näin ollen tamperelainen on tehnyt kolmessa viime ottelussa yhtä monta maalia kuin kaikissa 22 edellisessään. Kauan kadoksissa ollut maalivire on löytynyt.

Mikä on muuttunut?

”Harjoituksissa voi hioa laukausta niin paljon kuin haluaa, mutta kaikki maaleja kaipaavat pelaajat sanovat samaa: kun näkee yhden vedon menevän sisään, sitä rentoutuu, ja nyt olen nähnyt sen menevän sisään pari kertaa. Tulee itseluottamusta laukoa”, Laine sanoi.

Alkukauden vaisuuden ja loppuvuoden loukkaantumisen myötä Laine oli luisunut toivottoman kauas maalipörssin kärjestä. Hänellä on huippujaksonsa myötäkin vasta 12 maalia, New York Rangersin Chris Kreiderilla 33.

”Kyllä ne sieltä tulevat.”

Laine sai myös kakkossyöttöpisteen Boone Jennerin voittomaaliin 45 sekuntia ennen loppua. Ratkaisu maistui erityisen hyvältä, koska Capitals oli tasoittanut alle kaksi minuuttia aiemmin.

Juuri ennen summeria Laineella oli vielä oma sauma hattutemppuun, mutta pienestä kulmasta lähtenyt laukaus kilahti kahden tolpan kautta ulos.

”Oli tunne, että voisin saada siitä maalin, mutta en vain ollut riittävän nopea eikä sihti oikea.”

Laineen maalit, Columbuksen ensimmäinen ja kolmas, olivat hänelle hämmästyttävästi vasta kauden ensimmäiset ylivoimalla. Ensimmäinen oli vanhaa tuttua Lainetta: lämäri vasemman pisteen tuntumasta poikittaissyötöstä etukulmaan.

Jälkimmäinen lähti niin ikään poikittaissyötöstä, mutta ranteella ja keskeltä oikeaan yläkulmaan.

Ylivoimamaalin puute oli omituinen ilmiö, sillä Laine on tunnettu nimenomaan vastustamattomasta ylivoimatykistään. Winnipeg Jetsissä, josta Laine saapui Columbukseen syksyllä 2020, hän teki suuren osan kaikista maaleistaan ylivoimalla.

”En ole sen takia yöuniani menettänyt. Paikkoja on ollut, mutta aina ei mene sisään.”

Columbuksessa Laine ei ole löytänyt ensimmäisten NHL-kausiensa maalijyvää, mutta tämän kauden 25 pelissään hän on lähes piste per peli -tahdissa, 12+12=24. Se on parempi keskiarvo kuin yhdelläkään kaudella Winnipegissä.

Hänellä on myös tältä kaudelta kasassa jo enemmän maaleja, syöttöjä ja pisteitä kuin koko viime kaudella 45 ottelussa.

Ottelun jälkeen Laine myönsi, että olo alkaa olla Columbuksessa ensi kertaa samansuuntainen kuin huippuaikoinaan Winnipegissä. Hän kuitenkin huomautti, että pelkkiä tehoja ei kannata tuijottaa.

”Voi tehdä kaksi maalia ja pelata huonosti. Vastaavasti voi jäädä ilman maaleja, vaikka on pelannut hitonmoisen pelin. Maaleilla ei ole aina väliä, mutta niitä on mahtavaa saada.”

Blue Jacketsin päävalmentaja Brad Larsen arvosteli Lainetta tiukasti tammikuun puolella.

”Kyllä hän on pudonnut vauhdista, ei epäilystäkään”, Larsen sanoi tuolloin ja viittasi Laineen paluuseen vaikean viime kauden tasolle. Laine puolestaan myönsi Ylelle, että vanhojen kaivelu ärsytti häntä.

”Hänen tasonsa oli pudonnut”, Larsen puolusti nyt kommenttiaan. Hän totesi Laineen tehneen töitä asian eteen.

”Ei ole rakettitiedettä, että kun maalintekijät onnistuvat, heistä tuntuu paremmalta. – – On hauska katsoa häntä harjoituksissa nyt. Kiekko lähtee hänen lavastaan puhtaammin, se näyttää luonnollisemmalta.”

Laineen onnen kääntymisestä huolimatta siirtohuhut hänen ympärillään käyvät kuumana. Joidenkin arvioiden mukaan on mahdollista, että Jarmo Kekäläisen johtama Blue Jackets kauppaa Laineen entistä todennäköisemmin tämän tehojen löydyttyä, koska kiinnostuneita on varmasti enemmän kuin tovi sitten.

Ajatus olisi löytää seura, joka uskoisi Laineen uuden vireen pysyvyyteen Columbusta enemmän ja jolla on sopivaa tarjottavaa vaihtokaupassa.

”Jos haluavat siirtää, niin se on heidän päätöksensä. Se on heidän menetyksensä, jos niin miettivät”, Laine kuittasi.